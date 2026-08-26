Lý Sư Sư kinh điển màn ảnh: Bỏ hào quang lấy bạn diễn, 4 thập kỷ vẫn mặn nồng

Năm 1986, đài TVB ra mắt bộ phim Lâm Xung, dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử. Bộ phim gây được tiếng vang lớn, giúp tên tuổi của Thích Mỹ Trân “phủ sóng” khắp nhiều nước châu Á.

Đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang TVB

Thích Mỹ Trân sinh năm 1962 trong gia đình khá giả ở Hong Kong (Trung Quốc). Từ nhỏ, bà được cha mẹ hết mực yêu thương, chăm sóc như nàng công chúa. Dù được hướng theo nghiệp kinh doanh của gia đình nhưng bà lại có hứng thú với nghệ thuật hơn.

Năm 18 tuổi, Thích Mỹ Trân tham gia vào lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB, trở thành bạn học cùng lứa với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Trương Mạn Ngọc, Trần Ngọc Liên... Người đẹp tham gia hoạt động nghệ thuật vì đam mê diễn xuất, không phải vì muốn đổi đời hay tăng thu nhập.

Thích Mỹ Trân từng được xem là mỹ nhân vạn người mê của Hong Kong.

Năm 1986, đài TVB ra mắt bộ phim Lâm Xung, dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử. Nhân vật Lý Sư Sư của Thích Mỹ Trân là một trong những vai diễn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Là mỹ nhân cổ trang hàng đầu Hong Kong thời điểm đó, Thích Mỹ Trân hóa thân xuất sắc thành nàng Lý Sư Sư với vẻ ngoài “chim sa cá lặn” và nội tâm tinh tế, mong manh. Vai diễn cũng đưa bà lên hàng “đệ nhất mỹ nhân cổ trang”.

Sau thành công này, Thích Mỹ Trân tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn Nhạc Linh San của phim Tiếu ngạo giang hồ, Ngụy Ánh Tuyết của phim Tuyết sơn phi hồ , Ngọc Như Ý của phim Thư kiếm ân cừu lục…

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Thích Mỹ Trân cũng được đánh giá là hoa đán hàng đầu một thời của TVB. Đến nay, chưa có mỹ nhân nào vượt qua được cái bóng của Lý Sư Sư do Thích Mỹ Trân thể hiện.

4 thập kỷ viên mãn bên chồng tài tử

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Thích Mỹ Trân quyết định từ bỏ tất cả để kết hôn vì tìm được một người đàn ông thực sự của đời mình. Đó chính là nam diễn viên Miêu Kiều Vỹ - một trong “Ngũ hổ tướng” của đài TVB.

Cả hai quen biết khi cùng học lớp diễn xuất của đài TVB năm 1980. Đến năm 1982, hai người có cơ hội hợp tác trong phim You only live twice rồi nảy sinh tình cảm. Hai năm sau lần hợp tác đó, họ công khai tình cảm với công chúng. Năm 1990, Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ tổ chức đám cưới sau 8 năm hẹn hò.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên không còn tham gia nghệ thuật để chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh. Cặp đôi lần lượt chào đón con gái đầu lòng vào năm 1991 và con trai thứ sinh năm 1993.

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân đám cưới năm 1990.

Sau gần 4 thập kỷ, Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân vẫn là cặp đôi vàng của làng giải trí Hong Kong. Chia sẻ về mối tình bền bỉ với tài tử họ Miêu, Thích Mỹ Trân từng nói quan trọng là hai người có bên nhau trọn đời không, từ đó nỗ lực hết mình để bảo vệ mối quan hệ đó, ngay cả việc tha thứ và thông cảm cho sai lầm của đối phương.

Trong một bài phỏng vấn, Miêu Kiều Vỹ tâm sự ông luôn biết ơn vợ vì đã hy sinh sự nghiệp để phụ giúp mình kinh doanh và chăm lo con cái. Nam diễn viên cũng cho rằng mọi người đừng quá ca ngợi ông là người chồng, người cha giỏi bởi so với bà xã, những điều ông làm chỉ là bổn phận người chồng, người cha của gia đình cần phải có.

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Thích Mỹ Trân.

Ở tuổi 64, gương mặt của Thích Mỹ Trân in hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn giữ được nét đẹp của một mỹ nhân đình đám một thời.

Nhiều năm qua, vợ chồng nghệ sĩ duy trì nhịp sống bình dị với những buổi tản bộ gần nhà, gặp gỡ bạn bè cũ hoặc sang Canada thăm con. Hai người con của cặp đôi đều sinh sống tại Canada và có công việc ổn định.

Vì con cái sinh sống ở nước ngoài, vợ chồng Thích Mỹ Trân vẫn giữ thói quen sang thăm các con vào những dịp lễ. Những khoảnh khắc đời thường được họ chia sẻ lên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh gia đình đầm ấm.