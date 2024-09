Tin sáng 4/9: Tin mới nhất về siêu bão đang đổ bộ đất liền; Tìm bị hại của vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng

Thông tin mới nhất về cơn bão mạnh nhất trong 8 năm qua đang đổ bộ đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định, bão số 3 (Yagi) là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên Biển Đông, có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ với cường độ rất mạnh. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Tối ngày 3/9, nhận định về diễn biến của bão số 3, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết sau khi vào Biển Đông sáng 3/9, tính đến 17 giờ chiều cùng ngày, cường độ bão đã mạnh cấp 10, tăng 2 cấp so với buổi sáng.

Về diễn biến bão số 3, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ ít thay đổi, sau giảm dần.

Ông Vũ Anh Tuấn nhận định, có khả năng khi cơn bão di chuyển sâu vào trong Biển Đông thì bão tiếp tục tăng cấp và có khả năng mạnh cực đại là cấp 14, giật cấp 17 trên khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông và Trung tâm dự báo đã đưa ra cảnh báo trên các vùng biển này là ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, ngoài ảnh hưởng của gió mạnh trong bão thì bão số 3 có khả năng gây sóng cao 7-9 m.

Theo ông Tuấn, bão số 3 có ba đặc điểm đáng lưu ý. Đặc điểm thứ nhất, bão số 3 liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông tính từ thời điểm bão vào Biển Đông cho đến khi đạt cấp cực đại là bão tăng 6 cấp (từ cấp 8 lên tới cấp 14).

Đặc điểm thứ hai là phạm vi gió mạnh trong bão rộng và tăng theo mức độ tăng cấp của cơn bão - thể hiện rõ nhất là vùng nguy hiểm do bão gây ra mở rộng theo hướng di chuyển của bão.

Đặc điểm thứ ba đặc biệt phải lưu ý là các ổ mây dông mạnh có khả năng xuất hiện trước khi ảnh hưởng của cơn bão. Những ổ mây dông này có khả năng gây ra lốc, xoáy và gió giật mạnh trên biển.

Nhận định về khả năng cơn bão số 3 có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền hay không, ông Vũ Anh Tuấn cho biết từ nay đến khoảng sáng 6/9, bão sẽ ổn định di chuyển theo hướng Tây với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 10-15 km/giờ.

Công an Hải Phòng tìm bị hại của vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng

Sáng 3/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Hải Phòng. Thông tin trên VTC.

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam bị can Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, ở số 93 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Mở rộng điều tra, ngày 1/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo (thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) nhưng từ năm 2020 đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, tạm giam, bị can Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (Mã số doanh nghiệp: 0202047219) để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 dự án này cho nhiều người.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 dự án trên cho 46 người nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất, chưa được bị can Dung trả lại tiền.

Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã tổ chức kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi (An Dương, Hải Phòng) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên nhưng chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng

Địa chỉ liên hệ: Số 280 Lạch Tray (đường bờ mương An Kim Hải), phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết.

Theo Cơ quan điều tra, nếu các cá nhân, tổ chức có liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Đón 1 triệu lượt khách dịp lễ 2/9, TPHCM thu về gần 3.000 tỷ đồng

Ngày 3/9, Sở Du lịch TPHCM cho biết kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày nên khách có khuynh hướng đi du lịch từ 3-5 ngày, với các điểm đến trong nước như Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, miền Bắc và Tây Nguyên…

Tại TPHCM, ngành du lịch thành phố đã triển khai đến các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để góp phần 'níu giữ" khách. Trong đó, các công ty lữ hành tiếp tục triển khai các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng của TP Thủ Đức và 21 quận/huyện. VietnamNet đưa tin.

Các tour du lịch đều liên kết các địa phương lân cận với các sản phẩm tour truyền thống, sản phẩm về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các chương trình rèn luyện sức khoẻ, vận động thể thao, thiền, detox, spa…

Nhiều du khách thích thú khám phá “Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TPHCM". Ảnh: T.K

Kết quả, thành phố đón 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí. Số liệu tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 960.000 lượt).

