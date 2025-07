Trước khi bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, NTK Nguyễn Công Trí nổi tiếng ra sao?

Phản ứng của dư luận khi NTK Công Trí bị bắt GĐXH - Từng được xem là nhà thiết kế Việt hiếm hoi vươn tầm quốc tế, Nguyễn Công Trí gây chấn động khi bị bắt vì liên quan đến ma tuý.

NTK Nguyễn Công Trí được sao Việt lẫn sao quốc tế yêu thích như thế nào?

NTK Nguyễn Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, anh từng học khoa Mỹ Thuật công nghiệp tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Từ những năm 1990, anh đã từng làm công việc thiết kế bìa băng đĩa, đứng sau một số sản phẩm như bìa album "Ta chẳng còn ai" của Phương Thanh và Minh Thuận.

NTK Nguyễn Công Trí được coi là "anh cả" của làng mốt Viêt hiện tại. Ảnh: Internet

Anh đến với con đường thiết kế thời trang bắt đầu từ cơ duyên được gặp NTK Minh Hạnh. Từ sự ảnh hưởng của đàn chị, NTK Nguyễn Công Trí đã phát huy bản thân và đến những năm 2000, đoạt một số giải thưởng trong khu vực. Thời điểm này, anh cũng được xem là một trong những người tiên phong theo đuổi con đường thời trang cao cấp, xây dựng phong cách thời trang cho ngôi sao tại Việt Nam.

Sau khi giành được những thành tựu nhất định trong nghề, anh được các ngôi sao hạng A như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lệ Quyên tin tưởng sử dụng sản phẩm. Họ đã sử dụng thiết kế của Nguyễn Công Trí ở nhiều sự kiện lớn.

Ngoài phủ sóng ở làng thời trang trong nước, NTK Nguyễn Công Trí gây xôn xao làng mốt Việt Nam khi được ca sĩ Rihanna (2017) và Katy Perry (2018) sử dụng sản phẩm. Nguyễn Công Trí cũng là NTK Việt đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn New York Fashion Week và được vinh danh trên các nền tảng thời trang uy tín như Vogue, Elle (US), The Hollywood Reporter, Flaunt, V Magazine... Điều này không chỉ phản ánh mức độ thủ công và kỳ công trong từng chi tiết mà còn cho thấy giá trị thương hiệu mà NTK xây dựng được suốt nhiều năm.

Anh được nhiều nghệ sĩ, ngôi sao hạng A tin dùng thiết kế. Ảnh: Internet

Nhờ tên tuổi của mình, NTK Nguyễn Công Trí được nhiều ngôi sao hạng A quốc tế khác tìm đến như: Gwyneth Paltrow, Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna, Kate Bosworth, Josephine Skriver, Sophie Turner, Camila Cabello...

Ngoài các ngôi sao trong nước và quốc tế, NTK còn được vinh dự thiết kế trang phục cho cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào năm 2019. Anh thiết kế bộ suit lụa trong BST Pre‑Fall cho cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ và nhận được nhiều lời tán dương từ làng mốt Việt.

Trong sự nghiệp của mình, anh còn ghi dấu ấn với nhiều show diễn thời trang đình đám như: Loài hoa bất tử, Máu, Tay kéo mộng du, Siêu thoát... Mỗi lần tổ chức show thời trang có quy mô hoành tráng, Nguyễn Công Trí đều nhận được sự ủng hộ lớn từ dàn sao Việt đình đám và quyền lực như: Mỹ Tâm, Thành Lộc, Thanh Hằng, MC Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà...

NTK Nguyễn Công Trí giàu ra sao?

NTK Nguyễn Công Trí có hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp thiết kế trang phục, anh được đồng nghiệp lẫn khán giả ghi nhận tài năng. Nhờ vậy, NTK quê Đà Nẵng có được nguồn thu nhập lớn và cuộc sống nhiều người mơ ước.

Theo nhận định của giới thời trang, những thiết kế của anh dành cho các ngôi sao quốc tế thường xuyên có giá dao động từ 15.000 đến 20.000 USD. Đây là con số chưa bao gồm chi phí vận chuyển, làm việc với stylist, cũng như các yêu cầu đặc thù về chất liệu và kỹ thuật riêng biệt mà khách hàng quốc tế đặt ra.

Ngoài thiết kế cho các ngôi sao quốc tế, NTK Nguyễn Công Trí còn có mặt ở nhiều chương trình tạp kỹ lớn hay các show diễn thời trang đình đám của nhiều nghệ sĩ hạng A. Đây cũng được xem là nguồn thu nhập lớn của NTK.

Một vài góc nhỏ trong căn biệt thự của NTK Nguyễn Công Trí. Ảnh: Internet

Anh có một biệt thự hạng sang nằm ở khu nhà có giá cực đắt đỏ tại trung tâm TP.HCM. Bên trong căn nhà được trang trí theo phong cách bán cổ điển, có nội thất sang trọng và là nơi thường được NTK Nguyễn Công Trí tụ hội bạn bè.

NTK Nguyễn Công Trí rất kín về đời tư. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, anh chỉ chia sẻ hình ảnh hiếm hoi đó và không "show" ra bất cứ điều gì về đời tư. Chỉ duy nhất trong chương trình "Khách sạn bí ẩn" phát sóng vào năm 2018, NTK Nguyễn Công Trí từng hé mở với MC Trấn Thành về chuyện đời tư. Anh cho biết, hàng ngày anh bận rộn, nhưng khi về đến nhà, anh gác lại công việc còn dở dang và dành thời gian trọn vẹn cho gia đình. Đây cũng là lần hiếm hoi anh thổ lộ chút ít về cuộc sống sau ánh hào quang sân khấu thời trang của mình.