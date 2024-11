Tin sáng 5/11: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét; Tài xế chở 28 học sinh đến trường nhưng không có bằng lái

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

Thời tiết Bắc Bộ chuyển rét. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thời tiết Hà Nội sáng 5/11 có lúc có mưa, mưa rào; đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ; ngày trời lạnh với nhiệt độ phổ biến 22-24 độ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa lớn diện rộng và dông; ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Xử lý người đàn ông đánh nữ shipper bầm dập ở Đắk Lắk

Hiện trường nữ shipper bị người đàn ông đánh liên tục vào cơ thể. Ảnh: Bảo Trung

Ngày 4/11, ông Nguyễn Văn Độ - Chủ tịch UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin trên Lao Động, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông đánh bầm dập nữ shipper ngay trên đường.

Theo ông Độ, sự việc xảy ra vào chiều 1/11. Nữ shipper là người địa phương. Còn người đàn ông từ địa phương khác tới thuê mặt bằng kinh doanh. Trước khi xảy ra sự việc, giữa 2 người này có xích mích, nhắn tin qua lại về chuyện giao hàng.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Ea Kao đã mời 2 người lên làm việc. UBND xã đã chỉ đạo công an đề nghị người bị đánh đi thăm khám, giám định thương tích để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, chiều 3/11, xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hùng hổ đánh bầm dập 1 nữ shipper.

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra tại một cửa hàng thuộc địa bàn xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc này, một nữ shipper đến trước cửa hàng thì có một người đàn ông ra nói chuyện.

Tuy nhiên, sau vài câu nói qua lại, người đàn ông này lao tới đấm đá tới tấp vào nữ shipper. Khi nữ shipper té từ trên xe máy xuống, người đàn ông này tiếp tục lao tới đấm liên tiếp vào mặt.

Bị đánh, nữ shipper chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông chạy vào cửa hàng cầm một con dao lao ra. May mắn, có 2 người phụ nữ lao tới kéo người đàn ông này lại.

Tài xế chở 28 học sinh đến trường nhưng không có bằng lái

Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt tài xế ô tô khách về hành vi chở 28 học sinh nhưng không có giấy phép lái xe. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô khách chở 28 học sinh, nhưng không có giấy phép lái xe.

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Biên Hòa tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Vũ Hồng Phô, (phường Bình Đa, TP Biên Hoà).

Khi đến trước trường THCS Bình Đa, phát hiện ô tô khách BKS 60F-008.49 do tài xế N.V.H. (50 tuổi, ngụ KP3, phường Long Bình Tân) điều khiển chở 28 học sinh đang dừng trước cổng trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục vận chuyển thì phát hiện ông H. không có giấy phép lái xe.

Hành vi của tài xế không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của 28 học sinh trên xe.

Cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện 7 ngày và xử phạt tài xế số tiền 11 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt 10 triệu đồng với HTX Tân Lộc Phát, chủ sở hữu ô tô nói trên với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Người dân sẽ được đi Metro số 1 miễn phí trong 30 ngày

TPHCM sẽ miễn vé đi Metro số 1 trong 30 ngày đầu khai thác. Ảnh: Anh Tú

Theo Lao Động, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Văn phòng UBND TPHCM về đăng tải dự thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND TPHCM về chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tàu điện, cũng như hỗ trợ kinh phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng tại thành phố.

Về chính sách hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt và tàu điện, ngân sách TPHCM sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho một số đối tượng chính sách, gồm: Người có công với cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi có người lớn đi kèm.

Trong 30 ngày đầu Metro số 1 vận hành thương mại, TPHCM sẽ chi ngân sách hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách đi tàu và trên 17 tuyến xe buýt kết nối.

Theo tính toán của Sở GTVT TPHCM, tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng chính sách là hơn 32,6 tỉ đồng/năm.

Trong khi đó, kinh phí vận hành tàu điện để người dân trải nghiệm Metro số 1 miễn phí trong 30 ngày là 15,7 tỉ đồng.

Kinh phí hỗ trợ cho hành khách đi 17 tuyến xe buýt kết nối Metro số 1 trong 30 ngày là 17,3 tỉ đồng.

Bên cạnh chính sách miễn phí vé, TPHCM cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tàu điện.

Ngân sách TPHCM sẽ bù đắp phần chênh lệch giữa doanh thu từ vé bán và chi phí hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tàu điện sẽ là 2.226 tỉ đồng/năm, trong đó hỗ trợ cho hoạt động của xe buýt là 1.843 tỉ đồng và 383 tỉ đồng cho tàu điện.

Chính sách này dự kiến sẽ được trình HĐND TPHCM trong kỳ họp tháng 12/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TPHCM, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía Đông. Toàn tuyến có 11 ga trên cao và 3 ga ngầm.

Sau 12 năm khởi công, nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành, công trình hiện đạt 98,81% và đang được đặt mục tiêu khai thác thương mại từ ngày 22/12/2024.

Lập đông năm 2024 là ngày nào?

Ngày lập đông đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông, khi những đợt gió lạnh dần dần xâm nhập và nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rõ rệt. Hiện tượng này nhắc nhở con người chuẩn bị cho những thay đổi về thời tiết và môi trường sống. Cây cối bắt đầu rụng lá, nhiều loài động vật tìm nơi trú ẩn cho mùa đông khắc nghiệt. Đối với nông nghiệp, đây là thời điểm để thu hoạch những sản phẩm cuối cùng của mùa thu, chuẩn bị đất đai và nguồn lực cho mùa màng tiếp theo.

24 tiết khí là hệ thống phân chia thời gian trong nông nghiệp truyền thống của nhiều nước Á Đông, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hệ thống này chia một năm dương lịch thành 24 tiết khí, mỗi tiết khí tương ứng với khoảng 15 ngày.

Mùa xuân có các tiết Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ. Mùa hạ có các tiết Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử. Mùa thu có các tiết Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng. Mùa đông có các tiết Lập đông, Tiểu tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn.

Lập đông là một trong những tiết khí quan trọng của năm, đánh dấu sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông.

Ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông, thường rơi vào đầu tháng 11 dương lịch mỗi năm, nhằm vào ngày 7/11 hoặc 8/11. Tuy nhiên, do sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường, thời điểm lập đông có thể thay đổi đôi chút.

Theo lịch vạn niên, ngày Lập đông năm 2024 rơi vào thứ Năm ngày 7/11 Dương lịch, tức 7/10 Âm lịch. Chúng ta có thể coi ngày 7/11 là ngày bắt đầu mùa đông năm nay.

Tiết Lập đông 2024 sẽ kết thúc vào ngày 21/11 Dương lịch trước khi tiết Tiểu tuyết bắt đầu.

Hà Nội: Công an phường Mỹ Đình 2 dựng rào chắn, ngăn phương tiện dừng đỗ gây ùn tắc giao thông GĐXH - Ngày 4/11, thông tin từ Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, lực lượng chức năng đã cho dựng rào chắn dọc tuyến đường từ ngõ 8 phố Tôn Thất Thuyết đến ngõ 19 phố Duy Tân thuộc dự án D20 Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để ngăn các phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường, gây ùn tắc, cản trở giao thông qua khu vực.