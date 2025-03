Tin vui đến với công dân 12 nước trên thế giới, được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam

Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 12 nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Phần Lan.

Nghị quyết nêu rõ miễn thị thực cho công dân các nước trên với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện từ ngày 15/3/2025 đến hết ngày 14/3/2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 15/3/2025.

Trong đó, Nghị quyết số 32/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Ý, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 14/3/2025.

Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc sửa đổi Nghị quyết số 32 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Ý, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 về việc miễn thị thực cho công dân nhiều nước. Ảnh minh họa: TL

Miễn thị thực là gì?

Visa (thị thực) theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2019) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Miễn thị thực hay còn gọi là miễn visa được hiểu là việc một quốc gia cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh vào lãnh thổ của mình mà không cần phải xin visa trước.

Điều này thường được áp dụng cho các chuyến thăm ngắn hạn, thường là dưới 30 ngày. Miễn thị thực có thể dựa trên các thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa các quốc gia.

Các trường hợp công dân nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Miễn thị thực cho công dân nước ngoài được quy định tại Điều 12 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 sửa đổi bổ sung năm 2019) như sau:

- Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.

- Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.

- Trường hợp đơn phương miễn thị thực (với thời hạn cao nhất là 05 năm và được xem xét gia hạn).

Chính sách miễn thị thực mang lại lợi ích gì?

Việc miễn thị thực không chỉ giúp tăng lượng khách du lịch đến Việt Nam mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

- Thúc đẩy ngành du lịch: Giảm thiểu thủ tục hành chính giúp thu hút nhiều khách du lịch quốc tế, tăng doanh thu cho ngành du lịch.

- Tăng cường giao lưu văn hóa: Khách du lịch đến từ nhiều quốc gia khác nhau giúp tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

- Phát triển kinh tế: Khách du lịch quốc tế tiêu dùng tại Việt Nam, đóng góp vào GDP và tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế: Chính sách miễn thị thực thể hiện sự cởi mở, thân thiện của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế.