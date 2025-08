Tin sáng 2/8: Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La; thót tim cảnh nam thanh niên cứu bé gái đuối nước ở hồ bơi của villa

Tin sáng 1/8: Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày? Du khách nước ngoài đánh rơi nhẫn quý, người dân vạch cỏ tìm giúp GĐXH - Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp; Trước thông tin vợ chồng du khách nước ngoài nghi làm rơi chiếc nhẫn quý tại công viên, nhiều người dân ở Huế có mặt vạch cỏ để tìm kiếm giúp.

Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La

Ngày 1/8, trên địa bàn các xã nằm dọc theo sông Mã (tỉnh Sơn La) nước sông lên nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ về được xác định là "đặc biệt lớn". Nước lũ dâng lên cao trong thời gian ngắn đã khiến nhiều bản làng bị cô lập, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, trong chiều cùng ngày một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cây cầu lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La bị nước lũ cuốn trôi cũng đã được chia sẻ khiến nhiều người rùng mình.

Trong clip, dòng nước vốn hiền hòa nay trở nên hung dữ, nước đục ngầu cuộn xiết, ầm ầm xô vào chân cầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ nhịp cầu chầm chậm đổ sập xuống dòng nước lũ cuồn cuộn.

Tiếng nước ào ào hòa lẫn tiếng người dân đứng xa hô hoán, gọi nhau tránh xa khu vực nguy hiểm. Chỉ một thoáng sau, cây cầu vốn là con đường huyết mạch nối liền hai bờ đã biến mất trong dòng nước đục ngầu.

Theo chia sẻ, cây cầu này là lối di chuyển vào nhà máy thủy điện Nậm Công 3 ở Sơn La.

Trao đổi với VOV, ông Lương Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một, tỉnh Sơn La cho biết, do lũ lớn trên suối Nậm Công chảy từ Sốp Cộp đổ về đã khiến cây cầu vào thủy điện Nậm Công 3, tại bản Ta Hốc bị cuốn trôi.

Miền Bắc lại bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài đến 4/8 với mức nhiệt trên 36 độ. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2-3/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 2/8, khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngày 3/8, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới; nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thót tim cảnh nam thanh niên cứu bé gái đuối nước ở hồ bơi của villa

Ngày 1/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên sử dụng kiến thức của mình để hô hấp nhân tạo, cứu sống bé gái đuối nước tại một villa ở phường Vũng Tàu, TP HCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). 'Người hùng' trong clip là anh Cao Thành Đạt (26 tuổi, trú phường Vũng Tàu).

Chàng trai nhanh trí cứu sống bé gái đuối nước dưới hồ bơi villa ở Vũng Tàu

Trao đổi với PV VNN, chị Trần Thị Bích Tuyền (28 tuổi) - người quay, đăng tải các đoạn clip trên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 31/7. Chiều hôm đó, chị cùng anh Đạt đến quay phim, chụp hình tại một villa trên địa bàn phường Vũng Tàu thì nhìn thấy 2 cháu bé đang tắm trong hồ bơi, trong đó bé nhỏ có mặc áo phao. Cách đó rất xa là người mẹ của 2 cháu bé đang dọn dẹp vệ sinh sân trước villa. Sau đó, chị Tuyền cùng anh Đạt đi quay cảnh ở bên ngoài villa.

“Khi chúng mình vừa vào bên trong để tiếp tục quay thì nghe tiếng kêu cứu của bé lớn, quay lưng lại thấy người mẹ đang chới với dưới hồ. Ngay lúc này, mình gọi bạn Đạt nhảy xuống cứu và phát hiện dưới đáy hồ còn có bé nhỏ” - chị Tuyền kể lại.

Theo chị Tuyền, sau khi cứu hai mẹ con lên bờ, người phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn, còn cháu bé thì tím tái và có dấu hiệu ngưng thở.

“Ngay lúc đó, Đạt đã bình tĩnh sơ cứu bằng cách hô hấp nhân tạo, vận dụng các kiến thức học được để mong cứu sống cháu bé. Rất may mắn, ít phút sau nước từ miệng cháu bé ộc ra và cháu có biểu hiện cử động làm chúng mình vỡ òa vì vui mừng” - chị Tuyền xúc động nói.

