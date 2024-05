Tin sáng 30/5: Thông tin mới nhất về vụ trẻ mầm non tử vong nghi do bị để quên trên xe ô tô; Lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện vượt 1 tỷ kWh/ngày

Thông tin mới nhất về vụ trẻ mầm non tử vong nghi do bị để quên trên xe ô tô

Tối 29/5, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) xác nhận, tại Trường mầm non Hồng Nhung 2 (địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) đã xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến một trẻ tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường.

Hiện trường vụ việc.

Tối 29/5, Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình vừa họp khẩn liên quan đến vụ việc một trẻ mầm non tử vong do bị để quên trên xe ô tô. Ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29/5. Báo Thái Bình đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/5, cô giáo Q.A có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). TTXVN cho biết.

Theo đó, chiều cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường; đồng thời tìm kiếm cháu H và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe ô tô đưa đón của nhà trường. Mặc dù được đưa tới cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng cháu H đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết, mẹ cháu H đi lao động ở nước ngoài, cháu hiện ở với bà ngoại. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện vượt 1 tỷ kWh/ngày

Ngày 29/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực trên cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lại tăng cao kỷ lục. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh (thông tin trên Tiền Phong).

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4 với 47.670 MW, nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc đã đạt đỉnh kỷ lục mới với 1,0019 tỷ kWh tiêu thụ trong ngày. Công suất lớn nhất trong ngày đã đạt mốc 45.450,8 MW vào lúc 14h. Tiền Phong cho biết.

Tại Hà Nội, nắng nóng khiến sản lượng tiêu thụ điện ở mức 98,77 triệu kWh. Tại 27 tỉnh miền Bắc thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ ngày hôm qua đạt mức 340,81 triệu kWh.

Tại khu vực phía Nam, do mùa mưa đã tới nên sản lượng điện tiêu thụ đã giảm tương đối so với cao điểm khô hạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Tại TPHCM, sản lượng điện tiêu thụ ngày hôm qua đạt 95,86 triệu kWh, thấp hơn so với kỷ lục tiêu thụ điện đã đạt được vào ngày 3/5 là 104,5 triệu kwh.

Công nhân ngành điện kiểm tra thiết bị điện mùa nắng nóng.

Theo ghi nhận của A0, năm 2023, tiêu thụ điện cao nhất của cả nước lập kỷ lục với mức 940 triệu kWh/ngày. Vì vậy, việc cả nước tiêu thụ trên 1 tỷ kWh/ngày là một kỷ lục.

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện của ngày 28/5 ghi nhận nhiệt điện than đóng vai trò cung cấp chính với 548,8 triệu kWh. Thủy điện đóng góp 228,2 triệu kWh trong khi tua-bin khí (Gas + Dầu DO) góp 90,4 triệu kWh. Điện gió đóng góp 36,5 triệu kWh trong khi điện mặt trời đóng góp 62,4 triệu kWh và nhập khẩu điện ở mức 19,7 triệu kWh.

Với khu vực miền Bắc, trong những ngày gần đây mặc dù thời tiết khá nắng nóng, oi bức nhưng vẫn chưa phải đợt nóng đỉnh điểm. Nắng nóng đã khiến tiêu thụ điện miền Bắc những ngày qua tăng cao cả về công suất và sản lượng. Dự báo, tiêu thụ điện ở miền Bắc vẫn còn tiếp tục tăng lên, gia tăng áp lực về cung cấp điện trong những đợt nóng cao điểm có thể diễn ra thời gian tới.

Theo tính toán của A0, dự kiến tháng 6, công suất khả dụng của tất cả hệ thống ở miền Bắc chỉ từ 23.900 - 24.500 MW trong khi giờ cao điểm tiêu thụ điện lên tới 25.2450 - 27.480 MW.

Bác sĩ chỉ nguyên nhân cô gái xinh đẹp chọn "ăn quỵt" ở những nhà hàng 5 sao sang chảnh

Vụ việc cô gái trẻ tên T. (sinh năm 1993, quê ở Vĩnh Phúc) vào nhà hàng sang trọng, gọi tôm hùm, bò Wagyu, rượu vang,... ăn uống với hóa đơn lên đến hơn 11 triệu đồng nhưng không trả tiền đang khiến dư luận xôn xao.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội) cho rằng, T. thường chọn những khách sạn 5 sao, chọn đồ ăn ngon và không trả tiền thì khả năng cao mắc hoang tưởng tự cao, một dạng rối loạn tâm thần. Trong tình huống này, T. nghĩ mình là lãnh đạo cao cấp, đi đâu cũng có người thanh toán hộ, ăn không mất tiền.



Bác sĩ nhận định khả năng T. bị hoang tưởng tự cao.

Bữa ăn trị giá 11 triệu đồng của T.

Thông tin với báo chí, mẹ của T. cho biết sau quá trình đi học ở nước ngoài về, con gái bà có tiền sử bị bệnh trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019. Gia đình đã nhiều lần phải trả tiền cho những bữa “ăn quỵt” của con gái (tờ Đời sống & Pháp luật đưa tin) .

Trước đó, câu chuyện đi ăn sang chảnh không trả tiền của T. được quản lý một nhà hàng của khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi mới đến, T. ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự nhưng lúc thanh toán lại tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Quản lý nhà hàng nhiều lần nói chuyện với T., đồng thời nhờ công an can thiệp nhưng cô gái này không hợp tác, tỏ ra không bình thường.

Sau đó, cô gái này rời đi khi phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc. Nam quản lý chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội với mong muốn người thân của T. có thể hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán hóa đơn hơn 11 triệu nói trên.

Mất 450 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi của kẻ lừa đảo giả công an

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều người dân bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo rồi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an gọi điện cho người dân thông báo nạn nhân đang bị cơ quan công an điều tra hoặc căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống, cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan công an để làm việc (thông tin cảnh báo trên VOV).

Theo đó, các đối tượng sẽ thúc ép với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ để yêu cầu người dân tải phần mềm dịch vụ công giả mạo theo đường dẫn của đối tượng cung cấp. Khi cài đặt phần mềm giả mạo này, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Mới đây, một người đàn ông trú tại quận Hà Đông cũng đã bị sập bẫy của các đối tượng với thủ đoạn như trên.

Theo đó, vào ngày 7/5/2024, Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của anh T (SN: 1980; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị mất 450 triệu đồng trong tài khoản. Anh T cho biết có “nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Hà Đông, thông báo đang điều tra vụ án liên quan đến anh T. Đối tượng yêu cầu anh khai báo online qua cổng dịch vụ công.

Sau đó, đối tượng gửi cho anh T. đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, anh T. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 450 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự báo thời tiết hôm nay (30/5) trên cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay (30/5), Hà Nội ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. TPHCM chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày mai nắng, có nơi nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết ngày 30/5 tại các khu vực. Theo đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng oi bức. Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thông tin trên Lao Động.