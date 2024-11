Tin tối 22/11: Đám cưới dùng 1 tấn rau củ trang trí ở Bình Định; Thông tin mới vụ ô tô 'đậu' trên cổng nhà ở Đồng Nai

Chú rể Bình Định dùng 1 tấn rau củ trang trí đám cưới

Đám cưới của Minh Hóa - Hồng Nga nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin trên Vietnamnet, đám cưới ngập tràn dừa tươi và rau củ quả ở Bình Định của cặp đôi Hoàng Minh Hóa (quê Phù Cát, Bình Định) và Võ Hồng Nga (quê La Gi, Bình Thuận) hôm 20/11 đã khiến nhiều người bất ngờ.

Chú rể Bình Định được bố mẹ cho 2 cây dừa 20 năm tuổi để làm 2 trụ cổng, khung cổng dùng bằng tre cũng xin từ gia đình. Thú vị hơn, trước cổng cưới còn có 2 đống rơm lớn, tạo ra khung cảnh đậm nét miền quê.

"Vợ chồng mình muốn có một đám cưới gần gũi, độc đáo nhưng không quá đắt đỏ. Để tránh lãng phí, chúng mình tận dụng mọi thứ gia đình sẵn có để trang trí cổng cưới và sân khấu cưới", Nga chia sẻ.

Cặp đôi mua thêm gần 1 tấn rau củ quả để trang trí cổng cưới, hôn trường. Hồng Nga đặt phần lớn rau củ ở Đà Lạt, chờ đến sát ngày cưới mới vận chuyển về Bình Định để giữ được độ tươi.

"Vợ chồng mình may mắn được gia đình ủng hộ. Bố mẹ chồng mình còn tặng 1.000 trái dừa để trang trí đám cưới và đãi tiệc", Nga chia sẻ.

Tổng chi phí cho gần 1 tấn rau củ quả trang trí đám cưới là 10 triệu đồng. Với Hồng Nga, đó là mức chi phí cực kỳ tiết kiệm.

"Đám cưới xong xuôi, chồng mình leo thang, gỡ rau củ quả xuống chia cho mọi người đem về nhà nấu bữa tối, không lãng phí một chút nào. Trước đó, mình đã chuẩn bị sẵn các loại túi, tiện cho khách đem đồ về".

Để tiết kiệm tối đa, Hồng Nga đã dùng hoa dừa và hoa đu đủ đực sau vườn nhà làm hoa cưới. Đám cưới của cô mang đúng nghĩa "cây nhà lá vườn".

Ngoài ra, ngày vui của cặp đôi còn có một số nghi thức lạ lùng như chặt dừa, uống nước dừa thay cho rót rượu mừng đám cưới; cô dâu, chú rể cùng nhau trồng một gốc dừa non...

Tin mới vụ ô tô 'đậu' trên cổng nhà ở Đồng Nai

Ô tô "đậu" trên cổng mái nhà gây xôn xao. Ảnh: Hoàng Anh

Chiều ngày 22/11, sau khi UBND phường Long Bình cử lực lượng đến vận động, gia đình ông P.A.Đ. (ngụ tại khu phố 2A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã hạ chiếc xe ô tô 4 chỗ trên mái cổng xuống để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 21/11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc ô tô 4 chỗ đã cũ, được chủ nhà đặt trên mái cổng nhà cao khoảng 3m bên dưới có giá đỡ bằng dàn cọc sắt ngay cạnh con đường trong khu phố. Hình ảnh ô tô treo trên cao khiến nhiều người hiếu kỳ đến chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Qua xác minh của chính quyền địa phương, chủ nhà là ông P.A.Đ. cho biết, chiếc xe trên đã gắn bó với gia đình ông từ khoảng 20 năm qua.

Sau khi mua ô tô mới, gia đình ông Đ. không bán chiếc ô tô cũ mà giữ lại để làm kỷ niệm. Do không có chỗ cất giữ, ông Đ. thuê xe nâng chiếc ô tô này đặt ngay trên mái cổng. Chiếc ô tô thực chất đã được tháo máy, chỉ còn khung vỏ xe.

Ngay khi nắm thông tin sự việc, chính quyền phường Long Bình đã cử lực lượng trật tự đô thị và Công an phường xuống vận động gia đình hạ ô tô xuống để đảm bảo an toàn, đồng thời tránh cho những người hiếu kỳ tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Sau khi chính quyền địa phương vận động, gia đình ông Đ. thuê xe cẩu hạ ô tô xuống trong chiều 22/11.

Người phụ nữ đổ thuốc sâu đầu độc một gia đình cùng thôn

Triệu Thị Ton tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lào Cai

Theo Người lao động, ngày 22/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton (SN 1976, trú tại Nậm Cần, xã Dần Thàng) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 20/10, anh Đ.T.N. (SN 1995, trú tại thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bà)n phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có màu trắng đục và mùi lạ giống mùi thuốc trừ sâu. Anh N. nghi ngờ có người đầu độc nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do có mâu thuẫn với vợ chồng anh N., nên khoảng 8 giờ ngày 20-10, Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N. dẫn về nhà để sử dụng, nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N..

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sở xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Black Friday 2024 là ngày nào để mua hàng giá siêu rẻ?

Trên thế giới, Black Friday, còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối", được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada).