“Sau sự việc, chúng mình xin kiểm tra camera của villa ghi nhận cháu bé đã rơi xuống hồ bơi khoảng 4 phút trước khi được phát hiện. Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến sự việc như thế này và rất may bạn mình đã làm tốt” - chị Tuyền nói.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, anh Đạt cho biết cháu bé được cấp cứu kịp thời đã hồi phục sức khỏe. “Lúc đó, mình đã bình tĩnh áp dụng hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt cho bé và rồi phép màu đã xảy ra, khoảnh khắc bé thở lại và ọc được nước ra làm mình như muốn đứng tim. Cảm ơn vì tất cả, chúc hai mẹ con chị ấy nhiều sức khoẻ và mau bình phục" - anh Đạt viết.

Qua sự việc trên, anh Đạt cũng nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh nên giám sát con cái của mình kỹ hơn khi tắm ở nơi có độ sâu. Cùng đó là trang bị kỹ năng học bơi cho bé hoặc ít nhất chỉ cho tắm ở khu vực dành cho trẻ em.

Triển khai các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có công văn gửi các tỉnh thành trên cả nước về cảnh báo tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết và việc vứt xác động vật ra môi trường đang khiến dịch lan rộng, gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và môi trường sống.

Triển khai các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Trước nguy cơ dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn và an toàn thực phẩm, ngày 1/8, Bộ NN&MT đã gửi công văn tới các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, đề nghị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019, cũng như các công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, các địa phương cần khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP để giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn, có điều kiện tái đàn sau dịch.

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT yêu cầu tăng cường đầu tư cho hệ thống thú y cơ sở - lực lượng tuyến đầu trong giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh - đang được đặt ra cấp thiết. Việc kiện toàn, nâng cao năng lực cho cơ quan chuyên ngành chăn nuôi và thú y ở các cấp là nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, chủ trang trại về mức độ nguy hiểm của dịch và trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Bộ cũng khuyến cáo cần đẩy mạnh tiêm phòng vaccine - một giải pháp kỹ thuật quan trọng trong kiểm soát dịch tả lợn châu Phi - song song với các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh và vận chuyển lợn trên địa bàn. Những hành vi cố tình vi phạm, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Bộ cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng xâm nhập thị trường.

Khoe nhẫn kim cương giả, đồng hồ 'mỹ ký' để lừa hàng nghìn người tham gia đầu tư tiền ảo

Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, bắt giữ 9 đối tượng.

Nhóm đối tượng trong vụ án. Ảnh; Công an Hưng Yên.

Sau thời gian dài nắm tình hình và xác lập chuyên án, Công an tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng có hộ khẩu tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Chúng tạo ra một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) giả mạo có tên "Toptrade1", do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, vào tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm cho "dự án" tiền điện tử trên sàn "Toptrade1".

Đồng thời, chúng tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế "binance.com" để làm cầu nối trung gian cho việc chuyển tiền.

Thoại sau đó rủ thêm 8 đối tượng khác góp tiền cùng tham gia "dự án" để tăng tính "trách nhiệm" trong việc kêu gọi nhà đầu tư.

Hàng ngày, Thoại và đồng bọn liên tục tổ chức các sự kiện quảng bá, lập nhiều hội nhóm trên Telegram, Facebook và thường xuyên Livestream trực tiếp trên Tiktok. Mục đích là kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra những cam kết "lợi nhuận siêu khủng".

Để tạo lòng tin, nhóm này thường xuyên khoe khoang tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoe siêu xe hạng sang (thực tế toàn là hàng mỹ ký và mô hình).

Chúng còn sử dụng nhiều hình ảnh, clip giả mạo về việc đầu tư thắng lớn và nhận lãi kếch xù. Kẻ lừa đảo còn lập các tài khoản giả để tự nhắn tin với nhau, tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ), nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn. Đến khi bị hại không còn khả năng kinh tế, chúng sẽ ngay lập tức chặn mọi liên lạc.

Đáng chú ý, khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những thông báo ảo, nạn nhân không thể rút được tiền mặt.

Trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo giả mạo này. Tổng lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng tính đến thời điểm bị bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT, tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng.