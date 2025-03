Tin sáng 3/3: Tài khoản ngân hàng bỗng dưng bị khoá, người phụ nữ 'bay' 15 triệu đồng sau khi nhận lương; Bị lừa tiền bởi 'bạn gái' AI

Mất 15 triệu đồng sau khi truy cập vào đường link giống trang web của ngân hàng

Mới đây, một TikToker gây chú ý khi đăng tải video cảnh báo về chiêu trò tinh vi lừa đảo ngân hàng. Theo đó, nữ TikToker kể rằng một người bạn tên H. (ở Hà Nội) vừa nhận lương 15 triệu đồng. Sau đó, có cuộc gọi tự xưng là bên ngân hàng thông báo tài khoản của H. bị đăng nhập rất nhiều lần trên thiết bị khác và hỏi liệu đó có phải là H. đăng nhập nhiều lần do quên mật khẩu hay là có đối tượng xấu cố tình vào tài khoản. Thông tin trên Tri Thức & Cuộc Sống.

Ban đầu, chị H. không tin và ngay lập tức kiểm tra ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thì phát hiện tài khoản bị khóa do đăng nhập sai mật khẩu quá số lần cho phép.

Lúc này, người tự nhận là nhân viên ngân hàng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành động đó, hướng dẫn chị H. kết bạn zalo để thực hiện các bước lấy lại mật khẩu tài khoản. Vì tâm lý lo lắng, chị H. cũng kết bạn trên zalo. Người này tiếp tục hướng dẫn chị H. gọi lên tổng đài ngân hàng để mở khóa. Đồng thời, gọi điện thoại video để hướng dẫn cho chị H. đổi mật khẩu nhằm tăng tính an toàn. Thậm chí, người này còn khuyên chị H. đổi mật khẩu khó đoán, gồm các ký tự đặc biệt, để đảm bảo an toàn hơn.

Sau đó, đối tượng gửi cho chị H. một đường link và bảo chị đăng nhập vào để cài thêm một bước bảo mật giúp tài khoản ngân hàng được an toàn hơn. Vì tin tưởng và thấy link trang web giống với trang web của ngân hàng, chị H. đã click vào link. Lúc này, kẻ xấu đã biết mật khẩu và tài khoản ngân hàng của chị H. Sau đó, chị H. mới ngớ người khi phát hiện 15 triệu trong tài khoản biến mất.

Nữ TikToker cảnh báo, lúc đối tượng gọi điện cho chị H. cũng là lúc chị H. bị quét sinh trắc học. Vì thế, nữ TikToker khuyên mọi người nên cẩn trọng trong mọi tình huống vì các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, bài bản và chuyên nghiệp. Đặc biệt, không nên gọi điện video với các đối tượng lạ mặt.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Trước tình trạng ngày càng có nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo và mất hết tiền trong tài khoản, các ngân hàng đã không ngừng phát đi các cảnh báo khuyến cáo khách hàng phải cẩn trọng khi nhận các cuộc gọi video từ người lạ. Các đối tượng lừa đảo hiện nay sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản, trong đó có thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để "hỗ trợ" mở khóa tài khoản bị khóa sau khi người dùng nhập sai mật khẩu quá nhiều lần.

Cụ thể, kẻ gian sẽ cố tình làm sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản (khóa tài khoản là khi người dùng không thể đăng nhập do nhập sai mật khẩu quá 5 lần). Sau đó, chúng sẽ liên lạc giả danh nhân viên ngân hàng và "hỗ trợ" mở khóa, dụ dỗ khách hàng truy cập vào đường link giả mạo hoặc tải ứng dụng độc hại. Mục đích là chiếm quyền kiểm soát điện thoại, lấy cắp mã OTP và tin nhắn SMS của nạn nhân. Thủ đoạn tinh vi này còn lợi dụng sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt để xác thực các giao dịch bất hợp pháp.

Để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân, ngân hàng khuyến cáo người dùng cần thực hiện các biện pháp sau:

- Chỉ tải ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play (Android) hoặc App Store (iOS).

- Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mã PIN Soft Token, hay mật khẩu với bất kỳ ai.

- Không gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân, gương mặt hay tham gia cuộc gọi video với người lạ.

- Điều quan trọng là luôn duy trì cảnh giác để bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng như tài sản của mình trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Ngoài các thủ đoạn lừa đảo qua cuộc gọi video, còn rất nhiều hình thức lừa đảo qua điện thoại mà người dân cần chú ý:

Giả danh shipper: Đối tượng gọi điện xưng là shipper, thông báo có đơn hàng cần giao và yêu cầu khách hàng thanh toán trước qua chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, chúng sẽ viện lý do nhầm lẫn số tài khoản và yêu cầu khách hàng truy cập vào một đường link giả mạo để hoàn tiền. Khi nạn nhân nhập thông tin vào, tài khoản ngân hàng sẽ bị chiếm đoạt.

