Từ 15/8/2025, tỷ phú và người nổi tiếng vào Việt Nam được miễn thị thực?

Nhóm đối tượng đặc biệt được miễn thị thực (miễn visa) từ 15/8/2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 221/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn thị thực thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội như sau:

- Khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

- Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao;

- Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới;

Cụ thể, đối tượng ưu đãi là người nước ngoài là nhà đầu tư hoặc lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới cần đáp ứng tiêu chí:

Tập đoàn, doanh nghiệp thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

- Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng;

(Theo Phụ lục I có nêu đối tượng ưu đãi là cầu thủ bóng đá quốc tế đạt danh hiệu cao nhất do Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) bình chọn, công nhận với tiêu chí như sau:

Đạt danh hiệu xuất sắc nhất (Quả Bóng vàng, Chiếc Giày vàng, cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất...) do FIFA, AFC công nhận).

- Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài;

- Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài;

- Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Nghị định 221/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Từ 15/8/2025, Nghị định 221/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt. Ảnh minh họa: TL

Miễn thị thực là gì?

Miễn thị thực (miễn visa) là việc một quốc gia cho phép người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của quốc gia đó trong khoảng thời gian nhất định mà không cần phải làm các thủ tục visa hoặc trả các phí liên quan tới visa.

Điều kiện miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt

Theo khoản 2, Điều 3 Nghị định 221/2025/NĐ-CP quy định điều kiện miễn thị thực như sau:

- Có hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này: Có thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo mẫu NA-01 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này;

- Đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 2 Nghị định này: Có văn bản đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc cơ quan Đảng, Quốc hội theo mẫu NA-02 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này;

- Đối với trường hợp quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định này: Có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan theo mẫu NA-02 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này;

- Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự tiếp nhận, giải quyết đề nghị cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt

Tại Điều 5 Nghị định 221/2025/NĐ-CP nêu rõ trình tự tiếp nhận, giải quyết đề nghị cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt như sau:

- Cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 3 Nghị định này gửi thông báo, văn bản đề nghị theo mẫu kèm bản chụp trang nhân thân hộ chiếu trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử đến Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh).

- Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) xem xét cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng điện tử theo mẫu NC-01 và thông báo cơ quan, tổ chức về địa chỉ truy cập để nhận thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng điện tử theo mẫu NB-01 hoặc cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng cứng có gắn chip theo mẫu NC-02 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp thì trả lời cơ quan, tổ chức bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

- Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Chính sách miễn thị thực mang lại những lợi ích thiết thực nào?

Đối với người được hưởng lợi (người nhập cảnh):

Tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức không phải chuẩn bị hồ sơ visa phức tạp.

Thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cũng trở nên nhanh chóng, đơn giản hơn rất nhiều.

Đối với quốc gia áp dụng chính sách:

Đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Tăng cường và củng cố quan hệ ngoại giao, mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện.

Góp phần xây dựng hình ảnh một quốc gia thân thiện, cởi mở. Qua đó nâng cao vị thế trên trường quốc tế và thúc đẩy giao lưu văn hóa.