Tranh giành tài sản, chồng đầu độc vợ cũ bằng thuốc diệt cỏ

1 ngày trước

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1967, trú thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) để điều tra về hành vi “Giết người”.