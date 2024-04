Tin sáng 3/4: Có dấu hiệu của tội giết người vụ bé trai 8 tháng tuổi chết bất thường; Thông tin mới nhất về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm

Vụ bé trai 8 tháng tuổi chết bất thường: Có dấu hiệu của tội giết người

Thông tin trên Người lao động về vụ việc bé trai 8 tháng tuổi ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chết bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn, lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát cho biết đây là vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30/3, bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang) đã đến Công an phường Thới Hòa trình báo cháu N.H.T (SN 2023) tử vong tại nhà thuê của bà này trên đường DJ4 (khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), chưa rõ nguyên nhân.

Căn nhà nơi bé trai 8 tháng tuổi được cha mẹ gửi cả ngày lẫn đêm.

Theo công an, bà Trần Thị Thúy Hằng sinh sống cùng chồng và con ruột tên Lê Trần Thúy Vy (SN 2008), làm nghề giữ trẻ thuê từ khoảng giữa năm 2023 đến nay.

Từ ngày 23/3, bà Hằng có thỏa thuận với vợ chồng chị N.H.K.N (SN 2003, ngụ tỉnh Hậu Giang) về việc giữ thuê 2 cháu N.H.T và N.H.N (SN 2020), là 2 con của vợ chồng chị N. Thời gian giữ cả ngày lẫn đêm tại nhà thuê của bà Hằng, với giá tiền giữ thuê là 4,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 25/3, bà Hằng bảo cháu Vy qua giữ bé T. tại phòng ngủ. Trong lúc Vy giữ thì bé T. có khóc, lúc này Vy có dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé trai này.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 30/3, bà Hằng ẵm bé T. lên phòng rồi giao cho Vy giữ, đồng thời dặn cho bé T. ăn, uống và ngủ.

Đến khoảng 16 giờ, khi bé T. đang ngủ ở võng, trong phòng ngủ trên lầu (có máy lạnh) bỗng nhiên thức dậy và khóc nên Vy đã đi đến và bế bé trên tay, cùng lúc này có một bé khác cũng đang khóc, nên Vy đã ném bé T. xuống nền nhà để qua ẵm bé này.

Thấy bé T. không chịu nín, Vy bực tức dùng chân đá mạnh 2 cái bên hông của bé và dùng tay trái đánh mạnh vào vai phải của bé T. Đến lúc này, bé T. mới dừng khóc, Vy qua dỗ bé khác.

Sau đó, Vy thấy bé T. úp mặt vào gối, dùng hai chân đẩy ra giữa nền nhà và nằm im, khoảng 5 phút sau thì thấy bé T. không cử động nữa. Lúc này, Vy bế bé T. chạy xuống tầng trệt báo cho ba mẹ mình biết.

Vy nói với bà Hằng là T. chơi xong rồi ngủ, sau đó kêu không dậy. Bà Hằng đã đưa bé T. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát. Tuy nhiên, bé T. được xác định là đã tử vong ngoại viện.

Đến ngày 31/3, Vy đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vy khai do bực tức vì bé T. khóc nên đã dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng của bé.

Công an thị xã Bến Cát cho biết xét thấy hành vi dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng bé T và hành vi của Lê Trần Thúy Vy là có dấu hiệu của tội "Giết người", nên đã chuyển vụ việc đến Công an tỉnh Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 2 - 3/4, miền Bắc và miền Trung sẽ ở giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu tiên năm 2024.

Trong thời gian này, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.

Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Nam bộ và các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình... có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 - 6/4. Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 - 6.4, sau đó suy giảm dần. Nắng nóng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 4.4.

Khoảng ngày 5 - 6/4, khu vực Đông Bắc bộ sẽ đón đợt mưa rào và giông, nền nhiệt giảm 5 - 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày 5 - 6.4 cao nhất là 30 độ C (giảm 5 độ C so với những ngày nắng nóng).

"Ngày 5 - 6/4, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây sẽ bị nén và đẩy dịch xuống khu vực Bắc bộ bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc. Ngoài ra, còn kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m nên trong thời gian này, chúng tôi đang theo dõi và cảnh báo ở Bắc bộ khả năng sẽ xảy ra đợt mưa giông. Nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ và Trung bộ", bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) thông tin.

Theo bà Loan, do có sự tranh chấp của các khối không khí nóng và lạnh gây nên sự xáo trộn mạnh trong khí quyển nên trong mưa giông nhiều khả năng kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mới nhất về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024

Chủ tịch Quốc hội vừa có thông tin mới nhất về cải cách tiền lương, cụ thể từ ngày 01/7/2024 tới đây sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Nội hàm cơ bản nhất của cải cách chính sách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ lãnh đạo.

Để tiến hành xây dựng hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng được vị trí việc làm.

Trong phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng thang bảng lương áp dụng cho: đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương; cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Viện Nghiên cứu lập pháp; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước.

Ảnh minh hoạ

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Quốc hội ban hành, trong đó có đề cập đến nội dung cải cách tiền lương như sau:

- Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

- Từ ngày 1/7/2024: Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,...) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

- Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết 34/2021/QH15.

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Vì vậy nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Thương Tín dọn đồ về quê ở

Thông tin trên Vietnamnet, nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay, diễn viên Thương Tín vừa lên xe về quê Phan Rang, Ninh Thuận khoảng 13h30' chiều ngày 2/4.

