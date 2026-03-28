Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới
Từng đạp xe 12 km đi học ở vùng lũ Quảng Bình, TS Phạm Anh Tuấn nay là nhà khoa học lọt top 2% ảnh hưởng nhất thế giới, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Sinh ra tại vùng quê nghèo thường xuyên hứng chịu bão lũ ở Quảng Trạch (nay là xã Tân Gianh, Quảng Trị), tuổi thơ của TS Phạm Anh Tuấn gắn với những buổi sáng dậy từ 4 giờ, đạp xe gần 12 km đến trường. Sau mỗi trận mưa lớn, cánh đồng ngập nước khiến việc đến lớp trở nên khó khăn, nhiều khi phải dắt bộ qua những đoạn đường bùn lầy.
Những năm tháng ấy, theo anh, đã rèn luyện sự bền bỉ và ý chí vượt khó. Từ trải nghiệm chứng kiến nhiều công trình bị hư hại sau bão lũ, anh dần hình thành mối quan tâm đặc biệt với hạ tầng xây dựng và nền móng công trình - lĩnh vực sau này trở thành hướng nghiên cứu chính.
TS Phạm Anh Tuấn, 35 tuổi, đang công tác tại Viện Công nghệ Hoàng gia (KTH Royal Institute of Technology - Thụy Điển). Mới đây, anh được vinh danh là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, đồng thời nằm trong top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Stanford và Elsevier.
Theo đuổi “những công trình dưới mặt đất”
TS. Phạm Anh Tuấn theo đuổi lĩnh vực địa kỹ thuật và hạ tầng bền vững - ngành nghiên cứu về đất, nền móng và các điều kiện địa chất phục vụ xây dựng. Theo anh, đây là lĩnh vực ít được chú ý nhưng lại quyết định sự an toàn của toàn bộ công trình phía trên.
“Mọi thứ muốn bền vững đều phải bắt đầu từ nền móng. Địa kỹ thuật nằm dưới mặt đất nên ít được nhìn thấy, nhưng lại giữ vai trò rất quan trọng”, anh chia sẻ.
Trong quá trình nghiên cứu, anh tập trung vào ba hướng chính gồm: nền móng năng lượng, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển vật liệu thân thiện môi trường.
Một trong những dự án được anh tâm đắc nhất là mô hình nền móng năng lượng tích hợp - giải pháp cho phép nền móng công trình vừa chịu tải vừa tham gia cung cấp năng lượng cho tòa nhà thông qua hệ thống trao đổi nhiệt dưới lòng đất. Công nghệ này có thể giúp giảm tiêu thụ điện năng và cắt giảm phát thải carbon.
Để hỗ trợ các kỹ sư trong thiết kế, anh và cộng sự phát triển phần mềm PILENEXT, cho phép mô phỏng và đánh giá hiệu quả của các hệ thống nền móng năng lượng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Đến nay, TS Phạm Anh Tuấn là tác giả của khoảng 50 công bố khoa học quốc tế, trong đó 36 bài đăng trên các tạp chí Q1 - nhóm tạp chí uy tín hàng đầu trong từng lĩnh vực.
Con đường nghiên cứu của nhà khoa học trẻ không thiếu những giai đoạn khó khăn. Khi học tập và làm nghiên cứu tại Nhật Bản, anh từng thực hiện hàng chục thí nghiệm về vật liệu nhưng đều thất bại.
“Có những ngày tôi ở phòng thí nghiệm đến 1-2 giờ sáng nhưng không một mẫu nào đạt yêu cầu”, anh nhớ lại.
Thay vì từ bỏ, anh chọn cách chậm lại để kiểm tra từng chi tiết và điều chỉnh phương pháp. Theo anh, thất bại trong khoa học không phải sự lãng phí, mà là “học phí” cần thiết để đi đến kết quả đúng.
Hành trình học tập của anh cũng trải qua nhiều biến cố. Khi sang Pháp du học năm 2016, nơi ở của anh từng bị cháy, khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Không tiền bạc, không đồ đạc, anh phải sống nhờ sự hỗ trợ của địa phương trong một thời gian dài.
Những trải nghiệm đó, theo anh, trở thành bài học lớn về sự kiên trì và khả năng thích nghi.
Kết nối tri thức và mong muốn trở về
Sau khi học tập và làm việc tại nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Anh và hiện nay là Thụy Điển, TS Phạm Anh Tuấn vẫn duy trì các hoạt động kết nối học thuật với Việt Nam.
Anh tham gia hợp tác nghiên cứu, đồng hướng dẫn sinh viên, chia sẻ cơ hội học bổng quốc tế và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tìm kiếm môi trường nghiên cứu phù hợp.
Nhà khoa học trẻ cũng đồng sáng lập các nhóm nghiên cứu về hạ tầng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin học bổng cho sinh viên Việt Nam.
“Chỉ một thông tin đúng lúc cũng có thể thay đổi cuộc đời một người trẻ”, anh nói.
Theo TS. Phạm Anh Tuấn, để thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài trở về, yếu tố quan trọng nhất không chỉ là chế độ đãi ngộ mà còn là môi trường nghiên cứu minh bạch, tôn trọng chuyên môn và tạo điều kiện cho họ đóng góp thực sự.
Dù đang làm việc tại châu Âu, anh cho biết mong muốn trở về Việt Nam chưa bao giờ thay đổi.
“Tôi đi xa để học hỏi, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đóng góp cho quê hương bằng tri thức và kinh nghiệm của mình”, TS. Phạm Anh Tuấn chia sẻ.
Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu ngườiGiáo dục - 1 ngày trước
Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.
Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà NộiGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.
Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10Giáo dục - 2 ngày trước
Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.
Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.
Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'Giáo dục - 3 ngày trước
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.
Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán họcGiáo dục - 3 ngày trước
Giành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.
43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.
Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viênGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.
Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.
