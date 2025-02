Tin tối 20/2: Giá vàng nhẫn tăng khủng khiếp; Dự báo thời tiết xấu do không khí lạnh tăng cường

Giá vàng nhẫn vượt 92 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay (ngày 20/2) tiếp tục tăng và vượt 92 triệu đồng/lượng, đây là ngưỡng cao nhất từ trước đến nay. Ảnh minh họa

Mở cửa phiên giao dịch sáng 20/2, giá vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay khi vượt 92 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 90,4 - 92,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 89,7 - 91,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng cũng tiếp tục tăng và sát đỉnh lịch sử được thiết lập trước đó là 92,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 89,8 - 92,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục đi lên do giá vàng thế giới vẫn trụ trên ngưỡng cao. Giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết ở mức 2.937 USD/ounce.

Giá vàng tăng do giới đầu tư tiếp tục đổ xô vào vàng thỏi để tìm nơi trú ẩn an toàn khi sự lo ngại về tăng trưởng kinh tế tiếp tục gia tăng sau kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chiến lược gia thị trường Paul Wong của Sprott Asset Management cho rằng, thị trường vàng đang được hỗ trợ nhờ tình trạng bất ổn gia tăng bất thường. Theo ông, chính sách thuế quan, các cuộc đàm phán thương mại hoặc các mối đe dọa đang diễn ra trên khắp thế giới đã tạo lực đẩy cho kim loại quý này.

Vụ "Người chồng nghi bị giết khi trên đường ra chợ phụ vợ": Tạm giữ bà bán bún riêu

Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận tại cơ quan công an.

Trưa 20/2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết trên Người lao động, đã phối hợp với Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981; ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Đây là nghi can sát hại dã man ông B.V.T (SN 1951; ngụ xã Long Kiến).

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai nhận hành nghề bán bún riêu và vay tiền với lãi xuất cao của những đối tượng lạ mặt nhưng không có khả năng chi trả.

Ở gần nhà nên Phương biết ông T. thường đeo nhiều vàng, hằng ngày khoảng 2 giờ sáng là đạp xe từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng. Do đó, Phương nảy sinh ý định giết ông T. để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện, Phương điều khiển xe máy mang theo 1 cây dao và 1 cây búa dùng để đập thịt rồi đi tìm ông T. Khi đến khu vực ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến thì Phương gặp ông T. và cả 2 dừng xe nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương dùng búa và dao sát hại dã man ông T. rồi tháo 3 chiếc nhẫn trên tay nạn nhân; sau đó về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Đến sáng 18/2, Phương đem 3 chiếc nhẫn đi bán được trên 33 triệu đồng. Số tiền này, một phần Phương đem trả nợ, phần còn lại đem về nhà cất giấu.

Khám xét nơi ở của Phương, công an thu giữ hung khí gây án với nhiều đồ vật, tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của Phương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phương về hành vi giết người, cướp tài sản và tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Không khí lạnh sắp tăng cường

Dự báo không khí lạnh sắp tác động đến thời tiết một số vùng biển thuộc Biển Đông. Trên đây là hình ảnh lớp hướng gió trên biển cập nhật hồi 10h30 ngày 20/2. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 20/2, phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch đông. Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày và đêm 20/2, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 21/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4,5m.

Vùng biển từ Phú Yên đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao 2 - 3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Người phụ nữ đi lang thang trên đường, ôm con đã tử vong trên tay

Nơi người phụ nữ này sống là lối thoát nạn trong khu dân cư

Theo Người lao động, ngày 20/2, cơ quan chức năng đã có thông tin về vụ trẻ 4 tháng tuổi tử vong tại đường thoát nạn trong Khu dân cư Việt Sing ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 19/2, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An, tiếp nhận nguồn tin "Chết người chưa rõ nguyên nhân" tại đường thoát nạn Khu dân cư Việt Sing kế bên một nhà nghỉ trong khu dân cư này.

Qua điều tra, xác định trẻ tử vong là con của người phụ nữ tên T.T.H (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh). H. sống lang thang và ở tại đường thoát nạn Khu dân cư Việt Sing kế bên một nhà nghỉ từ khoảng tháng 8/2024 đến nay.

H. có sinh rớt một bé nam vào tháng 10/2024 tại đây, và được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu. Do chưa làm giấy khai sinh cho bé nam này nên H. đặt tên cho bé nam này là Khang.

Sau đó, Công an phường Bình Hòa phối hợp cùng cán bộ phụ trách Thương binh - Xã hội phường lập hồ sơ đưa H. và con đến Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, sau đó gia đình đã làm thủ tục để bảo lãnh H. và con ra khỏi trung tâm này.

Chiều 16/2, H. thấy bé Khang chân tay mềm, không còn thở thì H. la lên và khóc, do không có người thân, sống lang thang nên không biết phải báo ai.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19/2, thấy có ông Lê Phước Quý, Quản lý nhà nghỉ Gia Bảo 2 đi qua, H. kêu lớn và nói với người đàn ông này "con tôi bị chết" nên ông Quý đã báo cơ quan công an.

Được biết, H. trong quá trình sinh sống tại đường thoát nạn Khu dân cư Việt Sing đã ở cùng với một người đàn ông tên Trịnh Văn Khương (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp), hai bên thường xảy ra cãi nhau, hiện Khương đã bỏ đi đâu không rõ.

Theo công an, quá trình làm việc với người làm chứng, cho thấy T.T.H có biểu hiện không bình thường, nhiều ngày không tắm, thường đi lang thang trên đường và nói chuyện một mình.

Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông đi nhậu về bóp cổ vợ

Ông H.T.X tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.X

Thông tin trên Vietnamnet, ngày 20/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân, Vĩnh Long) vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện đối với ông H.T.X (48 tuổi) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại sức khỏe thành viên gia đình", theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/1, sau khi nhậu, ông X. về nhà ở ấp Kinh Mới (xã Mỹ Thuận) thì xảy ra cự cãi chuyện tiền bạc với vợ.

Tức giận, ông X. dùng tay đánh nhiều lần vào mặt và bóp cổ vợ dẫn đến gây thương tích. Công an mời ông X. lên làm việc và ông ta thừa nhận hành vi đánh vợ.

Công an xã Mỹ Thuận đã tham mưu Chủ tịch UBND xã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bình Tân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông X.

‘Lái thử’ xe tải, nữ tài xế tông thẳng vào xe đạp khiến 1 người tử vong GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc xuống dốc đã bất ngờ mất lái, lao sang bên phải đường rồi tông trúng xe đạp do người phụ nữ lớn tuổi điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đi xe đạp bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.