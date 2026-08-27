Triệu Mẫn kinh điển màn ảnh: 'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' giải nghệ, sống bí ẩn

Nhắc đến Triệu Mẫn của Ỷ Thiên Đồ Long ký , khán giả sẽ nhớ ngay đến Lê Mỹ Nhàn. Đầu thập niên 90 thế kỷ trước, cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất điện ảnh Hong Kong bên cạnh Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Thiên, Lam Khiết Anh…

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang TVB

Lê Mỹ Nhàn sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp trung học, cô tham gia khóa đào tạo diễn xuất của TVB và tạo được ấn tượng đặc biệt với nhà đài.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, Lê Mỹ Nhàn nhanh chóng trở thành diễn viên được nhà đài ưu ái hết mực. Thời điểm đó, các giám chế đều nhắm cho Lê Mỹ Nhàn những vai diễn trong phim võ hiệp của Kim Dung.

Vai Triệu Mẫn đưa Lê Mỹ Nhàn trở thành “Đệ nhất mỹ nhân cổ trang TVB”.

Năm 1985, cô có được vai nữ chính trong Địch Thanh. Dù bộ phim này giúp cô có chút tiếng tăm, nhưng tác phẩm thực sự giúp Lê Mỹ Nhàn vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm lại là Ỷ Thiên Đồ Long ký phiên bản 1986.

Nhân vật Triệu Mẫn do Lê Mỹ Nhàn thủ vai vừa linh hoạt, thông minh, vừa toát lên vẻ anh khí ngút ngàn. Vai diễn này và Trương Vô Kỵ của Lương Triều Vỹ tạo nên cặp đôi màn ảnh khiến khán giả vừa yêu thích vừa day dứt khôn nguôi. Sự kết hợp giữa trai tài gái sắc cộng thêm sức hút từ cốt truyện kinh điển của Kim Dung đã biến bộ phim này thành một siêu phẩm bùng nổ thời điểm đó.

Tác phẩm cũng đưa Lê Mỹ Nhàn trở thành Hoa đán hàng đầu của TVB và cô được gọi là “Đệ nhất mỹ nhân cổ trang”.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời điểm rực rỡ, Lê Mỹ Nhàn lựa chọn rời TVB để trở thành diễn viên tự do. Trong thời gian này, cô liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách và vẫn giữ được sức hút.

Rời nghệ thuật, sống kín tiếng

Lê Mỹ Nhàn từng có cuộc tình khiến khán giả ngưỡng mộ với Lương Triều Vỹ. Họ được đánh giá trai tài gái sắc, thậm chí còn được gọi là “trời sinh một cặp”. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc chỉ sau 9 tháng. Sau khi chia tay, Lê Mỹ Nhàn dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.

Từ năm 2000, nữ diễn viên quyết định ngừng đóng phim. Năm 2005, Lê Mỹ Nhàn bí mật kết hôn với doanh nhân Tạ Hưng Triệu. Hôn lễ của cô được tổ chức kín đáo và ấm cúng bên gia đình, bạn bè thân thiết.

Lê Mỹ Nhàn sống kín tiếng sau khi kết hôn.

Sau khi lập gia đình, cô gần như không còn xuất hiện trước truyền thông. So với nhiều nữ minh tinh dù tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn tái xuất, Lê Mỹ Nhàn chọn cuộc sống ở ẩn.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lê Mỹ Nhàn giờ đây trở thành người phụ nữ bình thường như bao người. Cô sống giản dị, thỉnh thoảng đến các tổ chức từ thiện, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi. Nữ diễn viên cũng không sử dụng mạng xã hội.

Những người bạn thân mà cô thường xuyên gặp nhất là Trần Pháp Dung và Thái Thiếu Phân. Họ vẫn thỉnh thoảng hẹn nhau đi uống trà chiều và chia sẻ về cuộc sống. Thi thoảng, khán giả có thể gặp lại Lê Mỹ Nhàn qua ảnh mà Trần Pháp Dung - bạn thân của cô đăng trên trang cá nhân.

Hình ảnh hiếm hoi của nữ diễn viên hiện tại.

Dù đã vắng bóng nhiều năm, song nàng Triệu Mẫn trên màn ảnh năm nào do Lê Mỹ Nhàn đóng vẫn là một tượng đài kinh điển không ai có thể thay thế.