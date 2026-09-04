Tình Nhi 'Hoàn Châu cách cách': Bỏ showbiz cưới đại gia, U60 sống kín tiếng

Hoàn Châu cách cách được coi là một trong những bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Sau gần 30 năm, cuộc sống của dàn diễn viên trong phim vẫn được khán giả quan tâm. Bên cạnh dàn diễn viên chính, nhân vật Tình Nhi do Vương Diễm cũng được xem là một điểm nhấn.

Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to ngây thơ và diễn xuất chắc tay giúp nữ diễn viên nổi tiếng dù chỉ đóng vai phụ, thậm chí dù đất diễn không nhiều.

Mỹ nhân đẹp nhất “Hoàn Châu cách cách”

Sinh năm 1974, Vương Diễm bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ rất sớm. Năm 6 tuổi, cô bắt đầu học múa và nhanh chóng trở thành một tài năng sáng giá, gia nhập Đoàn Ca múa kịch Đường sắt Trung Quốc.

Sau một vai diễn nhỏ trong phim Mai Hoa Lạc (1992) - chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, nữ diễn viên có cơ hội được đóng vai Tình Nhi cách cách trong Hoàn Châu cách cách (1998).

Với vẻ đẹp dịu dàng, thông minh, vai diễn đã giúp Vương Diễm nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trong dàn mỹ nhân của phim, Vương Diễm thậm chí được khán giả đánh giá là nữ diễn viên xinh đẹp nhất.

Vương Diễm nổi tiếng với vai Tình Nhi trong “Hoàn Châu cách cách”.

Đây trở thành một trong những vai diễn kinh điển, in sâu vào ký ức khán giả. Hình ảnh “Tình Nhi cách cách” đã trở thành một biểu tượng gắn liền với tên tuổi của Vương Diễm cho đến tận bây giờ.

Sau thành công của Hoàn Châu cách cách, Vương Diễm tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Huyện lệnh vô địch... Cô tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ, được khen ngợi là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ.

Hôn nhân sóng gió bên đại gia bất động sản

Năm 1997, Vương Diễm quyết định tạm rời xa làng giải trí khi lên xe hoa với doanh nhân bất động sản giàu có, hơn cô nhiều tuổi có tên Vương Chí Tài. Theo Sina, doanh nhân họ Vương có khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Ông từng có một đời vợ trước khi kết hôn với Vương Diễm.

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Vương Diễm có cậu con trai chung tên Cầu Cầu. Nữ diễn viên từng được cho là có cuộc sống hạnh phúc, giàu có khi xuất hiện với dàn xe sang, sống tại biệt phủ sang trọng, đi du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng mỹ nhân họ Vương chịu nhiều áp lực và bị đối xử bất công khi làm vợ doanh nhân bất động sản.

Vương Diễm và chồng doanh nhân Vương Chí Tài.

Truyền thông Hoa ngữ từng tiết lộ Vương Diễm phải sống cảnh phòng không hiu quạnh sau khi cưới. QQ cho biết nữ diễn viên và chồng tỷ phú ở riêng. Vương Chí Tài ở khu bất động sản khác, còn Vương Diễm sống cùng con trai và mẹ chồng tại Vương Phủ Tỉnh thế kỷ.

Suốt nhiều năm, Vương Diễm chưa từng công khai sánh bước bên chồng giàu. Cô thừa nhận cuộc sống hôn nhân không ngọt ngào sau lễ cưới.

Trên truyền thông, người đẹp phim Quỳnh Dao chia sẻ chạnh lòng khi nhìn thấy chồng người khác chăm sóc, yêu chiều vợ. Nữ diễn viên từng buồn tủi vì phải sinh con một mình, không có Vương Chí Tài bên cạnh.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi U60

Vài năm trở lại đây, thông tin về việc kinh doanh của doanh nhân Vương Chí Tài không thuận lợi bắt đầu xuất hiện. Thông tin công ty của doanh nhân Vương Chí Tài làm ăn thua lỗ liên tiếp và bị hạn chế tiêu dùng, cũng thu hút sự tò mò của dư luận.

Từ năm 2020, Vương Diễm bắt đầu trở lại đóng phim sau nhiều năm nghỉ ngơi. Nữ diễn viên chấp nhận những vai phụ, ít đất diễn. Không chỉ trở lại đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình, Vương Diễm còn thực hiện các video về đời sống cá nhân đăng tải trên kênh YouTube của riêng mình.

Vương Diễm vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 52.

Ngoài ra, Vương Diễm còn tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Tại giới giải trí Trung Quốc, việc livestream bán hàng thường chỉ dành cho các ngôi sao đã hết thời cần kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy bị chê cười hết thời nhưng Vương Diễm vẫn say mê làm việc.

Sự quay lại làng giải trí của Vương Diễm diễn ra cùng thời điểm chồng cô vướng nghi vấn nợ nần và gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Đáp lại sự tò mò của công chúng, nữ diễn viên chỉ giữ im lặng và tập trung vào công việc.

Những năm qua, Vương Diễm luôn im lặng trước các câu hỏi về đời sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, cô từng viết hạnh phúc là được theo đuổi con đường mình thích, tự tin và sống độc lập.