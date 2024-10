Tin tối 30/10: 5 khu vực ở Hà Nội sắp hạn chế phương tiện giao thông; 'cô đồng' ở TP.HCM lừa đảo 28 tỷ đồng

Tin sáng 30/10: Bắc Bộ chuyển rét khi đón không khí lạnh; Dừng tìm kiếm nạn nhân còn mất tích vụ sập cầu Phong Châu GĐXH - Miền Bắc khả năng đón liên tiếp không khí lạnh, đặc biệt có đợt tăng cường mạnh khiến trời chuyển rét toàn vùng; Sau gần 2 tháng xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ đã quyết định kết thúc tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích...

5 khu vực ở Hà Nội sắp hạn chế phương tiện giao thông dựa vào tiêu chí nào?

Theo VTCnews đưa tin để giảm lưu lượng xe và ô nhiễm môi trường trong khu vực nội đô, UBND TP Hà Nội đang giao các sở, ngành có liên quan xây dựng Nghị quyết Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Từ Nghị quyết này, thành phố sẽ dựa vào một số tiêu chí về đặc điểm dân cư - kinh tế; mức độ ô nhiễm không khí; tính khả thi về hạ tầng giao thông... để xác định vùng phát thải thấp. Dự kiến trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, thành phố sẽ xây dựng 5 vùng có mức phát thải thấp (vùng an toàn) để hạn chế phương tiện giao thông.

Hà Nội dự kiến thực hiện thí điểm vùng hạn chế phương tiện từ năm 2025.

Vùng phát thải thấp được xác định và đánh giá dựa vào 5 tiêu chí.

Thứ nhất là khu vực tập trung các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; mật độ dân cư cao, có các khu vực/địa danh cần được bảo tồn, có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa xã hội.

Thứ hai, khu vực đang bị ô nhiễm không khí do nguồn phát thải từ giao thông.

Thứ ba, khu vực có hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của phương tiện giao thông công cộng phát thải thấp, có khả năng tổ chức sắp xếp giao thông một cách phù hợp, thuận tiện và khoa học.

Thứ tư, khu vực đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về phát thải của phương tiện.

Thứ năm, khu vực mà chính quyền và người dân đồng thuận xây dựng vùng phát thải thấp.

Phân định pháp lý vụ "Hồng hài nhi" giở trò với phụ nữ 60 tuổi

Báo Người lao động cập nhật theo Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đã tạm giữ N.H.M (14 tuổi; ngụ xã Lai Hưng), nghi phạm cướp của, hiếp dâm bà H. (60 tuổi).

Theo cư dân mạng, M. mới 14 tuổi nên được gọi là "Hồng hài nhi". Công an huyện Bàu Bàng cho biết khoảng 18 giờ tối 26/10, bà H. chạy xe máy trên đường đất giữa lô cao su thuộc ấp Lai Khê, xã Lai Hưng. M. đi xe máy đuổi theo, chặn xe bà H. rồi yêu cầu nạn nhân mở cốp xe để kiếm đồ, chiếm đoạt 100.000 đồng.

N.H.M tại cơ quan công an.

Sau khi lấy đồ, M. buộc bà H. đi vào lô cao su rồi đe dọa, ép buộc bà H. quan hệ tình dục. Thực hiện xong hành vi, M. lái xe máy bỏ đi nhưng sau đó quay lại cướp luôn điện thoại của nạn nhân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho biết khoản 2, điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Điều 9 Bộ luật Hình sự về phân loại tội phạm, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt từ trên 7 năm đến 15 năm. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì khung hình phạt từ 15 năm trở lên.

Với tội cướp tài sản, khung hình phạt cao nhất theo quy định có thể là phạt tù chung thân.

Bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi ở Hải Dương

Sáng 30/10, trao đổi với PV báo Đời sống pháp luật, ông Trần Hữu Biên - Chủ tịch UBND xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xác nhận, người dân thôn Minh Tân phát hiện một bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi ngoài đường.

Theo ông Biên, bé gái sinh ngày 12/6/2023 bị bỏ rơi vào tối muộn hôm qua. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã cử cán bộ và công an đến hiện trường để xác minh. Người dân phát hiện cháu bé bị bỏ rơi đang tạm thời chăm sóc và rất mong muốn được nhận nuôi.