Giả mạo công an, viện kiểm sát, tòa án: Kẻ gian gọi điện, tự xưng là cán bộ công an, kiểm sát hoặc tòa án, thông báo nạn nhân vi phạm một tội danh không có thật. Chúng sẽ khai thác thông tin cá nhân và sử dụng chúng để làm giả các văn bản pháp lý, đe dọa yêu cầu chuyển tiền để "giải quyết" vụ việc.

Giả danh ngân hàng mời vay tiền online: Thủ đoạn này bao gồm việc hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản vay tiền online, sau đó yêu cầu nộp các khoản lệ phí, tiền trả góp để chiếm đoạt.

Giả danh nhân viên cửa hàng hoặc công ty xổ số: Các đối tượng này gọi điện thông báo nạn nhân đã trúng thưởng và yêu cầu họ mua sản phẩm với giá cao hoặc chuyển tiền đóng thuế trước để nhận phần thưởng, sau đó chiếm đoạt tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ những cuộc gọi giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước. Không cung cấp thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hay mạng xã hội. Nếu phát hiện hành vi nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Cảnh báo lừa đảo cập nhật đăng kiểm trên VNeID

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi đề nghị cập nhật đăng kiểm trên ứng dụng VNeID để tránh bị lừa đảo. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.

Giấy chứng nhận đăng kiểm sẽ được tích hợp trên VNeID, tiến tới bỏ bản giấy? Cảnh báo giả mạo Cục Đăng kiểm yêu cầu chuyển tiền để đổi tem đăng kiểm Đăng kiểm cảnh báo lừa đảo hỗ trợ cấp đổi tem đăng kiểm

Một số chủ xe phản ánh, thời gian gần đây liên tục nhận được các cuộc gọi thông báo chủ phương tiện cập nhật Giấy chứng nhận đăng kiểm trên tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đổi đăng kiểm.

Các chủ xe cho biết, các cuộc gọi đều hướng dẫn kết bạn qua Zalo để được hướng dẫn chi tiết. Các cuộc gọi đến đều thông tin chính xác về chủ phương tiện, BKS xe nên cũng khiến một số chủ xe hoang mang.

Anh Nguyễn Cao Sơn ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vài ngày trước anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cho biết anh phải cập nhật Giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô lên tài khoản định danh VNeID.

“Họ xưng là cán bộ đăng kiểm, đang công tác tại một Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn quận Cầu Giấy, họ đọc đúng BKS xe của tôi đồng thời đề nghị kết bạn qua zalo để họ hướng dẫn thao tác. Tuy nhiên, do còn bán tín bán nghi nên tôi không kết bạn”, anh Sơn cho hay.

Cán bộ đăng kiểm không bao giờ gọi điện cho chủ phương tiện thông báo hạn đăng kiểm hay yêu cầu cập nhật

Ngay sau đó, anh Sơn chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội đồng thời đặt câu hỏi, việc này có thực hay không thì nhận được nhiều chia sẻ cũng rơi vào cảnh tương tự, được người lạ gọi đến, xưng là nhân viên đăng kiểm đề nghị cập nhật trên ứng dụng VNeID. Mọi người đều bày tỏ nghi ngờ, đây là một hành vi, thủ đoạn lừa đảo mới.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện tại cơ quan đăng kiểm đang nghiên cứu và triển khai xây dựng phần mềm để chuẩn bị triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử. Khi nào triển khai ứng dụng này, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ có thông báo chính thức đến người dân, doanh nghiệp; đồng thời, người dân (chủ xe) sẽ không phải thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân, chủ xe cần cảnh giác với các cuộc gọi thông báo, đề nghị cập nhật, đổi giấy chứng nhận đăng kiểm cũng như thông tin đăng kiểm xe, để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng từng khuyến cáo chủ xe nâng cao cảnh giác trước các đối tượng mạo danh cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị hỗ trợ cấp đổi tem đăng kiểm.

Các đối tượng này gửi tin nhắn, cuộc gọi rác qua đầu số 5656/156 của VNCERT/CC tự xưng là cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Sở GTVT, thông báo "Yêu cầu người dân và doanh nghiệp đổi tem kiểm định theo quy định của Thông tư mới".

Để thực hiện đổi tem đăng kiểm trực tuyến, người dân làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Trong đó, yêu cầu người dân điền thông tin cá nhân và chuyển khoản khoản phí gọi là phí đổi tem. Sau khi người dùng làm theo yêu cầu, đối tượng thực hiện các biện pháp như chặn liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, không có chuyện cơ quan quản lý Nhà nước nào yêu cầu người dân, doanh nghiệp đổi tem kiểm định như phản ánh. Tất cả những đối tượng nhắn tin, gọi điện với nội dung nêu trên là mạo danh, lừa đảo.

