Tin tối 11/1: Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA sau vô địch ASEAN Cup 2024; hé lộ mức thưởng Tết cao nhất cả nước

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau vô địch ASEAN Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA sau vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: TL

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình chinh phục ASEAN Cup 2024 với chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3.

Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ số 1 Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận. Chiến thắng không chỉ khẳng định sức mạnh của đoàn quân áo đỏ mà còn ghi nhận kỷ lục mới: đội tuyển có số trận thắng nhiều nhất (7 trận) trong một kỳ AFF Cup.

Với màn trình diễn xuất sắc tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 13,89 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ đó, đội bóng tăng hai bậc, từ vị trí 114 lên hạng 112 thế giới, đạt tổng điểm 1.175,01.

Trong suốt giải đấu, đội tuyển Việt Nam chỉ một lần bị trừ điểm FIFA ở trận hòa Philippines tại vòng bảng (-0,56 điểm). Các chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết mang về số điểm đáng kể nhất, lần lượt là 2,79 điểm (lượt đi) và 2,77 điểm (lượt về).

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA với vị trí thứ 98. Ở châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 19.

Thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất là 1,9 tỷ đồng

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Thứ trưởng LĐ,TB&XH Nguyễn Văn Hồi cho biết, người được thưởng Tết Ất Tỵ 2025 cao nhất là một quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ ở TP HCM với mức thưởng lên tới 1,908 tỷ đồng.

So với năm ngoái, mức thưởng bình quân Tết năm nay cao hơn 13%. Trong đó, mức thưởng bình quân đầu người của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 7,66 triệu đồng; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 8,24 triệu đồng.

Thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,46 triệu đồng/người, bằng 79% so với năm ngoái. Trong đó, mức thưởng tại Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1,95 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 1,13 triệu đồng/người; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 2,01 triệu đồng/người.

Thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 1,8 tỷ đồng thuộc về quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực bán buôn thực phẩm tại TP HCM.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, tiền lương bình quân năm 2024 đạt 8,88 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2023.

Kinh doanh loại xe này, lái xe không được lái xe liên tục quá 4 giờ

Theo quy định người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được phép lái xe liên tục quá 4 giờ. Ảnh minh họa: TL

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được phép lái xe liên tục quá 4 giờ, thời gian làm việc trong ngày tối đa 10 giờ. Đồng thời, trong một tuần, nhóm tài xế này cũng không được lái xe quá 48 giờ.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe) nêu rõ, nếu lái xe quá thời gian quy định trên, hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian nghỉ giữa 2 lần lái xe liên tục sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ xe để cho tài xế của mình lái xe ô tô liên tục quá thời gian quy định, cũng sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng (cá nhân) và 8-12 triệu đồng (tổ chức).

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, quy định về thời gian lái xe trên được kế thừa từ Luật Giao thông đường bộ trước đây và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, thời gian làm việc bình thường của người lao động tại Việt Nam không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần.

Sau 4 tiếng lái xe liên tục, người lái xe có thể nghỉ ngơi. Sau khoảng 15 phút, họ được phép lái xe tiếp tục hành trình. Mục tiêu cao nhất là giúp người lái xe được tỉnh táo, không bị mệt mỏi dễ dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn.

"Khi lái lập trung quá lâu với thời gian trên 4 tiếng liên tục, theo nguyên lý sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Việc nghỉ ngơi giúp hệ thần kinh ngắt tình trạng căng thẳng, giúp tái tạo sức lao động", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nói trên TTXVN.

Chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp bằng lái xe sang Bộ Công an

Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất chuyển nội dung đào tạo, sát hạch lái xe sang Bộ Công an. Ảnh: TN

Theo TPO, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản gửi một số đơn vị của Bộ GTVT về việc tham gia ý kiến về việc chuyển nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Bộ Công an.

Văn bản do Phó Cục trưởng Cục ĐBVN Phan Thị Thu Hiền ký cho biết, ngày 2/1/2025, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT ban hành thông báo về Nghị quyết của Ban cán sự Đảng tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Trong đó, giao Cục ĐBVN chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế nghiên cứu nội dung về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, báo cáo Ban Cán sự Đảng xem xét, có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Sau khi nghiên cứu, Cục ĐBVN dự kiến báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT những nội dung như: Kiến nghị Bộ GTVT thống nhất chuyển những nhiệm vụ về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an; Kiến nghị Bộ GTVT đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tổng hợp vào hồ sơ xây dựng "Nghị quyết về việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy", trình cấp có thẩm quyền thông qua nhằm đảm bảo việc chuyển giao nhiệm vụ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an được thuận lợi.

Tài xế xe đầu kéo sử dụng ma túy bị phạt 35 triệu đồng

Xe đầu kéo do tài xế N.T.S điều khiển bị tạm giữ do người này sử dụng ma túy.

Theo ATGT, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng GPLX đối với nam tài xế N.T.S (35 tuổi, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo đó, Công an huyện Bình Sơn đã lập biên bản xử phạt tài xế N.T.S số tiền 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ phương tiện xe đầu kéo trong thời gian 10 ngày.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường QL1 đi Khu kinh tế Dung Quất, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bình Sơn phát hiện xe đầu kéo BKS 73H-001xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 73R-005xx có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra phương tiện.

Trong quá trình kiểm soát các loại giấy tờ về người và phương tiện, cán bộ làm nhiệm vụ nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn đã sử dụng chất ma túy nên xét nghiệm nhanh. Kết quả, tài xế N.T.S dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc

Thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Tổng cục QLTT

Theo Tổng cục QLTT, thực hiện cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đội QLTT số 17 (Cục QLTT TP Hà Nội) vừa phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế (CATP Hà Nội) phát hiện và thu giữ trên 13 tấn thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm sau quá trình kiểm tra một kho hàng tại xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng).

Tại thời điểm kiểm tra kho hàng, toàn bộ thực phẩm không rõ nguồn gốc chủ yếu là xúc xích, thịt bò khô và bánh kẹo các loại được để trà trộn cùng với một số mặt hàng thực phẩm có giấy tờ. Điều này khiến công tác kiểm đếm, phân loại của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Trên bao bì các sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt. Nhiều sản phẩm đã có hiện tượng chảy nước và xuất hiện mùi hôi nồng.

Chủ kho hàng trú tại huyện Đan Phượng thừa nhận, trên 13 tấn thực phẩm này hoàn toàn không có nguồn gốc xuất xứ, không hoá đơn chứng từ, được thu mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là từ biên giới, sau đó đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Nếu trót lọt, số thực phẩm không rõ nguồn gốc này sau đó sẽ được cung cấp ra các của hàng tạp hóa hoặc cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên địa bàn thành phố, đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ liên quan để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Theo niêm yết, lô hàng vi phạm có tổng trị giá gần 1,9 tỷ đồng.