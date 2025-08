Mưa lớn trở lại miền Bắc, Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc, vùng núi và trung du có nhiều điểm mưa to.

Mưa to bởi các vùng hội tụ đang phát triển mạnh, ở dưới mặt đất là rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực, ở trên cao xuất hiện các vùng gió xoáy thu hút nhiều mây ẩm hình thành mưa dông ở khu vực miền Bắc.

Dự báo trọng tâm mưa tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi mưa to trên 120mm. Thời gian mưa to về chiều và đêm.

Cảnh báo mưa to 90mm trong 3 giờ liên tục, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Thời tiết tại Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến giữa tháng 8. Cường độ nắng không quá gay gắt với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng trên 37 độ.

Vùng nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa trở vào Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết có mưa dông rải rác, ít điểm mưa to. Tuy nhiên trong cơn dông vẫn có khả năng đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.