Do đó, Cục Đăng kiểm khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cảnh giác với những đối tượng nhắn tin, gọi điện mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Sở GTVT, tránh bị lợi dụng và lừa đảo.

Những lưu ý khi dừng đỗ ô tô trên cao tốc để tránh bị phạt tiền

Nghị định 168/2024/NĐ-CP nêu rõ, lỗi dừng xe, đỗ xe ô tô trên đường cao tốc sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác.

Những lưu ý khi dừng đỗ ô tô trên cao tốc để tránh bị phạt đến 14 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp, dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Về quy định dừng đỗ trên cao tốc, Luật này quy định, chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải bật đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Ngoài những vị trí cũng như trường hợp khẩn cấp được nêu trên, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, các tài xế không được tùy tiện dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc.

Căn cứ tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã nêu rõ mức xử phạt đối với hành vi dừng đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định đối với xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng.

Cụ thể, dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

Ngoài ra, lỗi dừng xe, đỗ xe ô tô trên đường cao tốc sai quy định còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Người có giấy phép lái xe ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy

Ngày 2/3, đại diện Cục CSGT cho biết, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2025 "Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế". Đáng chú ý, tại Điều 4 của Thông tư quy định về hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe. Thông tin trên VietnamNet.

Từ 1/3, lực lượng công an sẽ làm nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, sát hạch lý thuyết sẽ gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường (đối với hạng B1 và hạng B trở lên); đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đối với hạng B trở lên).

Thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực được miễn sát hạch lý thuyết.

Sát hạch lý thuyết thực hiện trên máy tính (trừ trường hợp sân chỉ dùng để sát hạch xe máy thì thi lý thuyết bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy).

Về sát hạch thực hành lái xe trong hình, đối với hạng A1, A sẽ thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp thiết bị chấm điểm tự động. Người dự sát hạch phải điều khiển xe máy qua 4 bài sát hạch: Đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề.

Với hạng B1, thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi và lùi theo hướng ngược lại.

Đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D sẽ thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động; không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Người dự sát hạch phải điều khiển xe qua các bài sát hạch đã bố trí tại trung tâm sát hạch lái xe gồm: Xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe trên dốc, qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc, qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, qua đường vòng quanh co, ghép xe vào nơi đỗ (hạng B và C1 thực hiện ghép xe dọc; hạng B, C, D1, D2 và D thực hiện ghép xe ngang), tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, thao tác khi gặp tình huống nguy hiểm, thay đổi số trên đường bằng, kết thúc.

Đối với các hạng BE, D1E, D2E, DE sẽ sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe qua bài sát hạch: tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại.

Hạng C1E, CE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe qua 2 bài sát hạch: Tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại; ghép xe dọc vào nơi đỗ.

Về sát hạch thực hành lái xe trên đường, các hạng B, C1, C, D1, D2, D thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động, có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe ô tô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên.

Đối với các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Đáng chú ý, sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Người dự sát hạch phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó.

Xác minh clip khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành gây phẫn nộ dư luận

Ngày 2/3, mạng xã hội chia sẻ clip 4 người mặc áo đen khiêng quan tài đi qua nhiều tuyến đường ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1 (TP HCM). Người Lao Động đưa tin.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, clip được một thương hiệu thời trang đăng tải trên mạng xã hội TikTok vào ngày 1-3 để quảng cáo cho chính thương hiệu này.

Cộng đồng mạng đã phản ứng với clip trên. Họ cho rằng cách quảng cáo như vậy là phản cảm, đặc biệt khi clip lại được quay tại khu vực nổi tiếng.

Theo trang web của thương hiệu này, sản phẩm quan tài trong clip được bán với giá hơn 66 triệu đồng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện UBND quận 1 cho biết đã nắm được thông tin trên. Đồng thời, đã yêu cầu UBND phường Bến Thành báo cáo vụ việc.

Dự báo thời tiết từ 3/3 đến ngày 12/3 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 2/3 đến ngày 12/3. Thông tin trên Pháp luật & Xã hội.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 2/3 đến ngày 12/3 cho Hà Nội và cả nước. Ảnh: Vân Lê

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Khu vực Hà Nội: nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.

- Khu vực Tây Bắc Bộ: đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng ngày 4/3 có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết từ đêm 4/3 đến ngày 12/3

- Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm 4/3 và ngày 5/3 và thời kỳ từ ngày 9 - 12/3 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, khu Tây Bắc Bắc Bộ ngày 5/3 có nơi nắng nóng. Từ đêm 5 - 8/3, khả năng có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 6/3 trời chuyển rét, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 6/3 trời chuyển rét.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: đêm 4/3 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 5 - 8/3 khả năng có mưa rải rác. Từ ngày 9 - 12/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 6/3 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa: từ khoảng ngày 6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác. Từ khoảng ngày 7/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.