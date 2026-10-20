Tin sao 20/10: 'Công chúa Ai Cập' Hari Won và 'anh thợ chụp hình' Trấn Thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui

Nhân ngày 20/10, Hoa hậu Emoura Phạm đã gửi lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã luôn đồng hành, ở bên cô. "Emoura muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến mẹ, người luôn ở phía sau, luôn tin tưởng, ủng hộ và là chỗ dựa để Emoura yên tâm bước tiếp trên hành trình của mình", người đẹp viết trên trang cá nhân.

