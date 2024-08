Tin sáng 29/8: Người vợ nhanh trí báo công an, giúp chồng thoát vụ lừa 2,2 tỷ đồng; Thời tiết tại các điểm du lịch lớn trong dịp lễ 2/9

Thấy chồng lo lắng đến ngân hàng, người phụ nữ tại Hà Nội lập tức báo công an đi tìm, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 2,2 tỷ đồng

Ngăn chặn kịp thời ông T chuyển tiền cho kẻ xấu. Ảnh: (Báo Hà Nội Mới)

Theo An Ninh Tiền Tệ đưa tin, 15h10 ngày 23/8, bà P.T.S, (sinh năm 1958; ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, trong trạng thái sợ hãi kể lại, thấy chồng là ông K.V.T liên tục nghe điện thoại, có biểu hiện lo lắng nên có hỏi nhưng ông T kiên quyết không nói gì.

Nghi ngờ chồng bị lừa đảo, sau khi ông T dắt xe ra khỏi nhà, bà S đã đuổi theo nhưng không kịp. Trong lúc hoang mang, nhìn thấy trụ sở Công an phường Cửa Nam nên người phụ nữ này chạy vào kêu cứu.

Nhận được tin báo, ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Văn Đô, Công an phường Cửa Nam đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường và cùng bà S đi tìm ông K.V.T. Khi tới chi nhánh một ngân hàng tại địa chỉ 94 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, bà S nhận ra xe máy của chồng đỗ trên vỉa hè và đã cùng Đại úy Nguyễn Văn Đô lên tầng 2 của tòa nhà, nơi ngân hàng này đặt trụ sở, và ngay lập tức thông báo với ngân hàng tạm dừng giao dịch của ông K.V.T.

Lúc này, ngân hàng xác nhận ông T đã hoàn thành thủ tục rút 4 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Qua làm việc với ông T tại ngân hàng, Đại uý Nguyễn Văn Đô xác định, nạn nhân bị đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ Công an thành phố Hà Nội đe dọa có liên quan đến một đường dây ma túy, nếu không chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch thì sẽ bị bắt.

Đại úy Đô đã giải thích và phân tích tình hình cho ông T, giúp ông hiểu rằng mình đang trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo công nghệ cao. Nhờ sự can thiệp kịp thời, toàn bộ số tiền 2,2 tỷ đồng của gia đình ông T đã được bảo toàn, không để đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Qua vụ việc trên, Công quận Hoàn Kiếm ngay sau đó khuyến cáo người dân cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản. Khi có nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Hà Nội sắp đấu giá gần trăm lô đất ngoại thành, khởi điểm thấp nhất 4,2 triệu/m2

Theo thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, đơn vị tổ chức đấu giá, 43 thửa đất này tại thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức. Thông tin trên VietnamNet.

Các thửa đất có diện tích 92-183m2, với mức giá khởi điểm chỉ hơn 4,2 triệu đồng/m2. Tiền đặt cọc dao động từ hơn 80-150 triệu đồng/thửa.

Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng. Đấu giá theo từng thửa đất, phương thức trả giá lên.

Trong tháng 9, huyện Phúc Thọ cũng có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng 50 thửa đất.

Một số lô đất ở huyện ven Hà Nội được đấu giá vào tháng 8/2024. Ảnh: Hồng Khanh

Cụ thể, 30 thửa thuộc TT01, TT03, TT04, TT06, TT07 khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc, diện tích từ hơn 85-162m2, giá khởi điểm 23,4 triệu đồng/m2.

9 thửa đất thuộc TT08 khu Đồng Phươm, xã Thọ Lộc, diện tích từ 134-185m2 giá khởi điểm 19,8 triệu đồng/m2.

Và 11 thửa khu Hương Nam, xã Xuân Đình diện tích từ hơn 99-196m2, giá khởi điểm 25 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào chiều ngày 10/9.

Các cuộc đấu giá này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác đấu giá đất, khi nhiều nơi ghi nhận mức trúng cao gấp nhiều lần khởi điểm và một số phiên đấu giá đã có thông báo tạm dừng.

Cuối tuần trước, huyện Hoài Đức thông báo dừng đấu giá 52 lô vào đầu tháng 9 để chờ đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các vấn đề liên quan.

Quận Hà Đông cũng tạm hoãn và chưa xác định ngày mở lại phiên đấu giá 27 thửa đất tại các phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội.

Điều dưỡng đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ ngay trên đường đèo

Đang trên đường đến viện, người phụ nữ đau bụng nhiều, vỡ ối nên phải dừng lại giữa đường đèo, may mắn được một điều dưỡng đi qua hỗ trợ sinh con an toàn. Thông tin trên VTC.

Sáng 28/8, người phụ nữ (SN 2004, trú tại Bắc Mê, Hà Giang) có dấu hiệu chuyển dạ nên được chồng dùng xe máy chở đến bệnh viện cách nhà khoảng 30km. Đi được khoảng 20km, chị đau bụng nhiều, vỡ ối, xuất hiện cơn co tử cung. Người chồng dừng xe, bế vợ đặt xuống vệ đường, tìm người hỗ trợ.

7h sáng, anh Trần Văn Chương, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), trên đường đi làm vô tình gặp vợ chồng chị, lập tức xuống xe, giới thiệu nghề nghiệp, nơi công tác và hỗ trợ sản phụ sinh con.