Vì Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Mỹ được tổ chức vào ngày thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 nên Black Friday luôn rơi vào ngày thứ Sáu ngay sau đó. Nhưng Black Friday sẽ thay đổi hàng năm.

Năm nay, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư tháng 11 (ngày 28/11). Vì vậy, Black Friday 2024 rơi vào thứ Sáu (ngày 29/11).

Về nguồn gốc, Black Friday là một ngày hội mua sắm nổi tiếng khởi nguồn từ Mỹ. Black Friday được cho là xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Philadelphia (Mỹ).

Ban đầu, thuật ngữ "Black Friday" dùng để chỉ tình trạng giao thông hỗn loạn khi người dân đổ xô mua sắm sau kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn. Cái tên "đen tối" này mang ý nghĩa tiêu cực, gắn với sự tắc nghẽn và quá tải.

Nhưng về sau, các nhà bán lẻ đã biến cụm từ này thành biểu tượng của sự bùng nổ doanh thu.

Trong sổ sách kế toán, "màu đen" biểu thị cho lợi nhuận còn "màu đỏ" tượng trưng cho sự thua lỗ. Black Friday trở thành thời điểm vàng để các doanh nghiệp bán lẻ tăng trưởng mạnh mẽ, chuyển từ lỗ sang lãi với doanh số vượt trội. Ngày này đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa mua sắm Giáng sinh sôi động.

Vì thế, Black Friday có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế bán lẻ trên thế giới. Đây được xem là ngày mua sắm lớn nhất trong năm, khi các nhà bán lẻ tung ra những chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh trên nhiều mặt hàng.

Ở Việt Nam, Black Friday cũng tạo nên cơn sốt mua sắm lớn chưa từng có. Vào ngày này, hàng nghìn người vẫn đổ đến các trung tâm thương mại xếp thành hàng dài, chờ vài tiếng đồng hồ hay chờ tới đêm khuya để "vơ vét" hàng giảm giá. Có những cửa hàng "vỡ trận" phải đóng cửa hạn chế bớt khách tới mua sắm.

Dịp Black Friday năm nay hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi và giảm giá hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể. Các nhà bán lẻ đang chuẩn bị những khuyến mãi tốt nhất, đặc biệt trên sàn thương mại điện tử. Đông đảo người tiêu dùng cũng háo hức săn tìm những sản phẩm yêu thích với mức giá hấp dẫn.

Chủ tịch Hội nông dân xã mất tích bí ẩn nhiều ngày

Nhiều lực lượng chức năng tìm kiếm ông P. xung quanh khu vực phát hiện chiếc xe máy và đôi dép. Ảnh: Tiền Phong

Trưa 22/11, lãnh đạo UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết trên Tiền Phong, lực lượng chức năng của xã đang phối hợp với người dân tìm kiếm ông L.B.P. (Chủ tịch Hội nông dân xã) mất tích bí ẩn nhiều ngày qua.

Thông tin ban đầu, chiều 20/11, xã Xá Lượng tổ chức họp bình bầu cuối năm tuy nhiên ông P. không đến tham dự cuộc họp. Các cán bộ xã đã gọi điện thoại cho ông P. nhiều lần nhưng không được.

Khoảng 18h chiều cùng ngày, trên đường về nhà, một cán bộ xã Xá Lượng phát hiện xe máy và đôi dép của ông P. để lại ở mép bờ sông Nậm Mộ. Nghi có điều không hay, người này đã báo sự việc lên lãnh đạo xã Xá Lượng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Xá Lượng cùng nhiều người dân đến hiện trường tìm kiếm ông P. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tung tích gì.

"Vợ ông P. đi làm công ty, 2 con đi học ở huyện khác. Thường ngày ông P. ở nhà với một người con nhỏ. Ít ngày trước, đồng nghiệp thấy ông P. có tâm trạng hơi buồn nhưng không biết có chuyện gì đã xảy ra", lãnh đạo xã Xá Lượng nói.

Được biết, ông P. làm Chủ tịch Hội Nông dân xã khoảng 7 năm nay. Lực lượng chức năng và người dân đang tiếp tục tìm kiếm ông P. xung quanh khu vực phát hiện xe máy và đôi dép.

Tàu lặn tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân rơi khỏi cầu treo mất tích

Dòng Hữu Trạch sáng nay nước sông chảy mạnh, có mưa nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp khó. Ảnh: NLĐ

Theo Người lao động, đến chiều 22/11, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do rơi cùng xe chở rác từ trên cầu treo Bình Thành xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) với phạm vi mở rộng.

Ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thì người nhà nạn nhân và Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế (Hepco) cùng chính quyền xã Bình Thành đã huy động phương tiện, nhân lực giúp gia đình triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đội xe 0 đồng của Quảng Nam - Đà Nẵng với 8 thành viên lặn chuyên nghiệp, một tàu lặn, 2 canô... cũng ra trợ giúp tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu mưa lớn phía thượng nguồn, nước sông dâng cao nên công việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Hai người mất tích là công nhân của Hepco. Ông Trần Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Hepco cho biết trong quá trình đi vận chuyển rác thì 2 công nhân này đã gặp nạn. Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã huy động thêm nhân lực, phương tiện, thợ lặn… phối hợp cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên thân nhân của họ.

