Tin sáng 11/7: Miền Bắc bước vào 2 đợt mưa lớn dồn dập; triệu tập nhiều chủ tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về 'số điện tăng bất thường'

Tin sáng 10/7: Dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc chuyển mưa như trút; sắp xây tượng đài chiến sĩ Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Cuba, Campuchia tại Hà Nội GĐXH - Dự báo thời tiết 10/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng; Ngày 9/7, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng tượng đài chiến sĩ 5 nước tại Hà Nội.

Hà Nội thông qua 150 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Sáng 10/7, tại kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Hà Nội.

Quang cảnh kỳ họp.

Trong danh mục 150 khu đất làm nhà ở thương mại, đáng chú ý có nhiều dự án được thực hiện tại những khu đất có quy mô lớn như: Dự án khu nhà ở tại xã Phúc Thịnh tại khu đất hơn 36ha, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; Khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ nay thuộc xã Vĩnh Thanh có diện tích hơn 23ha, vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng...

Nhiều khu đất tại các phường trung tâm cũng được đề xuất thí điểm. Đơn cử tại phường Nghĩa Đô, danh mục này có khu hỗn hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Kehin diện tích 0,47ha, vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng. Tại phường Hai Bà Trưng là tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán với diện tích hơn 1,8ha, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng

HĐND TP giao UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung liên quan đến các khu đất đề xuất thí điểm thực hiện dự án, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa;

Tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai, xây dựng, quy hoạch và pháp luật khác có liên quan, đảm bảo không chồng lấn, trùng lặp với các dự án trên cùng một khu đất; triển khai thực hiện các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, khả năng dung nạp dân số phù hợp với quy hoạch; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định, không để xảy ra khiếu nại phức tạp gây mất trật tự xã hội.

UBND TP thực hiện công bố, đăng tải công khai Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử thành phố và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Hà Nội lắp 14 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lắp đặt màn hình LED và hệ thống loa truyền thanh phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ từ TPHCM lên tàu ra Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, UBND TP sẽ tiến hành lắp đặt màn hình LED và loa truyền thanh phục vụ nhân dân, du khách theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Việc lắp đặt màn hình LED không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, mà còn góp phần giảm tải áp lực về người và phương tiện tập trung về khu vực trung tâm tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Cụ thể: Lắp đặt 14 màn hình LED tại 11 điểm thuộc 3 tuyến diễu binh, diễu hành; 7 màn hình LED tại 6 điểm cửa ngõ Thủ đô. Ngoài ra, còn có 136 màn hình LED tại các điểm công cộng do chính quyền cơ sở bố trí.

UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thành lắp đặt hệ thống trước ngày 27/8 và đưa vào vận thành từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Sau khi kết thúc sự kiện, toàn bộ hệ thống sẽ được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng trước ngày 4/9.

Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 834 tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Hàng hóa trốn thuế bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế.

Công an thành phố xác định từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...) trên tài khoản Fanpage, Facebook “Hyclothet - New things by hy,” hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset - Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset.”

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng nhưng đối tượng này không kê khai, nộp thuế theo quy định với số tiền trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Triệu tập nhiều chủ tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về 'số điện tăng bất thường'

Lực lượng công an ở Quảng Ninh đã triệu tập nhiều chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin tiêu cực, sai sự thật về hóa đơn tiền điện tháng 6/2025 tăng cao đột biến, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 7/7, Công an phường Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện tài khoản Facebook của anh B.V.Q (SN 1989, trú tại khu Bi Giàng, phường Uông Bí) đăng tải bài viết có nội dung tiêu cực liên quan đến "số điện tăng bất thường". Sau đó, cơ quan công an đã mời anh B.V.Q đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, anh Q. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa chính xác và nhận thức hành vi của mình là sai trái, tự nguyện gỡ bỏ bài viết. Cùng với đó, công dân này cam kết không tái phạm những hành vi tương tự, chấp hành tốt quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Trước đó, vào chiều ngày 4/7, Công an phường Hồng Gai đã làm việc và nhắc nhở 1 chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Cụ thể, Công an phường Hồng Gai phát hiện tài khoản Facebook "G.Đ" của chị Đ.T.H.G (SN 1994, trú tại tổ 4, phường 10B, phường Quang Hanh) hiện đang kinh doanh tại phường Hồng Gai bình luận nội dung tiêu cực, sai sự thật liên quan đến".