Sau 2-3 phút, sản phụ sinh bé gái nặng khoảng 3kg. Hai mẹ con được điều dưỡng Chương hỗ trợ đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện sức khoẻ sản phụ và trẻ sơ sinh đều ổn định.

Nam điều dưỡng hỗ trợ sản phụ sinh con. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, tại địa phương này, một thai phụ dân tộc Dao, trú tại xã Yên Phú, được anh trai chở xe máy từ nhà đến bệnh viện sinh con. Khi đang trên đường đến bệnh viện, chị chuyển dạ, người thân gọi điện "cầu cứu" các bác sĩ. Bác sĩ Lý Đức Hùng - Trưởng khoa Sản và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn đã đi xe máy hơn 2 km đến bìa rừng đến giúp thai phụ sinh con.

Tại các huyện miền núi tỉnh Hà Giang, do điều kiện đi lại khó khăn nên nhiều trường hợp sản phụ đẻ rơi trên đường đến cơ sở y tế. Để phòng ngừa tình huống này, các bác sĩ khuyến cáo bà mẹ trong quá trình mang thai cần tới cơ sở y tế để được siêu âm và thăm khám định kỳ, dự kiến thời gian sinh.

Gần ngày dự sinh, thai phụ phải cẩn trọng, nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng, khi có dấu hiệu đau bụng hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Trường hợp không may đẻ rơi cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi quần, váy của người mẹ, dùng vải khô để quấn, lau sạch nhớt khỏi miệng, mũi, đầu, mặt, của bé, đồng thời buộc chặt dây rốn xa nơi bám tại bụng và nhanh chóng chuyển hai mẹ con đến cơ sở y tế gần nhất.

CSGT dùng mô tô đặc chủng đưa phụ nữ co giật sau bị tai nạn đi cấp cứu

Trên đường tuần tra, Đại úy Huy phát hiện người phụ nữ bị co giật do tự ngã xe máy nên nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng đưa vào trạm y tế để cấp cứu. Tiền Phong online đưa tin.

Sáng 28/8, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, hai cán bộ thuộc Đội CSGT trật tự Công an huyện vừa kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, đưa người dân bị té ngã, co giật đến trạm y tế điều trị.

Đại úy Nguyễn Lê Minh Huy dùng mô tô đặc chủng đưa bà P. đến trạm y tế cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc 9h40 ngày 27/8, trong khi đi đi tuần tra, Đại úy Nguyễn Lê Minh Huy cùng học viên thực tập Dương Quốc Huy trên đường Vĩnh Lộc (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) đã phát hiện một người phụ nữ nằm ngất xỉu bên đường, có triệu chứng co giật do bị ngã xe.

Nhận thấy tình hình cấp bách, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời, Đại úy Huy báo cáo chỉ huy đơn vị và dùng mô tô đặc chủng đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Phạm Văn Hai, cách đó khoảng 5km.

Nạn nhân là bà T.P. (35 tuổi) quê Bến Tre. Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu, sức khỏe của bà P. đã ổn định trở lại. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán nạn bà P. bị hạ canxi, nếu không được sơ cấp cứu kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Trưa cùng ngày, Đại úy Huy đã thông tin tình hình cho người thân của bà P. biết và người nhà đã đến trạm y tế đón bà P. về.

Thời tiết tại các điểm du lịch lớn trong dịp lễ 2/9

Hà Nội, Sa Pa và Hạ Long sẽ có 4 ngày nghỉ lễ với thời tiết nhiều nắng, ít mưa. Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Huế nắng nóng trong thời gian này nhưng không gay gắt. Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, TPHCM, Cần Thơ mát mẻ, có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Thông tin trên Tiền Phong Online.

Sau những ngày mưa dông kéo dài, Hà Nội sẽ nắng nóng từ nay đến ngày 3/9 với nhiệt độ trong ngày từ 27-35 độ, cảm giác khá oi nóng, riêng chiều tối ngày 31/8, Hà Nội có thể đón mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Sa Pa đang ở những ngày chính thu, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào rải rác, riêng chiều 31/8, Sa Pa có thể có mưa với xác suất trên 70%. Nền nhiệt trong 4 ngày nghỉ lễ khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 22-24 độ, vào ban đêm trời se lạnh với nhiệt độ từ 17-19 độ.

Hạ Long trong 4 ngày lễ trời nắng, ít mưa, riêng sáng 1/9 có lúc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiệt độ thấp 24-26 độ.

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón thời tiết khá đẹp dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay. Ảnh minh hoạ.

Tại khu vực miền Trung, đợt nắng nóng kéo dài gần một tháng qua có dấu hiệu hạ nhiệt từ đầu tháng 9. Dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ, các điểm ở Bắc Trung Bộ như Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Quảng Bình trời nắng, ít mưa với nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-35 độ, riêng ngày 31/8, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tại Huế, Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Tại Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang và Mũi Né , thời tiết khá dễ chịu trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác với xác suất mưa khoảng 70-80%.

Thành phố cao nguyên Đà Lạt đón kỳ nghỉ lễ trong thời tiết khá dễ chịu. Ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ.

Tại TPHCM và Cần Thơ những ngày nghỉ lễ, ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Vào chiều tối và đêm, khu vực này đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với xác suất mưa lên đến 80-90%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.