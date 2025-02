Tin tối 21/2: Miền Bắc trời chuyển rét đậm; Giải cứu cụ ông 78 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Tin sáng 21/2: Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài; Đề xuất những khoản thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội GĐXH - Dự báo thời tiết từ 21/2-1/3, không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; BHXH Việt Nam đề xuất bổ sung những khoản tiền không phải đóng BHXH để thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện Luật BHXH 2024...

Dự báo thời tiết 9 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét đậm

VTCnews đưa tin trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn nồm ẩm và sương mù; trong đó khu Tây Bắc mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Bắc trời rét. Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, ngày 22/2 cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/2 mưa rào và dông rải rác.

Ảnh minh họa

Từ đêm 22-24/2, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày 25-26/2 mưa rào và dông rải rác, sau mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng đêm 23-25/2 khả năng xảy ra rét đậm sau khi đón không khí lạnh mạnh, vùng núi có nơi rét hại. Từ 27/2-2/3, đêm và sáng sớm trời rét.

Bắc Trung Bộ từ đêm 22-24/2 mưa rải rác, ngày 25-26/2 mưa rào và dông rải rác, sau mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Khoảng 23-25/2, khu vực này trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 22-25/2 mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Từ đêm 22/2 đến ngày 2/3, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đêm 22 và ngày 23/2 mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chất lượng không khí của Hà Nội ở mức "không lành mạnh"

Báo Người lao động đưa tin, theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 9 sáng nay 21-2, Hà Nội xếp thứ 8 trong danh sách 123 thành phố ô nhiễm trên thế giới. Cụ thể, với chỉ số AQI ở mức 169, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh". Trong khi sáng qua 20-2, Hà Nội là TP có chất lượng không khí tệ nhất thế giới.

Lúc 8 giờ sáng nay, tại trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI ở mức 193. Nồng độ PM2.5 hiện tại của TP Hà Nội là 16.3 lần giá trị hướng dẫn hàng năm về PM2.5 của WHO.

Chất lượng không khí của TP Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"

Chất lượng không khí gần P01 Ciputra, quận Tây Hồ, ghi nhận chỉ số AQI màu tím "rất không tốt" ở mức 201. Chất lượng không khí gần phố Quảng Khánh, quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI màu tím "rất không tốt" ở mức 205.

Số liệu này sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và múi giờ, khi các thành phố khác trên thế giới lần lượt bước vào giờ cao điểm, khi lượng xe cộ và các hoạt động sản xuất đạt mức cao nhất.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà; tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.

Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Giải cứu cụ ông 78 tuổi khỏi căn nhà đang cháy ở Hà Nội

VietNamNet đưa tin ngày 21/2, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân vừa kịp thời giải cứu một cụ ông bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy.

Cụ thể, hồi 7h55 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại căn nhà ở số 2A hẻm 129/2/19 Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân).

Cụ ông được cảnh sát cõng ra khỏi căn nhà bị cháy. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 3 ô tô, 2 xe máy chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Căn nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, lửa bùng phát từ tầng 1. Ngay khi có mặt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức nhiều mũi dập lửa và cứu người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã cứu được một cụ ông (78 tuổi, là chủ nhà) mắc kẹt trong đám cháy. Hiện tại, sức khỏe của cụ ông đã ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện bếp từ tại khu vực nhà bếp.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm

Báo Nhân Dân đưa tin theo Bộ Tài chính, quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng nhằm khuyến khích cá nhân không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh gửi tiền tiết kiệm qua ngân hàng - là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, đây cũng là chính sách phúc lợi đối với các đối tượng không có khả năng lao động (người về hưu, người tàn tật...) có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng để nhận lãi.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 22/11/2024, Bộ Tài chính đã có công văn số 12738/BTC-CST lấy ý kiến rộng rãi tổ chức, cá nhân có liên quan về việc xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Sau đó, Bộ Tài chính đã tổng hợp, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia.

Ngày 22/1/2025, Bộ Tài chính đã có công văn số 930/BTC-CST gửi xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.

Ngày 12/2/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) để trình Chính phủ xem xét quyết định trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Đối với lãi tiền gửi tiết kiệm, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, lãi trái phiếu Chính phủ, tiền lương hưu,...

Tại Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm như quy định hiện hành.

Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TP.HCM

VietNamNet đưa tin ngày 21/2, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc cán bộ CSGT giằng co, quật ngã một người đàn ông trên đường phố.

Theo nội dung clip, trên phố đông người, một cán bộ CSGT lái mô tô đặc chủng dừng tại vị trí chiến sĩ công an đang cố gắng đạp nổ chiếc xe gắn máy. Lúc này, người đàn ông mặc quần Jean, áo thun đỏ từ bên kia đường, tiến đến gần nói chuyện.

Người đàn ông rút ví đưa ra trước mặt, lập tức cán bộ CSGT giật lấy ví. Hai người xảy ra giằng co, CSGT đã quật ngã người đàn ông nói trên xuống đường.

CSGT đã quật ngã người đàn ông trên phố. Ảnh: Cắt từ clip

Một số người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Khi đoạn clip lan truyền, có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Hôm nay (ngày 21/2) Công an huyện Bình Chánh đã thông tin chi tiết.

Theo đó vụ việc xảy ra lúc 20h50 tối 20/2 tại đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Lúc này, tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh gồm: CSGT-TT, cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an xã Vĩnh Lộc B… phối hợp thực hiện xử lý chuyên đề nồng độ cồn, chất kích thích, các hành vi vi phạm khác trên địa bàn.

Lúc 20h50 tối, tại đường Liên ấp 123, Đại úy Nguyễn Quốc Phong (cán bộ đội CSGT-TT) và anh Nguyễn Trung Nghĩa (cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc B) phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy nghi vi phạm nồng độ cồn nên dừng xe kiểm tra hành chính. Tổ công tác xác định, ông Tùng vi phạm nồng độ cồn mức 0,51 mg/l.

Đồng thời, ông Tùng không xuất trình được CCCD, đăng ký xe, bằng lái nên tổ công tác đề nghị đưa ông về Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B để tiếp tục xử lý.

Lúc này, ông Nguyễn Thanh Liêm (54 tuổi, quê Kiên Giang) đang có mặt gần đó, tiền lại gần nói chuyện với tổ công tác, yêu cầu Đại úy Phong thả người vi phạm. Đại úy Phong nói rõ "anh không liên quan đến vụ việc này, xin mời anh ra ngoài".

Tuy nhiên, ông Liêm vừa nói, vừa lấy ví có thẻ thanh tra xây dựng phường 12, quận 5 đưa thẳng vào mặt Đại úy Phong.

Đại úy Phong lấy ví để xem thì ông Liêm áp sát, giật lại. Đại úy Phong đã xuống xe quật ngã, khống chế ông Liêm, đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Liêm nói rằng không liên quan đến việc CSGT xử lý vi phạm hành chính; do thấy tội cho người bị xử lý nên ông can thiệp vào sự việc.

Ông Liêm thừa nhận hành vi của mình là sai quy định.