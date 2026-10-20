Tin sao 20/10: 'Công chúa Ai Cập' Hari Won và 'anh thợ chụp hình' Trấn Thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui
GĐXH - Vợ chồng Hari Won và Trấn Thành tiếp tục có những khoảnh khắc hạnh phúc trong chuyến du lịch Ai Cập, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui trong ngày 20/10.
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