Người dân nơi phát hiện em bé đang chăm sóc và mong muốn được nhận nuôi bé.

Về thông tin người dân bàn tán rằng mẹ của bé từng hai lần bỏ rơi con, chủ tịch xã Quang Minh cho hay, cơ quan công an đang xác minh và sẽ thông tin kết quả sau.

'Cô đồng' ở TP.HCM lừa đảo 28 tỷ bằng chiêu trục vong, giải hạn như thế nào?

Báo VietNamNet đưa tin mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thu Trang (34 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu, công an đã làm rõ về thủ đoạn tuyên truyền mê tín dị đoan để lừa đảo của "cô đồng" này.

Theo điều tra, Trang tạo nhiều trang mạng cá nhân trên Facebook và Tiktok như: "Phan Thu Trang", "Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang" để tìm khách hàng xem bói, tử vi, tướng số và bán các vật phẩm phong thuỷ.

Trên các tài khoản mạng xã hội, "cô đồng" Phan Thị Thu Trang đăng tải nhiều clip nói về phong thuỷ, bán vật phẩm phong thuỷ, đồng thời lồng ghép vào các nội dung tâm linh, mê tín nhằm dẫn dắt người xem.

"Cô đồng" Phan Thị Thu Trang. Ảnh: FB nhân vật

Biết tận dụng mạng xã hội triệt để nên "cô đồng" Trang được nhiều người biết đến, phải đặt lịch để đến tận nơi xem bói, mua vật phẩm phong thuỷ.

Tuy nhiên, khi khách hàng tìm đến thì Trang giở chiêu thức, bằng cách bịa đặt ra những câu chuyện tâm linh, đầy màu sắc mê tín dị đoan nhằm thao túng tâm lý khách hàng. Trang bịa ra các chuyện khách bị người khác hãm hại, yểm bùa; có người âm theo phá, vợ chồng không hợp mạng, sắp tới gia đình có người chết…

Người nào tâm lý yếu, tin vào chuyện tâm linh, dần dần sẽ sập bẫy lừa của "cô đồng". Trang nói sẽ giúp họ cúng giải bùa, giải hạn, trục vong… đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhưng khi chiếm đoạt rồi thì im lặng, tránh né.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 xác định, có 40 người là nạn nhân của "cô đồng" Phan Thị Thu Trang, cùng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Công an cho rằng, có thể số nạn nhân bị lừa rất nhiều và hiện trong giai đoạn mở rộng điều tra, tìm thêm bị hại.

Chính phủ quyết định cổ phần các đơn vị đăng kiểm công

Báo Lao động đưa tin Chính phủ quyết định bổ sung 3 ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó có lĩnh vực đăng kiểm.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 17/2024/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo quy định tại Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm: Khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch; thoát nước đô thị, nông thôn.

Một Trung tâm đăng kiểm đông nghịt xe ôtô xếp hàng. Ảnh: Lao động

Ngoài các ngành, lĩnh vực trên, Quyết định số 17/2024/QĐ-TTg bổ sung thêm các ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sau:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Kiểm định xây dựng;

- Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa (trừ lĩnh vực đăng kiểm tàu biển và công trình biển).

Quyết định số 17/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm: Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt tại Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn trước năm 2021 nhưng chưa có quyết định công bố giá trị đơn vị) đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP và thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 2 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 trong quý IV năm 2024.

Yêu cầu hãng hàng không tăng cường kiểm tra đột xuất hành lý tổ bay

Báo Người lao động đưa tin Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không về tăng cường công tác về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không liên quan đến nhân viên hàng không.

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan mình, đặc biệt chú trọng các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không liên quan đến nhân viên hàng không.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) vừa phát hiện một nam hành khách giấu 7 miếng kim loại có trọng lượng khoảng 7 kg nghi là vàng khi nhập cảnh. Ảnh chụp màn hình

Cục Hàng không yêu cầu các doanh nghiệp, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an ninh hàng không, tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp; siết chặt kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục an ninh hàng không theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp có nhân viên hàng không, Cục Hàng không yêu cầu doanh nghiệp cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Đồng thời chủ động tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không.

Khi có vụ việc xảy ra, phải chủ động bình giảng vụ việc, đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay.

