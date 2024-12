Tin tối 1/12: Không có chuyện nhóm 'vệ sĩ' chặn đường xe Tư lệnh Quân khu 4 ở Thanh Hóa; Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế nói gì về vụ vé số trúng 2 tỉ đồng?

Tin tối 30/11: Xác minh ô tô đi ngược chiều vành đai 2 ở Hà Nội; Thí sinh Việt nào lọt top có điểm thi tiếng Anh cao nhất thế giới? GĐXH - Trần Ngọc Bảo (lớp 11AS2 Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội) trở thành thí sinh có điểm cao nhất thế giới môn tiếng Anh ở kỳ thi của Cambridge; Cơ quan công an đang xác minh hình ảnh ô tô đi ngược chiều đường dẫn xuống vành đai 2 ở Hà Nội.

Vụ vé số trúng 2 tỉ đồng: Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế nói không thể chỉ đạo trả hoặc không trả

Tờ vé xổ số trúng thưởng 2 tỉ đồng của bà Ng. nhưng không được trả thưởng vì rách.

Ngày 1/12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) liên quan đến thông tin vụ một người dân trúng thưởng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trao thưởng.

Ông Phương cho biết vừa qua báo chí đưa tin sự việc này nhiều, có dư luận và có người hiểu, có người không hiểu nên với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông đã làm việc với lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế để nghe báo cáo. Đồng thời, ông đã chỉ đạo công ty nếu cần thiết phải nghiên cứu kỹ các thông tư, quy định để có thông tin lại sự việc này một cách chính thống, đa chiều.

"Báo chí có gì cứ liên hệ chủ tịch hoặc giám đốc công ty để nắm thông tin. Anh em bán xổ số thì mong muốn họ trúng chứ, nhưng mà xổ số là tiền nên cũng phải thận trọng. Phải làm theo quy định pháp luật và quy định xổ số trúng thưởng, mình không thể chỉ đạo bảo trả hoặc không trả được. Báo chí cần thông tin hãy liên hệ chủ tịch, giám đốc Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế" – ông Phương nói.

Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với ông Trần Viết Nguyên (Chủ tịch) và ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, để nắm thông tin thêm sau chỉ đạo của ông Phan Quý Phương để thông tin đến bạn đọc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14-10, bà Nguyễn Thị Ng. (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) mua 2 tờ vé xổ số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền polymer rồi bỏ trong túi áo. Do sơ suất nên gặp mưa ướt, chúng dính lại với nhau. Chiều cùng ngày, bà Ng. lấy vé số ra dò thì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách phần lề rất nhỏ ở phía dưới.

Ngày 15/10, bà Ng. đưa 2 tờ vé số trúng thưởng ra Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế. Tại đây, lãnh đạo công ty hướng dẫn, sau đó cùng bà đem 2 tờ vé số sang Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu trưng cầu giám định. Bà Ng. là người chi trả 12 triệu đồng để thực hiện trưng cầu giám định. Sau đó, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nhận kết quả trưng cầu giám định nhưng từ chối cung cấp cho bà Ng.

Ngày 29/10, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế thông báo chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, riêng tờ trúng độc đắc thì không trả thưởng. Trong văn bản gửi cho bà Ng. ngày 14/11, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nêu lý do không trả thưởng là "do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Kết luận trưng cầu giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Ng. do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện, khẳng định tờ vé này không bị làm giả, các con số không bị tẩy xoá. Hiện tại, bà Ng. đã làm đơn khởi kiện Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế ra TAND TP Huế.

Không có chuyện nhóm "vệ sĩ" chặn đường xe Tư lệnh Quân khu 4 ở Thanh Hóa

Các đối tượng là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security ngang nhiên phân luồng tại ngã tư để đoàn xe đám cưới đi qua (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).





Báo Thanh Hóa dẫn thông tin từ Công an tỉnh khẳng định, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhóm "vệ sĩ" của Công ty TNHH vệ sĩ Security chặn đường xe Tư lệnh Quân khu 4 để dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa là không chính xác.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa một đoàn xe đám cưới, được một nhóm người (trong phục trang kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc để điều tra, xác minh xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security, gồm: Lê Kiên Quyết, sinh năm 1985 ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; Hoàng Kim Chung, sinh năm 1996 ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa; Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1991 ở xã Quảng Minh, TP. Sầm Sơn và La Văn Thủy, sinh năm 1985 ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Ngày 30/11/2024, Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cùng ngày Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Thái Bình về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 43kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Nội dung Thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 43kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, tội phạm xuyên quốc gia.

Việc triệt phá đường dây tội phạm về ma túy quy mô lớn đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào trong nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong Công an tỉnh Thái Bình phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Giá vàng giảm bao nhiêu trong 1 tháng qua?

Giá vàng miếng liên tục giảm trong 1 tháng qua.

