Trang bị ngang SH, xe ga 150cc của Honda phong cách retro giá 58 triệu đồng

Xe ga 150cc của Honda phong cách retro

Wuyang-Honda NWF150 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, sự xuất hiện của NWF150 đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của Wuyang-Honda trong phân khúc xe tay ga 150cc làm mát bằng dung dịch, đặc biệt khi thương hiệu này trước đó đã đạt được kết quả tích cực với mẫu NWF125. Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng yêu thích thiết kế cổ điển nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe có động cơ mạnh hơn và danh sách trang bị hiện đại.

NWF150 được đánh giá cao với hệ thống đèn pha LED kép

Sự ra mắt của Wuyang-Honda NWF150 2027 diễn ra trong bối cảnh Honda đang có những thay đổi đáng kể về chiến lược sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Trước sức ép ngày càng lớn từ các thương hiệu xe máy nội địa với lợi thế về giá bán, thiết kế và trang bị, Honda đã bắt đầu tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách bổ sung nhiều tính năng hơn cho các mẫu xe mới. NWF150 là một ví dụ rõ nét khi không chỉ tập trung vào kiểu dáng retro mà còn sở hữu hàng loạt công nghệ vốn từng khá hiếm trên các mẫu xe tay ga Honda trong cùng phân khúc.

Về trang bị, NWF150 được đánh giá cao với hệ thống đèn pha LED kép, phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau cùng ABS hai kênh. Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp.

Wuyang-Honda còn trang bị cho mẫu xe tay ga mới tay lái có sưởi

Bên cạnh đó, Wuyang-Honda còn trang bị cho mẫu xe tay ga mới tay lái có sưởi và yên xe có sưởi, những tiện ích hướng tới khả năng sử dụng thoải mái trong điều kiện thời tiết lạnh. Bảng điều khiển màn hình lớn đa chức năng giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin vận hành, trong khi camera hành trình độ phân giải cao mang đến thêm khả năng ghi lại hành trình.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Wuyang-Honda NWF150 là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau sử dụng radar sóng milimet. Công nghệ này giúp phát hiện phương tiện đang tiếp cận từ phía sau hoặc hai bên trong những tình huống người lái khó quan sát trực tiếp, qua đó tăng cường mức độ an toàn khi di chuyển và đặc biệt hữu ích khi lùi hoặc ra khỏi vị trí đỗ xe. Việc tích hợp hệ thống hỗ trợ an toàn này cho thấy NWF150 không chỉ được phát triển theo hướng hoài cổ mà còn hướng tới tiêu chuẩn công nghệ cao hơn trong phân khúc xe tay ga 150cc.

Honda NWF150 sử dụng động cơ ESP+ quen thuộc của Honda.

Về khả năng vận hành, Honda NWF150 sử dụng động cơ ESP+ quen thuộc của Honda. Đây là động cơ được chú trọng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ êm và khả năng kiểm soát rung động. Động cơ sử dụng đầu xi lanh 4 van làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 15,5 mã lực. Theo thông số được công bố, mẫu xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 110 km/h trên đường bằng phẳng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị cũng như những hành trình liên tỉnh ở tốc độ vừa phải.

NWF150 được trang bị bình xăng dung tích 8,3 lít đặt ở phía trước

Không chỉ chú trọng đến động cơ, NWF150 còn sử dụng khung sườn đôi cường độ cao nhằm tăng độ chắc chắn và ổn định của xe. Cấu trúc này đặc biệt có ý nghĩa khi xe vận hành ở tốc độ cao, đồng thời góp phần tạo cảm giác cân bằng và chắc chắn hơn so với những mẫu xe tay ga thiên về thiết kế cổ điển nhưng sử dụng kết cấu khung đơn giản.

Khả năng di chuyển đường dài cũng là một điểm mạnh của mẫu xe tay ga Wuyang-Honda. NWF150 được trang bị bình xăng dung tích 8,3 lít đặt ở phía trước, qua đó vừa tăng dung tích nhiên liệu vừa giải phóng không gian bên dưới yên. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mỗi lần đổ đầy bình, xe có thể di chuyển khoảng 400 km, tùy điều kiện vận hành. Không gian chứa đồ dưới yên cũng được mở rộng đáng kể, được cho là gấp đôi so với nhiều mẫu xe tay ga truyền thống, giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang theo đồ dùng cá nhân.

Giá xe ga 150cc Wuyang-Honda NWF150 2027

Theo Tạp chí Người đưa tin, xe ga 150cc Wuyang-Honda. NWF150 giá từ 14.980-17.980 Nhân dân tệ (tương đương 58,32-70,00 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới vừa được SYM cho ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.