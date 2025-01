Tin tối 14/1: Thông tin mới nhất vụ bé 3 tuổi nghi bị bắt cóc tại trường Mầm non ở Hải Phòng; cháy nhà trong đêm, 5 người may mắn thoát nạn

Tin tối 13/1: Đi xe máy để chân chống va quẹt xuống đường có thể bị phạt đến 10 triệu đồng; 10 lộ trình từ về quê ăn Tết tránh kẹt xe GĐXH - Hành vi khi đi xe máy mà không gạt chân chống, để chân chống va quệt xuống đường sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đây là một trong những thông tin đáng lưu ý trong bản tin tối nay (13/1).

Cháy nhà trong đêm, cả gia đình 5 người may mắn thoát nạn

Một vụ cháy nhà vừa xảy ra trong đêm tại Ninh Bình, rất may cả 5 người trong một gia đình đã kịp thức giấc, thoát ra ngoài.

Khu bếp của gia đình ông D. bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy trong đêm

Vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/1 tại gia đình ông Nguyễn Văn D. ở số nhà 16, ngõ 612, đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Phong, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông D. có 5 người (gồm vợ chồng ông và 2 trẻ nhỏ, một người lớn) đang ngủ. Do nằm trên tầng 2, nên khi bị ngạt khói, vợ chồng ông D. đã tỉnh giấc và phát hiện sự việc nên chạy lên tầng 3 gọi mọi người thoát ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã kịp thời có mặt khống chế đám cháy.

Vụ cháy sau đó được xác định phát ra từ khu bếp tầng 1 của gia đình ông D. Dù không có thiệt hại về người, thế nhưng toàn bộ khu nhà bếp (khoảng 200 triệu đồng) đã bị thiêu rụi.

Nghi vấn bé gái 3 tuổi bị bắt cóc tại trường Mầm non ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Theo SKĐS, đại diện lãnh đạo trường Mầm non Thiên Hương (TP. Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa cho biết, chiều ngày 13/1, nhà trường có xảy ra sự việc một bé gái 3 tuổi của trường nghi bị bắt cóc.

Theo thông tin nhà trường cho biết, sáng qua (13/1), mẹ của bé gái có dẫn con đến lớp học 3 tuổi của trường để học như mọi ngày. Đến chiều cùng ngày khi người nhà đến đón con thì không thấy con đâu và nghi con bị bắt cóc. Ngay khi nhận thông tin phản ánh trên, nhà trường đã phối hợp với gia đình, báo cho công an phường và lãnh đạo phòng Giáo dục về sự việc trên.

Người mẹ đăng tải thông tin sự việc con gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc ngay tại trường Mầm non Thiên Hương. Ảnh TL

Chia sẻ trên facebook cá nhân của mình, chị H. người xưng là mẹ bé gái 3 tuổi trên cho biết: "Cô giáo nhầm lẫn người phụ nữ lạ là dì của cháu nên cũng trả trẻ mà không hỏi lại. Con nhà em không lạ người, từ bé cháu đã được tiếp xúc với nhiều người ạ. Hiện gia đình chưa có thông tin mới, mọi người thấy cháu ở đâu liên hệ giúp em với ạ. Ai quanh khu Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu check giúp em tầm 6 đến 9 giờ tối, nó đưa con em đi hướng nào được không".

Theo chị H, sáng qua (13/1), chị H đưa con đi học tại Trường Mầm non Thiên Hương, cháu bé vẫn khỏe mạnh. Đến 16h30 cùng ngày, khi đến đón con thì phát hiện cháu đã được một người phụ nữ đón trước đó. "Qua hình ảnh trích xuất camera, gia đình tôi không hề quen biết người phụ nữ này. Sau sự việc, gia đình hoảng loạn, báo cơ quan công an, nhưng đến 8 giờ hôm nay vẫn chưa nhận được thông tin về cháu" - chị H cho biết.

Ông Tạ Tuấn Minh - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương xác nhận, có sự việc cháu bé 3 tuổi bị người lạ đưa ra khỏi trường Mầm non Thiên Hương. "Cơ quan công an đã vào cuộc ngay sau khi nhận tin báo. Đến sáng nay, chúng tôi nhận tin báo người phụ nữ này đang ở địa bàn quận Lê Chân. Công an phường Thiên Hương đang phối hợp với Công an phường Trần Nguyên Hãn để phối hợp bắt giữ đối tượng" - ông Minh cho biết.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo phường Thiên Hương, người phụ nữ áo đen đưa bé gái đi là người phường Lâm Động (cùng TP Thủy Nguyên). Đối tượng có biểu hiện không bình thường.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an tổ chức tìm kiếm, điều tra vụ việc cháu bé nghi bị bắt cóc.

