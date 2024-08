Triệt phá sới bạc khủng trên sông

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố Trần Văn Dương (SN 1984, trú tại Hà Nam) về hành vi đánh bạc.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam phối hợp Phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) triệt phá chuyên án; bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức “xóc đĩa” trên chiếc tàu không mang biển kiểm soát đang neo đậu ở vị trí gần giữa Sông Hồng, thuộc địa phận thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).





Đối tượng Dương (ảnh tư liệu).

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng, các phương tiện để thực hiện hành vi đánh bạc, 2 chiếc tàu là nơi nhóm đối tượng tổ chức sới và nhiều tài sản khác.

Các đối tượng khai nhận đã mua và cải tạo hai con tàu nói trên rồi thường xuyên cho từ 30 đến 40 người đến tham gia đánh bạc. Ổ nhóm này hoạt động theo ca từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Để được “lên tàu”, các con bạc phải nộp 1 triệu đồng tiền “phí”.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hà Nam đã làn rõ hành vi đánh bạc của Trần Văn Dương vào đêm 12, rạng sáng 13/6/2024. Thời điểm này, Dương và đồng bọn đã chơi “xóc đĩa” với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Dương, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô, gần 2,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.