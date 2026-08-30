Tuấn Hưng: 'Thời kỳ đỉnh cao của tôi đã đi qua'

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ về hành trình làm nghề và lý do đưa các con sang Mỹ học tập, sinh sống.

"Ai rồi cũng có một thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu đủ bình tĩnh và can đảm để nhìn thẳng vào sự thật, tôi hiểu rằng thời kỳ đỉnh cao nhất của mình đã đi qua. Tôi không buồn vì điều đó, càng không trốn tránh. Bởi gần 30 năm được đứng trên sân khấu, được sống với đam mê và nhận tình yêu của khán giả đã là một món quà quá lớn đối với cuộc đời tôi", nam ca sĩ chia sẻ.

Tuấn Hưng cho biết anh đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu và chấp nhận, không trốn tránh. Ảnh: FBNV.

Anh cho biết bản thân là người bền bỉ trong cuộc sống và công việc. Nhưng nam ca sĩ cũng hiểu rằng những thế hệ nghệ sĩ trẻ đang ngày càng tỏa sáng, cùng với lớp khán giả mới thuộc về thời đại của họ. Sân chơi dành cho những ca sĩ như anh sẽ dần ít đi, đó là quy luật tự nhiên và phải đón nhận bằng sự tỉnh táo, văn minh.

Theo Tuấn Hưng, trong thời gian này, anh chọn cách sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình và tương lai của các con.

Giải thích lý do đưa các con sang Mỹ học, Tuấn Hưng cho biết: "Nếu bố mẹ quen sống an nhàn, các con rất dễ lớn lên trong sự an nhàn ấy. Nếu mọi thứ đều có người chuẩn bị, sắp xếp và nâng đỡ, các con có thể vô tình xem những điều mình đang có là hiển nhiên. Rồi đến một ngày phải tự bước ra cuộc đời, tự đứng bằng đôi chân của mình, đó sẽ là một thử thách rất lớn. Người xưa có câu: 'Hy sinh đời bố, củng cố đời con'. Nhưng với tôi, 'củng cố đời con' không phải là để lại cho con một cuộc sống đầy đủ đến mức không cần cố gắng. Điều tôi muốn để lại là ý chí, khả năng thích nghi, tinh thần tự lập và lòng can đảm bước đi bằng chính đôi chân của mình".

Tuấn Hưng nói thêm việc gia đình anh thay đổi môi trường sống cũng giống như một khóa huấn luyện dành cho tất cả thành viên. Họ học cách sống bên nhau khi không còn quá nhiều sự hỗ trợ từ ông bà, người giúp việc hay trợ lý như những năm trước. Các thành viên tự sắp xếp công việc, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau giải quyết những khó khăn rất bình thường trong cuộc sống.

"Mỗi trải nghiệm đều là một khóa học. Mỗi khó khăn đều cho chúng ta thêm kinh nghiệm và giúp ta nhìn thấy đúng hơn khả năng thật sự của chính mình. Đó cũng là điều tôi muốn các con mình được học từ cuộc sống, chứ không chỉ từ sách vở. Tôi đã lớn lên từ những ngày tháng vất vả, nên những gì đang diễn ra hôm nay vẫn là những điều tôi tin mình có thể chịu được và làm được. Đôi khi, chính sự vất vả khiến con người mạnh mẽ hơn. Nó buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh, hiểu rõ mình đang có gì, thiếu gì và cần đi con đường nào cho phù hợp", Tuấn Hưng bày tỏ.

Nam ca sĩ nhấn mạnh: "Tôi không rời đi để chạy trốn. Tôi không chậm lại vì đã hết khát vọng. Tôi chỉ đang lựa chọn một hành trình khác, thực tế hơn, nhiều trách nhiệm hơn và cần thiết hơn cho gia đình mình vào lúc này. Mọi thứ rồi sẽ cần thời gian để trả lời. Cảm ơn tất cả những tình cảm, sự yêu thương và những lời động viên mà mọi người đã dành cho tôi cùng gia đình. Tôi hiểu rằng mọi lời nói hay tuyên bố rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu kết quả thực tế không có gì thay đổi".

Trước đó, vào ngày 27/8, Tuấn Hưng chia sẻ về việc đưa vợ con sang Mỹ. Các con của nam ca sĩ theo học tại đây. Nam ca sĩ cũng phát triển sự nghiệp ở Mỹ. Cả gia đình hiện sống trong căn nhà thuê ở California.