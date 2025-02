Tin tối 8/2: Điều bất ngờ về tài xế xe khách 54 chỗ bị lật ở Phú Yên khiến 3 người tử vong; Dự báo về nhiều đợt không khí lạnh sẽ đổ bộ thời gian tới

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Phú Yên: Tài xế không có giấy phép lái xe khách

Xe khách gặp nạn. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 8/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên có kết quả xác minh ban đầu về phương tiện và người điều khiển xe khách 54 chỗ bị lật ở thị xã Sông Cầu, làm 3 người tử vong, thông tin trên Vietnamnet.

Theo Phòng CSGT, xe khách BKS 50H-355.47 xảy ra tai nạn thuộc Công ty TNHH MTV CTTC NHSG Thương Tín (địa chỉ tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) cho Công ty TNHH Tân Kim Chi (địa chỉ tại Lô 25B Thanh Tịnh, phường Hòa Minh, quận Liên, Chiểu TP Đà Nẵng) thuê.

Xe đăng ký lần đầu vào ngày 25/12/2023, thời hạn kiểm định đến ngày 25/12/2025.

Theo CSGT, tài xế xe khách gặp nạn là ông Phạm Quốc H. (SN 1985, trú tổ 4, Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Phạm Quốc H. khai nhận có GPLX hạng C. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, tài xế điều khiển xe khách từ 10 - 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng D. Điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng E.

Trao đổi với với VietNamNet, một lãnh đạo CSGT tỉnh Phú Yên cho hay, với GPLX hạng C, tài xế H. không đủ điều kiện lái xe khách trên.

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/2, xe khách loại xe 54 chỗ, biển số TPHCM chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, do tài xế Phạm Quốc H. điều khiển trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km1249+250m thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, xe khách tự đâm vào giải phân cách, bị lật. Tai nạn khiến 3 người tử vong, hàng chục người khác bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, mặt đường êm thuận, có 4 làn xe. Hệ thống an toàn giao thông tại khu vực này đảm bảo. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, đường trơn.

Dự báo thời gian nhiều đợt không khí lạnh, rét đậm kéo dài

Theo dữ liệu trung bình nhiều năm, giai đoạn tháng 2 - tháng 4 có khoảng 8 - 9 đợt không khí lạnh. Ảnh minh hoạ

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã đưa ra dự báo khí hậu giai đoạn 3 tháng (từ tháng 2 - tháng 4.2025) trên cơ sở phân tích diễn biến khí hậu, mô hình thống kê của Viện, bản tin dự báo của các Trung tâm khí hậu lớn trên thế giới.

Về hoạt động của ENSO, hiện tại ENSO đang trong điều kiện La Nina. Dự báo điều kiện La Nina có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính trong mùa xuân, với xác suất khoảng 60 - 75%.

Xu thế nhiệt độ trong 3 tháng (từ tháng 2 - 4 năm 2025) xấp xỉ giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở hầu hết cả nước.

Trong 3 tháng tới, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm, giai đoạn tháng 2 - tháng 4 có khoảng 8 - 9 đợt không khí lạnh. Số ngày rét đậm, rét hại ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, cần đề phòng có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 2.

Gió mùa mùa hè ở Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng bắt đầu sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Cường độ gió mùa mùa hè ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Nắng nóng khả năng bắt đầu ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm ở các khu vực. Khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ nắng nóng có khả năng xuất hiện trong khoảng tháng 3 - 4. Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng có khả năng xuất hiện trong tháng 4. Cường độ nắng nóng ít gay gắt so với năm 2024.

Về xu thế mưa, từ tháng 2 đến tháng 4.2025, tổng lượng mưa có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; cao hơn trung bình nhiều năm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên có thể đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Mùa khô 2024 - 2025 ở Tây Nguyên và Nam Bộ không nghiêm trọng, có khả năng chỉ xảy ra thiếu hụt nước cục bộ.

Nữ sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP HCM "mất tích" trước Tết được tìm thấy ở Trung Quốc

Hình ảnh nữ sinh viên được trình báo mất tích

Ngày 8/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), cho biết gia đình đã tìm thấy Lìu Ngọc Hằng (nữ sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP HCM) tại Trung Quốc, theo Người lao động.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đưa Hằng về nước. Dự kiến Hằng sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày mai 9/2.

Trước đó, gia đình ông Lìu Xướng Mềnh (ngụ tổ 2, ấp 3) đã đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ và Công an TP HCM trình báo về việc con gái Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP HCM) mất liên lạc nhiều ngày.

Đồng thời, gia đình đã nhờ cộng đồng mạng đăng thông tin, hình ảnh lên để tìm kiếm.

Cụ thể, dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, Hằng báo gia đình ở lại TP HCM làm thêm, kiếm tiền đóng học phí kỳ sau. Những ngày sau đó, gia đình cố gắng liên lạc với Hằng nhưng không ai nghe máy. Nghĩ rằng con bận đi làm, gia đình cũng không nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, sau Tết, gia đình lên TP HCM tìm Hằng nhưng phía Ban Quản lý ký túc xá cho hay nữ sinh viên đã rời khỏi ký túc xá từ ngày 21/1 (22 tháng Chạp) và chưa quay lại.

2.500 công an đảm bảo an ninh tại lễ khai ấn đền Trần

Lực lượng công an bố trí nhiều điểm công khai kết hợp hóa trang tại khu vực tổ chức lễ hội. Ảnh: Vietnamnet

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Nam Định xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCH&CNCH)... tại lễ khai ấn, theo Vietnamnet.

Theo kế hoạch, UBND TP Nam Định đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các phương án về quản lý và tổ chức lễ hội khai ấn, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi.

Lực lượng công an sẽ bố trí nhiều điểm công khai kết hợp hóa trang tại khu vực tổ chức lễ hội. Công an TP Nam Định huy động 100% quân số cảnh sát giao thông để phân luồng giao thông trên quốc lộ 10 và các tuyến đường dẫn vào Khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách.

Trước đó, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát PCCH&CNCH phối hợp với Công an TP Nam Định đã kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy tại đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, TP Nam Định) và các khu vực phụ cận để bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra lễ hội.

Tại đền Bảo Lộc, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn bảo đảm an toàn sử dụng điện, hương nến, nguồn lửa, nguồn nhiệt, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời bố trí lực lượng thường trực 24/24 để xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Người mẹ bị bỏng nặng do con trai đốt nhà đã tử vong sau hơn một tuần điều trị

Một lãnh đạo của UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết bà L.K.A. (72 tuổi), người bị con trai đốt nhà làm bỏng nặng đã tử vong sau hơn 1 tuần điều trị, thông tin trên Người lao động.

"Sáng mai, UBND xã Hòa Thành sẽ thành lập đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà A." - vị này thông tin thêm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Sơn (52 tuổi; ngụ xã Hòa Thành) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, tối 30/1, nhà bà P.M.C. (45 tuổi - em ruột Sơn) bị một người đổ xăng rồi châm lửa đốt.

Vụ việc được trình báo đến chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và xác định nghi phạm là Sơn.

Vụ hỏa hoạn khiến bà C. bị bỏng nhẹ; bà A. (mẹ ruột Sơn) bị bỏng nặng, được chuyển lên bệnh viện ở TP Cần Thơ. Bà P.V.D. (48 tuổi, em ruột Sơn) bị bỏng ở tay chân, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Công an xác định nguyên nhân dẫn đến việc Sơn đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà là do mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình.

