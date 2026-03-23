Trái Đất bắt được sóng radio và tia X phát từ quá khứ 12 tỉ năm trước
Một thực thể "bất khả thi" từ vũ trụ cổ đại đã "đánh thức" nhiều đài thiên văn của người Trái Đất bằng sóng radio và tia X cực mạnh.
Theo Live Science, các nhà khoa học vừa xác định được một chuẩn tinh cổ đại mang tên ID830, một lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối lượng) khủng khiếp đến mức phát sáng như sao và phóng tia X, sóng radio ra xa hàng tỉ năm ánh sáng.
ID830 có khối lượng lớn đến gần như vô lý. Tồn tại tận 12 tỉ năm trước, khi vũ trụ mới chỉ 15% độ tuổi hiện tại, lỗ đen này đã nặng tới 440 triệu lần khối lượng Mặt Trời.
Khối lượng này gấp 100 lần so với Sagittarius A* , lỗ đen siêu khối lượng nằm ở trung tâm thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.
Vật thể này đã phá vỡ nhiều mô hình vật lý thiên văn hiện tại. Đầu tiên, nó đang phát triển vượt xa giới hạn tốc độ về sự phát triển của lỗ đen, gọi là "giới hạn Eddington".
Chưa kể, nó phát ra cùng lúc bức xạ tia X và sóng radio cực mạnh, là 2 đặc điểm được cho là không thể cùng tồn tại.
Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tính toán tốc độ tăng trưởng của ID830 bằng cách đo độ sáng của nó ở bước sóng tia cực tím (UV) và tia X.
Độ sáng tia X của nó cho thấy ID830 đang tích tụ khối lượng với tốc độ gấp khoảng 13 lần giới hạn Eddington do một luồng khí đột ngột tràn vào, có thể đã xảy ra khi ID830 xé toạc và nuốt chửng một thiên thể nào đó đi lạc quá gần.
Theo đồng tác giả Sakiko Obuchi từ Đại học Waseda ở Tokyo (Nhật Bản), thiên thể đó phải là một ngôi sao cực kỳ khổng lồ, những dạng sao giả thuyết được cho là từng tồn tại trong vũ trụ sơ khai.
Điều này có nghĩa sự "vượt giới hạn" của vật thể này - gọi là quá trình bồi tụ siêu Eddington - chỉ là tạm thời, mà theo ước tính của các tác giả là khoảng 300 năm.
Trong khi đó, việc ID830 phóng ra đồng thời sóng radio và tia X khó giải thích hơn. Hai đặc điểm này được cho là không thể cùng tồn tại vì quá trình bồi tụ siêu Eddington sẽ triệt tiêu các bức xạ như vậy.
Vì vậy, rất có thể các bức xạ tia X và sóng radio này được giải phóng theo những cơ chế chưa được khoa học biết đến.
Nhìn chung, những đặc điểm phá vỡ quy luật của ID830 cho thấy nó đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp hiếm hoi của việc tiêu thụ và thải ra năng lượng quá mức, điều khiến nó rực sáng như một ngôi sao và được gọi là chuẩn tinh.
Dựa trên phân tích dưới ánh sáng cực tím các nhà khoa học cũng cho rằng các chuẩn tinh như ID830 có thể phổ biến hơn dự kiến trong vũ trụ sơ khai.
Song song đó, chuẩn tinh và các lỗ đen khác trong vũ trụ sơ khai cũng sở hữu khả năng điều chỉnh sự phát triển của chính nó linh hoạt hơn, từ đó góp phần định hình các thiên hà.
Spotify ra mắt hũ tro cốt tích hợp loa Bluetooth với mức giá "giật mình": Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng vậy!Chuyện đó đây - 8 giờ trước
Spotify nói ý tưởng đằng sau sản phẩm hũ tro cốt âm nhạc là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.
Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài ngườiChuyện đó đây - 1 ngày trước
Nguồn gốc một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đã được tiết lộ thông qua những hiện vật bằng ngà voi.
Mỹ phát minh chất lỏng thần kỳ, đóng chai ánh sáng mặt trời cả năm trời không thất thoátChuyện đó đây - 2 ngày trước
Thậm chí loại chất lỏng này có mật độ năng lượng cao gấp đôi pin Lithium Ion thông thường, mở ra tiềm năng thay thế loại pin này trong tương lai.
Trung Quốc khiến thế giới bất ngờ khi chôn "trái tim" ở độ sâu 500m: Chưa có quốc gia nào làm như vậyChuyện đó đây - 3 ngày trước
Công trình này được ví như "ngân hàng năng lượng" khổng lồ.
Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trướcChuyện đó đây - 4 ngày trước
Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.
Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loạiChuyện đó đây - 4 ngày trước
Lõi băng chứa vật chất đông lạnh suốt 13.000 năm, nhưng mẫu được phân tích trong nghiên cứu là từ lớp băng 5.000 năm tuổi.
Cấu trúc lạ trong lòng Trái Đất và liên hệ bí ẩn với sự sốngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích mới về những cấu trúc dị thường và khổng lồ ẩn dưới đáy lớp phủ của Trái Đất.
Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồngChuyện đó đây - 6 ngày trước
Trong lúc dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông 46 tuổi đã phát hiện ra kho báu gồm 18 đồng xu.
Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sôngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Sau hơn hai tiếng rưỡi nỗ lực, hai ngư dân đã câu được con cá hải tượng long nặng khoảng 135 kg và dài 2,48 mét.
Không phải quảng cáo phim kinh dị, một đô thị Đan Mạch sử dụng đèn đường màu đỏ vì một lý do rất nhân vănChuyện đó đây - 1 tuần trước
Chiều lòng những cư dân đặc biệt của khu vực, một đô thị Đan Mạch quyết định dùng đèn đường màu đỏ.
Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?Chuyện đó đây
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn ngay đầu năm nay.