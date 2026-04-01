Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'

Thứ tư, 07:12 01/04/2026 | Chuyện đó đây

Một gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.

Một người đàn ông sinh sống tại thành phố Vorkuta, Nga khi trở về căn hộ của mình sau 3 năm đi làm xa phải đối mặt với một cảnh tượng không tưởng. Toàn bộ không gian sống bị phủ kín bởi lớp phân chim đặc và lông vũ dày.

Đoạn video ghi lại hiện trạng căn nhà và nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội nước Nga. Trong đoạn clip đang lan tỏa mạnh mẽ, hàng chục con bồ câu thản nhiên đậu kín trên đồ nội thất như những chủ nhân thực thụ.

Toàn bộ sàn nhà và vật dụng đều bị tàn phá nặng nề. Nguyên nhân của sự cố bắt nguồn từ việc chủ nhân căn hộ lên đường sang Siberia làm việc từ 3 năm trước nhưng sơ suất quên đóng một ô cửa sổ. Chỉ một kẽ hở nhỏ đó đã đủ để đàn chim địa phương tràn vào, biến nơi đây thành một tổ chim khổng lồ.

Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ' - Ảnh 1.

Chỉ vì quên đóng cửa sổ, người đàn ông bị chim bồ câu làm tổ trong nhà mình.

Chủ nhân căn hộ bàng hoàng khi chứng kiến tài sản của mình bị chiếm. Trong đoạn video, anh chua chát thốt lên rằng mình cảm thấy bản thân giống như một kẻ lạ đang đột nhập vào lãnh thổ của loài chim thay vì là chủ nhà.

Mặc dù đoạn video thu hút hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng, nhưng đối với người trong cuộc, đây thực sự là cơn ác mộng tài chính. Các chuyên gia ước tính chi phí để cải tạo lại căn hộ và thay thế toàn bộ nội thất hư hỏng có thể đến 2 triệu rúp (khoảng 660 triệu đồng).

Đáng nói hơn, con số này tương đương với giá trị thị trường hiện tại của chính căn hộ đó. Việc sửa chữa không chỉ dừng lại ở dọn dẹp bề mặt mà còn đòi hỏi quy trình khử khuẩn chuyên sâu.

Vấn đề nan giải nhất chính là yếu tố vệ sinh dịch tễ. Bồ câu vốn là vật chủ trung gian của nhiều mầm bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm hay bệnh sốt vẹt (psittacosis). Do đó, để có thể sinh sống an toàn trở lại, toàn bộ sàn và tường nhà cần được xử lý bằng các hóa chất đặc dụng để loại bỏ triệt để các tác nhân gây ô nhiễm.

Nhiều ý kiến cho rằng việc mua một căn hộ mới có lẽ là lựa chọn kinh tế và nhanh gọn hơn so với việc cố gắng khôi phục lại căn hộ cũ.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều phản hồi trái chiều. Một số người đùa vui rằng ít nhất đàn chim cũng để lại "bữa sáng" cho chủ nhà bằng những quả trứng rải rác khắp nơi. Phần lớn đều bày tỏ sự cảm thông trước tình cảnh trớ trêu của người đàn ông sau nhiều năm bươn chải nơi xứ người.

Hoàng Hà(Nguồn: Oddity Central)
