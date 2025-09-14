Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk

Tối 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, kẻ đã dùng dao và búa đinh sát hại 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương tích nặng.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Đến năm 2022 thì giữa 2 người có với nhau 1 người con chung. VTC News đưa tin.

Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai với Nguyễn Nam Đại Thuận.

Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Tối 12/9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đến nhà vợ để gây án.

"Sau khi dùng búa và dao đâm những người trong gia đình, thấy con gái dậy thì tôi múc nước dội cho sạch vết máu. Sau đó, thấy túi xách của mẹ vợ bên trong mấy triệu, tôi lấy rồi đi cửa sau bỏ chạy" - Thuận khai.

Theo thuật lại trên tờ VnExpress, trên đường bỏ trốn, anh ta cướp xe SH của người phụ nữ ở đoạn đường vắng. Bị người này chống trả, xô ngã nhiều lần và dùng cây gậy đánh loạn xạ nhưng hắn cố gắng rú ga bỏ chạy.

Khi bỏ trốn đến khu vực vắng, hắn lấy áo chống nắng trong cốp xe mặc để cải trang, tránh bị cảnh sát phát hiện. Nghi phạm lục túi xách của chủ xe SH, vứt 2 điện thoại bên đường, lấy tiền mặt đi mua 1 con dao nhọn, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự tử.

Thuận bỏ trốn bằng chiếc xe cướp của người dân (Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk).

Đến khoảng 8h30’ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao.

Bước đầu Thuận khai nhận, đã nhiều năm chung sống như vợ chồng với chị Hoa và có một con chung 3 tuổi. Thời gian gần đây, gia đình chị Hoa lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Nung nấu tức giận, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị Hoa.

Thuận từng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.