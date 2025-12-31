Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6. Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực Hà Nội, đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12 đến 14 độ.

Theo dự báo chi tiết, trong ngày và đêm 1/1/2026, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; nhiệt độ trung bình phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ.

Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch. Ảnh minh họa

Giá xăng dầu sẽ điều chỉnh sớm do trùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Theo báo Công thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành và các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, cơ quan này cho biết theo quy định hiện hành, thứ Năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ Tư (31/12) - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.

Sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm và gần đây có xu hướng phục hồi. Trong khi đó, sáng 30/12, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 73,60 USD/thùng, xăng RON92 ở mức 71,54 USD/thùng, giảm khoảng 3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, giá xăng dầu trong nước được nhiều ý kiến dự báo có thể tiếp tục giảm vào kỳ điều hành chiều 31/12. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 300 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 230 đồng/lít; dầu mazut giảm khoảng 50 đồng/kg. Ngược lại, dầu diesel có thể tăng khoảng 40 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 30 đồng/lít.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh.

Một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi



Để tạo điều kiện, sự yên tĩnh cho các em học sinh ôn thi học kỳ I năm học 2025-2026, UBND xã Tân Hào (Vĩnh Long) đề nghị người dân trên toàn xã tạm dừng sử dụng, tham gia các hoạt động sử dụng loa công suất lớn, loa kéo hát karaoke.

UBND xã Tân Hào (tỉnh Vĩnh Long) vừa có công văn về việc tạm ngừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở hát với nhau, nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I. Theo đó, UBND xã đề nghị phòng liên quan phối hợp với tổ chức Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, ấp... thông tin, vận động người dân tạm dừng sử dụng và tham gia các hoạt động sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp Công an xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND xã Tân Hào đề nghị, các trưởng ấp vận động các hộ karaoke gia đình, các cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 29/12/2025 đến hết ngày 9/1/2026, để tạo điều kiện cho các em học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ I.

Đối với các cơ sở hát với nhau đã xây phòng cách âm được hoạt động theo đăng ký, các hoạt động của gia đình như tiệc cưới, hỏi được sử dụng loa trong 2 ngày lễ chính, nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Ảnh minh họa.

Nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ tin giả

Ngày 30/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 người trên địa bàn vì có hành vi bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 27/12, ông N.N.Th. (SN 1959, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Nguyễn Nhật Thành" để tham gia 2 lượt bình luận dưới các bài viết sai sự thật do trang Facebook "Tri Nguyen Ông Tám" - một tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài - đăng tải, trong đó có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ngày 28/12, ông T.V.Th. (SN 1963, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook "Thuan Tran" để bình luận nội dung mang tính xúc phạm dưới bài viết, video clip chứa thông tin vu khống, xuyên tạc sai sự thật liên quan đến lãnh đạo ngành cấp tỉnh.

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng quyết định xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Công an làm việc với ông N.N.Th. Ảnh: CAHT.

Lừa đảo hơn 166 tỷ đồng, nữ giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố



Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến năm 2024, Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến để các nạn nhân tin tưởng gửi tiền vào công ty đầu tư kinh doanh, sinh lãi. Sau khi nhận tiền, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền. Tức là "lấy của người trước trả cho người sau", tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, xác định bị Công ty Hoàng Quyến tố cáo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi các cá nhân liên quan sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.