Sau khi 'quay xe' phủ nhận toàn bộ nội dung tố cáo Tô Hiếu, Thương Tín vẫn ngủ lại nhà nam nhạc sĩ. Ban ngày nam diễn viên đi vắng, đến khuya mới trở về chỗ ngủ ở nhà xưởng - nơi ông từng chê thậm tệ dẫn tới tin đồn 'bị bạc đãi, phải ngủ ở nhà hoang'.

Được những người sống trong nhà báo tin, Tô Hiếu tìm gặp Thương Tín tại nhà xưởng vào 11h trưa 2/4. Ông cho hay không được YouTuber nào nhận nuôi hay giúp đỡ như thông tin trên mạng.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và diễn viên Thương Tín

Tô Hiếu nói sau gần 2 năm sống chung nhà rất trân quý Thương Tín cho đến khi xảy ra sự việc bị vu khống làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, danh dự của anh.

Thương Tín vẫn khăng khăng bị YouTuber dẫn dắt, Tô Hiếu nói: "Anh từng tuổi này lại là diễn viên gạo cội, không ai dẫn dắt anh được trừ khi anh muốn".

Tô Hiếu nói tha thứ tất cả chuyện xảy ra giữa hai người nhưng kể từ thời điểm này sẽ không hỗ trợ Thương Tín nữa, chỉ thay mặt ông nhận show.

Khi nam nhạc sĩ đề nghị về quê sống, Thương Tín từ chối vì 'mùa này ở Phan Rang nóng lắm, muốn ở đây vì mát mẻ, thoải mái'. Thấy Tô Hiếu kiên quyết giữ quan điểm, ông mới gom một ít quần áo nhưng từ chối dọn đồ đạc cá nhân. Thương Tín ra bến xe An Sương TP.HCM, về quê lúc 13h30'.

Tô Hiếu chia sẻ, sẽ cho người dọn đồ đạc của Thương Tín gửi cho con trai ông - Thanh Tùng, nhờ chuyển về Phan Rang.

Chính thức dừng tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam theo đúng quy định, căn cứ trên ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Theo Luật Giáo dục 2019 và các quy định hiện hành, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp THPT, không có cấp THCS trong trường chuyên. Cũng từ năm học 2024-2025, trường THPT chuyên không được tổ chức lớp không chuyên.

Ảnh minh hoạ

Quy định này dẫn tới việc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) phải dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm học tới đây. Tuy nhiên, theo quyết định của UBND TPHCM, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tách thành hai trường độc lập gồm trường chuyên và Trường liên cấp THCS, THPT Trần Đại Nghĩa.

Như vậy, hệ THCS của trường liên cấp Trần Đại Nghĩa sẽ vẫn tuyển sinh lớp 6 cho năm học 2024-2025 mà không bị gián đoạn.

Hệ THCS thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh từ năm 1992, thường được gọi là Ams2 để phân biệt với hệ THPT. Năm 2009, thành phố quyết định đưa Ams2 thành hệ đào tạo THCS trình độ cao, tạo nguồn học sinh chuyên. Hàng năm, Ams2 tuyển khoảng 200 chỉ tiêu với điều kiện nộp hồ sơ khắt khe.

Sau khi Bộ GD&ĐT yêu cầu Hà Nội làm đúng các quy định về tuyển sinh trong trường chuyên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ tham mưu cho thành phố, đề xuất xin cơ chế đặc thù.

Tuy nhiên, đại diện Sở cho biết, cơ chế đặc thù để Ams2 tiếp tục tuyển sinh chưa thể thực hiện trong năm học 2024-2025 do tháng 7 tới Luật Thủ đô mới được thông qua.

Kasim Hoàng Vũ gầy sọm, nhìn khác lạ

Kasim Hoàng Vũ từng là một cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu... Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ định cư, anh dần vắng bóng khỏi showbiz Việt và tập trung vào công việc kinh doanh.

Kasim Hoàng Vũ từng là một cái tên đình đám trong Vbiz

Ngày 31/3, Kasim Hoàng Vũ cập nhật một số hình ảnh đi ăn uống, vui chơi trên trang cá nhân. Ngoại hình của anh khác lạ, gầy đi trông thấy, gương mặt khó nhận ra sau 8 tháng phẫu thuật mổ khớp xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Anh điều trị bệnh này từ giữa năm 2023.

Trước những lời hỏi thăm, Kasim Hoàng Vũ cho biết sau ca phẫu thuật, anh ăn uống khó khăn do không nhai được. Đây là lý do khiến anh sụt cân, gầy ốm như hiện tại. Anh cũng phải tạm dừng ca hát sau khi phẫu thuật.

Hình ảnh sau phẫu thuật của Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều người xót xa

Thời gian vừa qua, Kasim Hoàng Vũ không hoạt động nghệ thuật nhiều, tập trung hồi phục sức khỏe và dành thời gian cho gia đình cùng công việc kinh doanh. Anh sở hữu một studio âm nhạc và điều hành một quán ăn, một tiệm nail cùng vợ.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từ việc phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo đến những khó khăn khi khởi nghiệp ở Mỹ, nam ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách.

Trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày. Ngoài công việc điều hành, làm đầu bếp sáng chế món ăn cho nhà hàng, anh dành thời gian đi du lịch, khám phá danh lam thắng cảnh, ẩm thực của các nước.

