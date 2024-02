Tin sáng 3/2: Sắp trình diễn 2.024 máy bay không người lái, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường; Thời tiết từ nay đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024

Ngọc Trinh rời trại tạm giam T30 về nhà

Ngọc Trinh được tại ngoại sau hơn 3 tháng tạm giam. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên báo Dân trí, kết thúc phiên tòa vào trưa 2/2, xe đặc chủng đã trở Ngọc Trinh về tới trại giam T30 (Củ Chi) vào lúc 13h30 để hoàn thành một số thủ tục.

Đến 15h, Ngọc Trinh theo cán bộ quản giáo bước ra gần khu vực cổng. Nữ người mẫu mặc bộ đồ pijama màu cam. Lúc này, xe của gia đình Ngọc Trinh cũng được cán bộ trại giam hướng dẫn đi vào khu vực tạm giam.

Ngọc Trinh sau đó lên xe rời trại giam trở về nhà sau hơn 3 tháng bị tạm giam. Nữ người mẫu được tại ngoại đúng một tuần trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Được biết, chị gái cùng rất nhiều bạn bè, người thân đã đến đón Ngọc Trinh.

Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 2/2, Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", cho hưởng án treo. Nữ người mẫu bày tỏ ăn năn, hối lỗi, rút ra bài học lớn cho cuộc đời mình sau sự việc lần này. Trong những ngày bị tạm giam, Ngọc Trinh rất nhớ người thân của mình.

Nữ người mẫu gửi lời xin lỗi đến Trần Xuân Đông, trợ lý cùng những người đã vì mình mà bị liên lụy.

Dự báo thời tiết từ nay đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024

Chiều 2/2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vừa cập nhật bản tin nhận định diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ đêm 2-12/2, tức đêm 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết).

Ảnh minh họa

Theo đó, hiện tượng sương mù dày và mưa phùn khả năng kéo dài đến khoảng sáng 4/2. Từ 5/2, sương mù và mưa phùn có xu hướng giảm do bộ phận không khí lạnh yếu di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc.

Liên quan đến diễn biến chung thời tiết dịp Tết Nguyên đán, các chuyên gia khí tượng dự báo, từ nay đến 7/2, thời tiết miền Bắc chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Trưa chiều trời có nắng, riêng khu vực đồng bằng và Hà Nội, khả năng xuất hiện nắng là không cao. Các tỉnh miền Trung và miền Nam duy trì trạng thái thời tiết tốt.

Từ ngày 8-9/2 (từ 29 tháng Chạp), khả năng không khí lạnh sẽ được tăng cường, kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc. Những ngày Tết Nguyên Đán trời sẽ chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

8 tuyến cao tốc được chạy 90 km/h

Cao tốc Mai Sơn - QL45 được Bộ GTVT phê duyệt nâng tốc độ lên 90km/giờ. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh nâng tốc độ khai thác đối với đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế 4 làn xe cơ giới có dải phân cách giữa (2 làn mỗi chiều) lên 90 km/h.

Theo đó, có 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế có thể khai thác với tốc độ tối đa 90 km/h thay vì 80 km/h như hiện nay với ô tô con, xe khách đến 30 chỗ, xe tải đến 3,5 tấn.

Các đoạn tuyến này gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Lào Cai - Kim Thành.

Riêng đối với tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dài 15km, do tuyến có 4 cầu không có dải phân cách cứng liên tục, không đảm bảo chiều dài đoạn tăng tốc theo yêu cầu, trước mắt chưa điều chỉnh tăng tốc độ khai thác cho đến khi tuyến đường được nâng cấp mở rộng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định của Bộ GTVT về việc nâng tốc độ đối với 8 tuyến cao tốc trên.

Theo ông Liên, việc này giúp quá trình di chuyển của hành khách thuận lợi hơn. Đặc biệt đối với những xe chở hàng, việc tiết kiệm thời gian đồng nghĩa với tiết kiệm nhiên liệu mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ cho doanh nghiệp.

