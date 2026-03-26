TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

Theo đó, thí sinh sẽ thi 3 bài thi tự luận gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25, tính theo hệ số 1 cho cả 3 môn. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2025

Về phương thức tuyển, ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung) sẽ tùy tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường, Sở có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung là học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Các trường được áp dụng hình thức xét tuyển gồm: Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) thực hiện tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trong năm học 2025-2026.

Năm nay, TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9 (sau sáp nhập), cao nhất từ trước đến nay.