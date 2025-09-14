Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Thuận là nghi can sát hại bốn người trong gia đình vợ chưa cưới ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Theo bà C trả lời trên Pháp luật TPHCM, khoảng 6 giờ ngày 13/9, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thì bị một người đàn ông (sau này bà C mới biết là Thuận) lao từ trong vườn cà phê ra chặn đường, dùng dao kề cổ khống chế, cướp xe máy.

Trước tình thế nguy hiểm, bà C vẫn bình tĩnh bảo Thuận cứ lấy xe máy, nhưng để lại túi xách cho bà.

Khi thấy Thuận tiến lại gần xe máy, không để ý mình, bà C nhanh trí đạp mạnh vào xe khiến cả xe và Thuận té xuống đường.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án, cướp xe máy của bà L.T.L.C.

Bị xô mạnh, đối tượng lạc tay lái khiến xe máy lao vào hàng rào. Khi Thuận dựng xe dậy để chạy tiếp, bà C. xô thêm 1 lần nữa nhưng xe máy không ngã. Liền sau đó, bà C. giật lấy cây sắn mà đối tượng đang cầm trên tay rồi đánh liên tiếp 2 phát vào người Thuận. Sau đó, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy. Người Lao Động đưa tin.

Bà C. được người dân đưa lên công an trình báo. Trong quá trình vật lộn với Thuận, bà C. bị thương ở chân, chảy máu phải khâu 5 mũi.

"Lúc bị cướp xe, tôi chỉ nghĩ đối tượng chỉ có mục đích cướp tài sản, do bị va vào đâu đó nên bị thương và chảy máu, chứ không nghĩ đó là đối tượng giết người. Khi làm việc với công an và được xem hình, tôi mới tá hỏa biết kẻ cướp xe máy của mình là kẻ vừa giết 3 người. Tôi mới cảm thấy mình rất may mắn", bà C. nói.

Còn cái áo chống nắng mà Thuận mặc để tránh sự truy đuổi của công an được lấy từ cốp xe của bà C.