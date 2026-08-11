'Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026' tìm ra 3 quán quân sau đêm chung kết mãn nhãn

Từ những phần trình diễn mang màu sắc truyền thống, múa đương đại đến các tiết mục kết hợp nhảy hiện đại, mỗi thí sinh đều mang đến một màu sắc riêng, cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu đáng chú ý ở lứa tuổi còn rất trẻ. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, âm nhạc, trang phục và đạo cụ, tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn cho khán giả.

Một tiết mục của đêm chung kết.

Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ những nghệ sĩ, biên đạo, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và những gương mặt có sức ảnh hưởng như: NSƯT Phan Lương, diễn viên múa Nguyễn Đức Hiếu, Thạc sĩ Bùi Tuấn Anh, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Cù Thị Trà... Với kinh nghiệm chuyên môn và góc nhìn đa dạng, các giám khảo không chỉ đánh giá kỹ thuật mà còn chú trọng đến cảm xúc, khả năng trình diễn, tư duy nghệ thuật và cá tính riêng của từng thí sinh.

Cuộc thi được chia thành 3 bảng, gồm bảng dành cho thí sinh từ 5 đến 10 tuổi, bảng dành cho thí sinh từ 10 đến 15 tuổi và bảng dành cho các nhóm thí sinh. Dù ở độ tuổi nào, các gương mặt bước vào Chung kết đều cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và năng lực nổi bật, khiến cuộc cạnh tranh ở cả ba bảng trở nên gay cấn.

Sau những màn tranh tài mãn nhãn, Trần Ngọc Bảo Lan xuất sắc giành ngôi vị Quán quân bảng 5-10 tuổi. Ở bảng 10-15 tuổi, Hán Yu Triệu Vy chinh phục Hội đồng Ban Giám khảo để trở thành Quán quân. Trong khi đó, tại bảng dành cho các nhóm, ALNOS Studio giành vị trí cao nhất sau phần trình diễn được đánh giá cao về kỹ thuật, sự đồng đều và khả năng làm chủ sân khấu.

Đêm chung kết "Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026" diễn ra sôi động và mãn nhãn.

Bên cạnh 3 ngôi vị Quán quân, hệ thống giải thưởng Vũ công nhí triển vọng, Nhóm vũ công nhí triển vọng, Giải Nhì và Giải Ba cũng được trao ở từng bảng, ghi nhận những nỗ lực và phần thể hiện nổi bật của các thí sinh.

Chia sẻ về hành trình của cuộc thi, bà Đỗ Thu Thảo - Trưởng Ban Tổ chức Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026 - nhấn mạnh: "Mỗi em bước lên sân khấu đều đã là một người chiến thắng, bởi các em đã dám ước mơ, dám thể hiện và dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình".