Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

Thứ năm, 06:37 26/03/2026 | Giáo dục

Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

Theo đó, thí sinh sẽ thi 3 bài thi tự luận gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25, tính theo hệ số 1 cho cả 3 môn. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2025

Về phương thức tuyển, ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung) sẽ tùy tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường, Sở có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung là học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Các trường được áp dụng hình thức xét tuyển gồm: Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) thực hiện tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trong năm học 2025-2026.

Năm nay, TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9 (sau sáp nhập), cao nhất từ trước đến nay.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Giáo dục - 16 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Giáo dục - 1 ngày trước

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Giáo dục - 1 ngày trước

Giành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng dành cho thí sinh muốn tham dự tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân 2026.

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, muốn vào tuyển sinh vào trường trung cấp Công an nhân dân cần nắm bắt những thông tin gì? Dưới đây là phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an năm 2026.

Phương thức tuyển sinh 2026 và danh sách các trường công an nhân dân đầy đủ nhất

Phương thức tuyển sinh 2026 và danh sách các trường công an nhân dân đầy đủ nhất

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Để các thí sinh được tiếp cận những thông tin về tuyển sinh thuận lợi nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ những phương thức tuyển sinh và danh sách các trường Công an nhân dân (CAND) để các thí sinh tham khảo.

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Giáo dục

GĐXH - Thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành, nhằm tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?.

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Giáo dục
Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Giáo dục
Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đường

Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đường

Giáo dục
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước

Giáo dục

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