Sắp trình diễn 2.024 máy bay không người lái, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường

Một số tuyến đường quanh hồ Tây bị cấm theo giờ trong các ngày 5/2, 7/2 và 9-10/2 để chuẩn bị cho màn trình diễn ánh sáng đêm Giao thừa. Ảnh minh họa

Chiều 2/2, Sở GTVT Hà Nội ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Võng Thị, Văn Cao, nhằm phục vụ chương trình lễ hội ánh sáng diễn ra đêm 9/2 (tức 30 tháng Chạp).

Thời gian điều chỉnh trong 3 ngày: 18h-23h ngày 5/2, 18h-24h ngày 7/2 và từ 18h ngày 9/2 đến 2h sáng 10/2.

Trong các khung giờ trên, phương tiện bị cấm lưu thông từ ngã tư Thụy Khuê - Văn Cao đến ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Trích Sài.

Trên đường Nguyễn Đình Thi, ô tô bị cấm lưu thông từ ngã ba ngõ 128 Thụy Khuê - Nguyễn Đình Thi đến ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Trích Sài.

Đồng thời, toàn bộ phương tiện cả ô tô và xe máy không được đi vào khu vực từ ngã ba ngõ 152 Thụy Khuê - Nguyễn Đình Thi đến ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Trích Sài.

Trên đường Trích Sài, lực lượng chức năng cấm các phương tiện ô tô lưu thông từ ngã ba ngõ 45 Võng Thị - Trích Sài đến ngã ba Trích Sài - Văn Cao. Toàn bộ phương tiện cả ô tô và xe máy cấm đi từ Cống Đõ đến ngã ba Trích Sài - Văn Cao.

Trong các khung giờ cấm đường, UBND quận Tây Hồ và công an quận sẽ bố trí chốt cấm cứng tại đường Văn Cao đoạn ngã tư Thụy Khuê - Văn Cao; ngã ba ngõ 128 Thụy Khuê - Nguyễn Đình Thi; ngã ba ngõ 45 Võng Thị và các vị trí ngã ba, ngã tư khác trong phạm vi tổ chức sự kiện.

Đơn vị chức năng cũng bố trí chốt hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa và biển báo chỉ dẫn cho các phương tiện đi vòng tránh qua phạm vi tổ chức chương trình.

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ mặt đất liên tục tự bốc cháy

Theo Người lao động, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm rõ nguyên nhân việc mặt đất tự bốc cháy bất thường xảy ra tại xã Ia Lốp (huyện Ea Súp).

Trước đó, UBND huyện Ea Súp có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về hiện tượng mặt đất tự cháy và nhận thấy đây là sự việc phức tạp, chưa từng xảy ra trên địa bàn, tính chất vụ việc vượt quá khả năng phân tích, điều kiện chuyên môn cấp huyện. Dù Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, xem xét, phân tích hiện trường nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn, UBND huyện Ea Súp đề nghị tỉnh có chỉ đạo để làm rõ nguyên nhân của hiện tượng lạ này.

Sau khi ghi nhận có hiện tượng mặt đất tự bốc cháy tại rẫy của hộ dân tại thôn Trung (xã Ia Lốp) trong các ngày 11-13-1, Công an huyện Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, khám nghiệm, xem xét, phân tích hiện trường vụ việc.

Công an huyện đã lấy lời khai của chủ hộ và thu thập 6 mẫu đất tại khu vực xảy ra cháy và không có cháy. Công an nhận định, nguyên nhân cháy có thể do hóa chất lẫn trong đất có trong tự nhiên hoặc sản phẩm để lại của bom đạn, gặp điều kiện thích hợp sẽ xảy ra phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng.

Công an huyện Ea Súp cũng đề xuất Chủ tịch UBND huyện mời các nhà khoa học, giới chuyên môn tiến hành kiểm tra, thăm dò thổ nhưỡng ở khu vực xảy ra hiện tượng tự cháy và các khu vực lân cận. Qua đó phân tích, đánh giá dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo UBND xã Ia Lốp, phối hợp với Công an huyện theo dõi, hướng dẫn người dân loại trừ các chất dễ cháy tại các khu vực đang có hiện tượng tự cháy. Trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm hạn chế việc xảy ra cháy lớn, cháy lan.

