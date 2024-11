Tin tối 16/11: Nhiệt độ miền Bắc giảm ra sao khi không khí lạnh tràn về vào ngày mai? Người phụ nữ mất gần 4 tỉ đồng vì tin lời 'bố đơn thân' trên mạng

Không khí lạnh sắp tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 18/11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 18-19/11 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Quen "bố đơn thân" trên mạng, người phụ nữ bị lừa gần 4 tỉ đồng

Ảnh minh hoạ

Ngày 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đang điều tra về tin trình báo của một người phụ nữ về việc bị mất 4 tỉ đồng khi kết bạn trên mạng.

Theo đó, chị T. (trú tại Hà Nội) có nhận được tin nhắn làm quen trên mạng xã hội. Người này tự giới thiệu mình là "bố đơn thân", làm việc tại một công ty công nghệ lớn. Trong quá trình 2 người nói chuyện, chia sẻ đã phát sinh tình cảm.

Sau đó, người đàn ông thông báo đi công tác và gửi quyết định của công ty, vé máy bay, video khi đến sân bay, hình ảnh nhận khách sạn nên chị T. hoàn toàn tin tưởng. Vài ngày sau, người này có gửi cho chị T. một đường link nhờ chị T. thao tác giúp.

Lúc đầu, "bố đơn thân" nạp 100 triệu đồng và nhờ chị T. rút ra được số tiền 115 triệu đồng. Sau đó, người này bảo chị lập tài khoản mới, chờ có cơ hội lãi nhiều mới tranh thủ chơi. Chị T. được hướng dẫn thao tác, từng khung giờ vào chơi có cơ hội hưởng lãi.

Chỉ trong vòng 6 ngày, chị đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Khi chị định rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Lúc này, chị được yêu cầu nạp hơn 900 triệu đồng thì mới được rút tiền ra.

Nghi bị lừa, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Em trai An Tây lên tiếng tin thất thiệt về gia đình sau khi chị gái bị bắt

Rufino Aybar và chị gái.

"Trang này đăng cả trăm bài viết bịa đặt thông tin về gia đình mình. Gia đình mình không hề phát ngôn bất cứ một câu nào như vậy", Rufino chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng trong việc ngăn chặn các thông tin thất thiệt.

Trước đó, An Tây, chị gái của Rufino bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nữ người mẫu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện tại, trong khi vụ việc của An Tây đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ với Rufino và kêu gọi cộng đồng mạng không nên lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh.

Rufino Aybar sinh năm 1998, hiện là một TikToker có tầm ảnh hưởng với hơn 3,3 triệu người theo dõi. Anh theo bố và chị gái sang Việt Nam từ khi 4 tuổi. Khác với chị gái theo đuổi showbiz, Rufino tập trung vào học tập và đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Nam thanh niên từng là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng và đặc biệt gây chú ý khi tốt nghiệp thủ khoa khoa Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Giá vàng nhẫn tăng vọt, vàng miếng SJC ổn định

Giá vàng trong nước có diễn biến ngược chiều giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Ảnh minh hoạ

Ngày 16/11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 80 triệu đồng/lượng, bán ra 83,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với sáng hôm qua. Đây cũng là mức giao dịch vàng miếng tại Công ty PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu. Công ty Mi Hồng nâng giá mua vào vàng miếng lên 81,3 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 83,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại phục hồi mạnh so với hôm qua. Giá vàng nhẫn 99,99 được Công ty SJC mua vào 79,5 triệu đồng/lượng, bán ra 82 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn trơn mốc cao hơn, 82,6 triệu đồng/lượng; DOJI bán ra 82,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có diễn biến ngược chiều giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Giá vàng miếng ngừng giảm đà giảm trong khi giá vàng nhẫn tăng mạnh trở lại theo thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2563 USD/ounce, tăng khoảng 6 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Siêu bão Man-yi dữ dội, dự báo thời điểm đi vào Biển Đông

Siêu bão Man-yi đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16.11, vị trí tâm siêu bão Man-yi ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 125,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 - 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Man-yi di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Đến 13 giờ ngày 17.11, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc - 122 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão Man-yi di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20 - 25km/h, đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 18.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc - 118,3 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong 72 giờ tới, bão Man-yi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 - 20km/h. Đến 13 giờ ngày 19/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc - 114,5 độ kinh đông; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Về tác dụng của bão trên biển, từ chiều ngày 17.11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 16, sóng biển cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão 5 - 7m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

