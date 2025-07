Tin sáng 25/7: Bão số 4 di chuyển chậm và suy yếu dần thành áp thấp; Hàng loạt trường ngành Công an công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025

Bão số 4 suy yếu thành vùng áp thấp vào sáng 26/7

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Khoảng 16h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 4h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25-30 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tác động của bão số 4, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết cả nước từ đêm 24/7 đến ngày 26/7 như sau: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 26/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến và Huế, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hàng loạt trường thuộc ngành Công an công bố điểm sàn xét tuyển 2025

Bộ Công an vừa công bố mức điểm sàn vào các học viện, trường thuộc ngành Công an được kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm bài đánh giá của Bộ này.

Với ngưỡng đầu vào 70 điểm, thí sinh sẽ đủ điều kiện xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường đại học An ninh nhân dân, Trường đại học Cảnh sát nhân dân, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Quốc tế và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Với ngành Y khoa của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 20,5 (không nhân hệ số, có điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực), đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025.

Đây là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo thang điểm 100 và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang điểm 100, không có điểm liệt (từ 1 trở xuống) theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an.

Với trình độ trung cấp chính quy, xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 10. Đây là tổng điểm ba môn thi không nhân hệ số, không có điểm cộng, không có điểm liệt (từ 1 trở xuống). Việc xét tuyển hệ này độc lập với hệ đại học của 8 trường công an.

64 xã, phường tỉnh Phú Thọ có dịch tả lợn châu Phi

Báo Nhân dân đưa tin, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Phú Thọ, đến 15 giờ ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh có 64 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, không phát sinh xã mới so với ngày hôm qua.

Trong đó, địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ có 26 xã có dịch; 194 hộ có lợn mắc bệnh, số lợn ốm, chết, tiêu hủy là 3.089 con; tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 183 tấn. Địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ có 32 xã, số hộ có lợn mắc bệnh là 881 hộ; số lợn ốm, chết, tiêu hủy 6.388 con; tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 365 tấn. Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 6 xã, 21 hộ có lợn mắc bệnh; số lợn ốm, chết, tiêu hủy là 547 con; tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 32 tấn.

Lũy kế đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 66 xã, phường trong tỉnh. Tổng số 1.110 hộ có lợn mắc bệnh. Số lợn ốm, chết, tiêu hủy là 10.063 con. Tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 582 tấn.

Cảnh sát cứu nạn nữ du khách nước ngoài đuối sức trong lúc du khảo vùng núi Khánh Hoà



Theo CAND, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tối 24/7 xác nhận, chiều tối cùng ngày, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 đã giải cứu một nữ nạn nhân là người nước ngoài, bị kiệt sức khi đang du khảo trên núi ở khu vực biển đảo phía Đông tỉnh này.

Trước đó, vào hồi 13h36’ cùng ngày, trực ban Trung tâm 114 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin, một nữ du khách người Hà Lan tự đi tham quan trên núi Cỏ Ống, thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trước đây - nay là xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), đã bị lạc đường và kiệt sức trong quá trình leo núi.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động 6 cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 khẩn trương đến hiện trường. Tổ công tác đã nỗ lực tiếp cận hiện trường, đồng thời sử dụng tàu đánh cá của ngư dân địa phương mở rộng diện tìm kiếm. Đến 16h55’ chiều cùng ngày, đã tìm thấy và phối hợp Bộ đội biên phòng cùng ngư dân địa phương đưa nữ du khách có tên là Nederlandese Dam Lisa (SN 2006), quốc tịch Hà Lan, đang trong tình trạng kiệt sức do mỏi mệt và đau bụng kéo dài từ núi Cỏ Ống vào bờ.

Ninh Bình: Nhận cuộc gọi lạ, một nữ sinh bị cưỡng ép phải giả bị bắt cóc để tống tiền gia đình

Chiều ngày 24/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh bị cưỡng ép phải giả bị bắt cóc để tống tiền người thân. Theo đó, khoảng 13h ngày 23/7, Công an xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của gia đình anh K (trú tại thôn Bạc, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về việc gia đình bị 1 đối tượng gọi điện thông báo con gái anh là cháu Đ.T.K.P (SN 2007) đang bị chúng bắt cóc và yêu cầu gia đình phải chuyển cho chúng số tiền 200 triệu đồng "để chuộc",...



Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, tổ công tác của Công an xã Thanh Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết liệt tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Kết quả đến hồi 18h30, ngày 23/07, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu Đ.T.K.P đang trong một nhà nghỉ tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình…

Quá trình làm việc, cháu Đ.T.K.P cho biết, vào khoảng 9h sáng ngày, P nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là công an, nói cháu có liên quan đến một vụ án, đối tượng yêu cầu cháu P cài ứng dụng Zoom để "làm việc" qua video.

Trong lúc gọi video, đối tượng liên tục đưa ra các giấy tờ giả như quyết định bắt, tạm giữ giả…khiến cháu P hoảng sợ. Sau đó, đối tượng còn tiếp tục yêu cầu cháu P muốn "giải oan, phải chứng minh mình đang có 300 triệu đồng và yêu cầu tìm nhà nghỉ kín đáo để tiếp tục "làm việc", đồng thời không được nói với ai…

Vì quá lo sợ, cháu P nói với mẹ lên Phủ Lý thăm bạn và đi đến nhà nghỉ làm theo yêu cầu của đối tượng, đối tượng tiếp tục gọi video, đe dọa cháu P phải tự trói tay chân, chụp ảnh, gửi cho gia đình với nội dung "con bị bắt cóc" và yêu cầu chuẩn bị tiền chuộc, nếu không sẽ giết P….

Đúng lúc cháu P ngày một hoang mang, hoảng sợ thì may mắn đã được lực lượng công an tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Lực lượng công an đón và bàn giao cháu P cho gia đình và địa phương.