Hà Nội tồn tại nhiều điểm ô nhiễm không khí dai dẳng

Ngày 14/1, nhiều khu vực tại Hà Nội chất lượng không khí ở ngưỡng xấu (thang màu đỏ). Chuyên gia môi trường khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa sổ và sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Hà Nội có nhiều điểm ô nhiễm không khí dai dẳng.

Lúc 12h ngày 14/1, số liệu trên cổng thông tin quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đo được, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1 khu vực chất lượng không khí ở mức rất xấu (màu tím) là phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chỉ số AQI ở mức 226; có 6 khu vực chất lượng không khí ô nhiễm ở ngưỡng xấu (màu đỏ), gồm: Xã Vân Hà (huyện Đông Anh) chỉ số AQI là 178, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) 170, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ở mức 163...; 5 khu vực khác ở ngưỡng kém.

Còn số liệu từ cổng thông tin quan trắc môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho thấy, tại khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ, Đại học Bách khoa (đường Giải Phóng) và khu vực công viên Nhân Chính (quận Thanh Xuân), chất lượng không khí ở mức xấu, chỉ số AQI dao động từ 168 đến 196.

Chuyên gia môi trường cho biết, với chỉ số AQI ở ngưỡng xấu đến rất xấu, bắt đầu ảnh hưởng sức khỏe đến nhiều người. Do đó, người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa sổ và sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Sáng nay, theo hệ thống quan trắc không khí IQAir và Airvisual, chỉ số chất lượng không khí của Thành phố Hồ Chí Minh ở mức màu đỏ "không lành mạnh". Chỉ số ô nhiễm trung bình đo được là 194. Với chỉ số này, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tốp 4 thành phố lớn ô nhiễm không khí nhất thế giới. Cùng thời điểm, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội là 159, xếp thứ 14 trong danh sách quan trắc toàn cầu.

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), thành phố Hà Nội cũng như miền Bắc đang trong mùa Đông, thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có bụi mịn PM2.5 thường cao nhất trong năm. Người dân nên cập nhật thường xuyên tình trạng chất lượng không khí trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao và thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia môi trường.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, tình trạng hanh khô, ít mưa ở phía Bắc còn kéo dài đến gần Tết Nguyên đán (tuần giáp tết có thể nắng ấm, nhưng vẫn ít mưa, tạnh ráo). Tình trạng này càng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Người dân giao nộp 25kg nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo

Ngày 13/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 25 gói nylon có tổng khối lượng khoảng 25kg nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo được người dân phát hiện và giao nộp.

Lực lượng chức năng Côn Đảo tiến hành kiểm tra nhanh chất tinh thể. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 11/1, Trạm kiểm soát Biên phòng Cỏ Ống (Đồn Biên phòng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp nhận tin trình báo của anh Phan Văn Bảo (sinh năm 1991, trú tại khu dân cư số 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tin trình báo về việc khoảng 8 giờ, ngày 11/1, trong lúc đi nhặt phế liệu tại khu vực ven biển thuộc Bãi Vông, huyện Côn Đảo, anh phát hiện 1 bao tải màu xanh, mở ra có 25 gói nylon màu trắng (in chữ nước ngoài), bên trong là tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) nên trình báo và giao nộp số tang vật trên cho lực lượng bộ đội biên phòng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Côn Đảo tiến hành test nhanh chất tinh thể màu trắng bằng Kit DrugTest, hiển thị kết quả dương tính với chất ma túy trên tổng khối lượng khoảng 25kg.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ vật chứng, niêm phong để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cháy trang trại làm 1.600 con heo bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng

TP đưa tin, ngày 13/1, UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo vụ cháy trang trại chăn nuôi của một hộ dân khiến 1.600 con heo bị chết.

Bên trong trại heo bị cháy

Theo đó, khoảng 16h ngày 12/1, do chập hệ thống điện tại khu vực giàn làm mát phân trại 1A, từ đó dẫn đến cháy lan toàn bộ phân trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh ông Hoàng Văn Tiếp (trú làng Lang , xã Ia Chiă, huyện Ia Grai).

Vụ cháy đã làm 1.600 con heo thịt (trọng lượng trung bình khoảng 55kg/con) bị chết; 7 quạt hút gió bị thiêu rụi, hư hỏng; các hệ thống làm mát, hệ thống lọc mùi, hệ thống si-lô bị cháy. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và chia sẻ khó khăn, động viên gia đình hộ dân . Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định; UBND xã Ia Chiă huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân khẩn trương khắc phục hậu quả; hướng dẫn gia đình chôn lấp số heo bị thiệt hại theo đúng quy trình, tuyệt đối không để gây ô nhiễm môi trường.