Tại cơ quan công an, chị G. thừa nhận việc bình luận của mình có nội dung chưa được kiểm chứng, tiêu cực. Đây là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức…

Theo cơ quan chức năng, qua xác minh, việc hóa đơn tiền điện tháng 6/2025 tăng cao trên địa bàn và nhiều địa phương khác chủ yếu do yếu tố thời tiết, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Tháng 6/2025 là cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có ngày lên trên 40°C.

Trong khi đó, nhiều gia đình sử dụng điều hoà, quạt điện, tủ lạnh thường xuyên cả ngày lẫn đêm để chống nóng. Cùng với đó, học sinh nghỉ hè, nhiều người ở nhà sinh hoạt, du lịch, sử dụng các thiết bị điện nhiều hơn.

Điện lực Quảng Ninh đã kiểm tra, rà soát, giải thích rõ cho khách hàng các trường hợp có hóa đơn tăng cao và khẳng định không có tình trạng thu sai hay bất thường.

Biểu hiện bất thường của cụ ông U80 khiến nữ nhân viên ngân hàng ra quyết định khẩn

Ngày 10/7, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với nhân viên Ngân hàng GPBank – Chi nhánh Hà Đông, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào một cụ ông gần 80 tuổi.

Cán bộ Công an phường Hà Đông và nhân viên Ngân hàng GP Bank kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền qua điện thoại. Ảnh: CACC

Cụ thể, sáng 8/7, tại Ngân hàng GP Bank, ông L. (sinh năm 1946, trú tại phường Hà Đông) đến ngân hàng với vẻ mặt lo lắng, bồn chồn. Ông yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển cho một người mà ông nói là "con dâu".

Tuy nhiên, khi được hỏi thêm, ông liên tục nhấn mạnh “việc này rất gấp” và thúc giục thực hiện giao dịch ngay lập tức. Chị Trần Thị Mai – nhân viên tiếp nhận giao dịch – đã nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu bất thường từ ánh mắt hoang mang đến giọng nói ngập ngừng của ông L.

Nhận định đây có thể là một tình huống lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, chị đã lập tức thông báo cho Công an phường Hà Đông vào cuộc xác minh.

Sau khi có mặt tại ngân hàng, lực lượng công an đã trấn an tâm lý và trò chuyện cùng ông L. Qua trao đổi, ông cho biết vừa nhận được tin nhắn từ một tài khoản Zalo lạ, trong đó gửi các “quyết định truy nã”, “lệnh bắt tạm giam” mang tên con dâu ông – chị T., với nội dung cáo buộc vi phạm pháp luật.

Kẻ giả mạo yêu cầu ông L. chuyển gấp 250 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng để “xác minh” và “giải quyết vụ việc”. Vì quá lo sợ cho con cháu, ông đã vội vàng đến ngân hàng để rút tiền làm theo yêu cầu.

Sau khi được công an phân tích các thủ đoạn lừa đảo thường gặp, ông L. đã nhận thức rõ vấn đề và từ chối thực hiện giao dịch.

Đại diện Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ mạo danh cơ quan chức năng. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh giả mạo giấy tờ pháp lý, tạo cảm giác cấp bách nhằm khiến nạn nhân hoảng loạn và thực hiện chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần dừng ngay mọi giao dịch, đồng thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh bị lừa mất tiền oan và tiếp tay cho tội phạm.

Miền Bắc bước vào 2 đợt mưa lớn dồn dập

Ngày 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm 10/7 mưa mở rộng ra toàn miền.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/7 đến 3h ngày 10/7 có nơi trên 80mm như: trạm Dào San 2 (Lai Châu) 81.8mm, trạm Hua Trai (Sơn La) 104.4mm, trạm Nậm Mười 2 (Lào Cai) 91mm, trạm Hùng Mỹ (Tuyên Quang) 82.6mm, trạm Thái Học (Cao Bằng) 91.8mm,…

Từ sáng sớm đến chiều tối 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 10/7 đến đêm 11/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Cảnh báo, ngày và đêm 12/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (tổng lượng mưa từ đêm 10/7 đến đêm 12/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc...