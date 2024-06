Hưng Yên: Chi tiết chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở GĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công cụ hỗ trợ

Điều 8 của Thông tư quy định về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cụ thể như sau:

STT TÊN CÔNG CỤ ĐƠN VỊ TÍNH TRANG BỊ CHO 01 TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ NIÊN HẠN SỬ DỤNG 1 Dùi cui cao su Chiếc 80% quân số Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 2 Dùi cui kim loại Chiếc 50% quân số 3 Áo giáp chống đâm Cái 30% quân số 4 Găng tay bắt dao Đôi 30% quân số

Hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao. Ảnh minh họa

Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định tại Thông tư này, Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.

Nơi làm việc của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Điều 20 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực từ 1/7/2024), UBND cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố hoặc địa điểm, nơi làm việc của Công an cấp xã hoặc địa điểm, nơi làm việc khác phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và khả năng bảo đảm của địa phương.