Giá vàng trong nước những tuần qua đã diễn biến khó lường khi điều chỉnh theo thị trường quốc tế. Tuần trước, giá vàng miếng tăng đến trên 5 triệu đồng/lượng/tuần thì tuần này đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng/tuần. Tính trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng giảm gần 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.251 đồng/USD, giảm 20 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.037 - 25.464 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết giá USD ở 25.130 - 25.463 đồng/USD, giảm lần lượt 15 đồng và 21 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

VietinBank giao dịch chiều mua vào - bán ra USD ở mức 25.160 - 25.463 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay hiện ở mức 25.630 - 25.730 đồng, giảm 60 đồng.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 534 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 263 đồng.

Hà Nội không đồng ý 'nắn' hành trình xe khách chạy xuyên tâm

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Sở GTVT các tỉnh thành, phố về việc Sở GTVT Hà Nội không đồng ý về nội dung một số doanh nghiệp vận tải đề xuất xin điều chỉnh bổ sung hành trình các tuyến xe khách đi xuyên tâm Hà Nội.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội cho biết, vừa qua các đơn vị vận tải và một số Sở GTVT đã có văn bản đề nghị điều chỉnh hành trình tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình mang tính xuyên tâm thông qua địa phận thành phố Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, khu vực trung tâm là khu vực có nguy cơ ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông. Theo Sở GTVT Hà Nội, căn cứ Quyết định số 927 của Bộ GTVT về việc công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó với địa bàn thành phố Hà Nội, xe khách sau khi xuất bến xe đi theo các hướng đã được quy hoạch.

Cụ thể, xe khách đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (của thành phố Hà Nội) di chuyển theo hướng QL 5 (hoặc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoặc QL 1A) đường vành đai 3 - Cầu Thanh trì - đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL 21 - QL6 (hoặc QL32)… và ngược lại.

Xe khách đi các tỉnh phía Đông, Đông Nam (Hà Nội) di chuyển theo hướng: QL5 (hoặc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - vành đai 3 - QL5) - đường Nguyễn Văn Linh - đường Lý Sơn - Cầu Đông Trù - đường Trường Sa - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - QL2 (hoặc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai)… và ngược lại.

Xe khách đi các tuyến có hành trình đi qua địa bàn thành phố Hà Nội nằm ngoài đường vành đai 3 bố trí hành trình theo nhu cầu và đề xuất của Sở GTVT hai đầu tuyến.

Từ thực tế này, Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội đề nghị: Vụ Vận tải - Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam không chấp thuận đối với đề xuất điều chỉnh bổ sung hành trình tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình mang tính chất xuyên tâm qua thành phố Hà Nội và không theo nguyên tắc đã đề ra tại Quyết định số 927 của Bộ GTVT.

Sở GTVT các tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 927 của Bộ GTVT tổ chức giao thông và hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội để phối hợp, trả lời các đơn vị vận tải.

An táng hơn 350 bộ hài cốt được tìm thấy trên phố Tây Sơn, Hà Nội

Trưa 1/12, theo VTC News, bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng hoàn thành công tác di chuyển và an táng 354 hài cốt ở ngõ 167 Tây Sơn lên nghĩa trang Yên Kỳ.

Theo bà Liên, sau khi di chuyển các hài cốt, đơn vị thi công đã thi công trở lại dự án cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn.

Trước đó, UBND phường Quang Trung gửi báo cáo lên quận Đống Đa về việc phát hiện nhiều tiểu sành khi thực hiện thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn.

Theo báo cáo, khu vực ngõ này thường xuyên xảy ra úng ngập, sau mỗi một trận mưa, nước ngập sâu quá đầu gối người đi đường, tràn vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Khu vực này có 3 dãy nhà tập thể, nhiều nhà ở nhỏ lẻ, nhiều trụ sở cơ quan và khu ký túc xá trường Đại học Công đoàn.

Năm 2024, UBND phường Quang Trung được quận giao chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo hạ tầng toàn phường, trong đó có hạng mục bổ sung hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường tại khu vực ngõ 167 Tây Sơn nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cấp thiết và bức xúc tại đây.

Trong quá trình thi công đã phát hiện 354 tiểu sành, hài cốt. Sau đó, quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND Phường Quang Trung kiểm tra thực tế; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất căn cứ vào các quy định, tổ chức thông báo công khai để tiếp nhận thông tin và giải quyết theo quy định.

Sau khi hết thời gian thông báo công khai, không tiếp nhận được thông tin của các tổ chức, hộ gia đình, quận Đống Đa đã chỉ đạo UBND phường Quang Trung phối hợp với Ban Tang lễ TP ký hợp đồng di chuyển tới Nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo quận Đống Đa, công tác thi công thực hiện dự án cải tạo đường, hệ thống thoát nước tại ngõ 167 phố Tây Sơn được quận chỉ đạo kiểm tra, thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, phục vụ cảnh quan khu vực đúng quy định.