Trong đó, khách du lịch nội địa ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Khách quốc tế ước khoảng 38.800 lượt tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Dịp lễ 2/9, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố ghi nhận tăng mạnh, ước khoảng 214.630 lượt, tăng 32,5 % so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 162.000 lượt). Công suất thuê phòng ước đạt khoảng 85%, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 80%).

Hé lộ người vừa trúng đấu giá 3 quả sầu riêng hơn 2,8 tỷ

Những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến thông tin 3 quả sầu riêng ở Đắk Lắk được bán đấu giá thành công hơn 2,8 tỷ đồng. Không ít người tò mò về danh tính người trúng đấu giá 3 quả sầu riêng cũng như mục đích sử dụng số tiền sau khi đấu giá. Thông tin trên Tiền Phong online.

Cận cảnh 3 quả sầu riêng được đấu giá.

Liên quan đến vấn đề này, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, Đắk Lắk - thông tin, 3 quả sầu riêng được tổ chức đấu giá tại Hội thảo phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững Krông Pắc năm nay.

Ba quả sầu riêng trên gồm sầu riêng cổ, Ri6, Dona... được trồng tại huyện Krông Pắc. Ba quả sầu riêng được gọi là “nữ hoàng” bởi được trồng ở vườn mẫu, được chọn ra từ “bàn tay vàng gõ sầu riêng” để chọn được quả đẹp nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ban tổ chức đấu giá vì muốn tôn vinh người nông dân đã trồng ra sản phẩm sầu riêng "đảm bảo các tiêu chuẩn" và muốn gửi thông điệp đến những người nông dân làm sầu riêng 'hãy làm ra những trái sầu riêng ngon nhất, đẹp nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn nhất'' sẽ có giá cao nhất.

Tổng số tiền trúng đấu giá 2,850 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá Nữ hoàng sầu riêng Cổ là một doanh nghiệp ở quận 1, TPHCM, với số tiền 350 triệu đồng.

Nữ hoàng sầu riêng Dona có giá 900 triệu đồng (đấu giá 800 triệu đồng, hỗ trợ thêm 100 triệu đồng), thuộc về một nữ giám đốc doanh nghiệp trái cây tên là Trần Thị Yến Thư, ở Tiền Giang.

Nữ hoàng sầu riêng Ri6 giá trúng là 1,6 tỷ đồng, gồm 7 đơn vị chung để đấu giá, mức tiền đóng góp từ 100-500 triệu đồng.

Người trúng đấu giá sẽ nhận nữ hoàng sầu riêng tươi về thưởng thức và nhận quả sầu riêng mạ vàng 24k được một nữ đại gia tài trợ.

Toàn bộ số tiền trúng đấu giá ban tổ chức sẽ thực hiện công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người nông dân trực tiếp trồng sầu riêng để xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Thời tiết ngày khai giảng năm học mới trên cả nước thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa nhận định thời tiết mới nhất trong ngày diễn ra Lễ khai giảng năm học mới (ngày 5/9).

Theo đó, thời tiết ngày khai giảng năm học mới ở khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. nhiệt độ từ 24-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Ngày Khai giảng năm học mới (5/9), thời tiết nhiều khu vực oi nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26-36 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 20-30 độ, Nam Bộ từ 24-34 độ.

Khu vực Hà Nội trong 2 ngày 4-5/9 ngày nắng, riêng ngày 5/9 có nơi nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25-35 độ, riêng ngày 5/9 có nơi trên 35 độ.

Thời tiết ngày khai giảng năm học mới ở các khu vực khác như Sapa ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17-27 độ, TP Hạ Long ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26-33 độ. TP Huế ngày nắng, riêng ngày 5/9 có nắng nóng, đêm không mưa. Đà Nẵng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26-34 độ. Quy Nhơn ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa.

Nha Trang ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Đà Lạt chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ cao nhất 24 độ. TPHCM chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 24-33 độ. Cần Thơ chiều và đêm có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 23-31 độ.