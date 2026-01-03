Tin sáng 3/1: Một số nơi tại miền Bắc có thể xuất hiện băng giá; loạt trường ở Hà Nội tổ chức thi riêng vào lớp 10

Miền Bắc rét đậm, một số nơi có thể xảy ra băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Từ ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết từ đêm 3 đến ngày 11/01 phạm vi cả nước như sau:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Đêm 03/01 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ ngày 05-06/01 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Loạt trường ở Hà Nội tổ chức thi riêng để tuyển sinh lớp 10

Theo Tri thức, các trường THPT tư thục tại Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá, xét học bạ và nhiều phương thức khác để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Cụ thể, năm 2026, trường Archimedes sẽ tuyển 270 học sinh lớp 10. Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng và cấp học bổng; xét học bạ và phỏng vấn Toán, Tiếng Anh; xét điểm thi vào các trường chuyên; xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức; xét điểm bài thi do trường tổ chức. Trong đó, trường tổ chức 3 đợt thi rà soát kiến thức, vào các ngày 22/3, 19/4 và 10/5.

Năm học 2026-2027, trường Nguyễn Siêu tuyển 300 học sinh lớp 10. Trong đó, 50% chỉ tiêu dành cho học sinh lớp 10 AS - Alevels, 50% cho lớp 10AE (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường). Với lớp 10AE, trường ưu tiên tuyển học sinh chỉ có nguyện vọng duy nhất vào lớp 10 của trường và thỏa mãn điều kiện đầu vào. Học sinh lớp 9AE của trường được cộng điểm ưu tiên khi chuyển cấp nội bộ. Nếu còn chỉ tiêu, trường xét kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngôi sao Hoàng Mai thông báo sẽ tuyển thẳng những học sinh đoạt huy chương, giải cao tại các kỳ thi. Các em phải nộp hồ sơ và bài luận về bản thân (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1.000 từ). Nhà trường sẽ xét hồ sơ và phỏng vấn học sinh. Thời gian đánh giá diễn ra từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026. Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi học bổng, diễn ra vào ngày 10/01/2026.

Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập



Theo VTCNews, trưa 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong. Khoảng 9h30 cùng ngày, tại xã Sơn Thành, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (cùng tuổi chồng) và ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967) đang trồng keo con thì gặp mưa.

Trong lúc họ trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè (hầm ếch) thuộc tuyến đường trong thôn, mảng bê tông đổ sập, vùi lấp cả 4 người bên trong, họ tử vong tại chỗ. Các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi sự cố xảy ra, ông Đào Mỹ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, trong đợt lũ vừa qua, khu vực bờ kè thôn Lạc Mỹ bị hư hỏng rất nặng, địa phương đang lên phương án sửa chữa.

Xác minh vụ tai nạn liên hoàn đêm giao thừa ở Hải Phòng



Theo Tiền phong, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông, xảy ra đêm 31/12/2025 tại phố Trần Phú, thuộc phường Gia Viên.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 (thời khắc chuyển giao năm mới), trước số 106 Trần Phú (Gia Viên, Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn.

Thời điểm trên, tài xế Phạm V.T (SN 1988, trú phường Hải An) điều khiển ô tô mang BKS 15A-340.xx va chạm với hai xe máy mang BKS 16P-41.xx do B.Đ.Đ (SN 2007) điều khiển và xe mang BKS 15B2-726xx do N.Đ.H (SN 2000) điều khiển.

Ngoài ra, va chạm khiến nhiều người tham gia giao thông phố trung tâm Hải Phòng sợ hãi. Rất may, va chạm không gây thiệt hại về người, còn 3 phương tiện hư hỏng.

Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế cố thủ bên trong ô tô. Sau một thời gian dài, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp cần thiết, nam tài xế mới xuống xe trình diện. Xuống xe, nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo.

Tạm giữ hình sự "quái xế" 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ



Ngày 2/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Vụ việc xảy ra vào tối 31/12/2025, thời điểm lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón năm mới.

Tại địa bàn phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một người khác. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định an toàn giao thông.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Nguyễn Anh Tuấn không những không chấp hành mà còn tăng ga, lao thẳng xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ với ý định "thông chốt" bỏ chạy. Hậu quả của cú lao xe liều lĩnh này khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị hất văng ra đường và bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã lập tức khống chế, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời nhanh chóng đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời.