Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk
GĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.
Tối 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, kẻ đã dùng dao và búa đinh sát hại 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương tích nặng.
Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Đến năm 2022 thì giữa 2 người có với nhau 1 người con chung. VTC News đưa tin.
Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.
Tối 12/9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đến nhà vợ để gây án.
"Sau khi dùng búa và dao đâm những người trong gia đình, thấy con gái dậy thì tôi múc nước dội cho sạch vết máu. Sau đó, thấy túi xách của mẹ vợ bên trong mấy triệu, tôi lấy rồi đi cửa sau bỏ chạy" - Thuận khai.
Theo thuật lại trên tờ VnExpress, trên đường bỏ trốn, anh ta cướp xe SH của người phụ nữ ở đoạn đường vắng. Bị người này chống trả, xô ngã nhiều lần và dùng cây gậy đánh loạn xạ nhưng hắn cố gắng rú ga bỏ chạy.
Khi bỏ trốn đến khu vực vắng, hắn lấy áo chống nắng trong cốp xe mặc để cải trang, tránh bị cảnh sát phát hiện. Nghi phạm lục túi xách của chủ xe SH, vứt 2 điện thoại bên đường, lấy tiền mặt đi mua 1 con dao nhọn, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự tử.
Đến khoảng 8h30’ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao.
Bước đầu Thuận khai nhận, đã nhiều năm chung sống như vợ chồng với chị Hoa và có một con chung 3 tuổi. Thời gian gần đây, gia đình chị Hoa lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Nung nấu tức giận, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị Hoa.
Thuận từng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk LắkPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt pháPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’Pháp luật - 8 giờ trước
Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".
Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến HưngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.
Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâmPháp luật - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.
Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốnPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.
Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vongPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.
Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nướcPháp luật
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.