Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳng
GĐXH - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến chùa Đậu để dâng hương, cầu bình an và may mắn. Không khí vừa trang nghiêm, vừa chất chứa nhiều kỳ vọng phản ánh tâm trạng hồi hộp của các gia đình trước một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô.
Nhiều em học sinh lớp 9 tranh thủ những ngày cuối trước kỳ thi để tìm kiếm sự bình an về tinh thần, giảm bớt áp lực học tập kéo dài suốt nhiều tháng qua.
Sau khi làm lễ, nhiều gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, động viên tinh thần con em trước thời điểm bước vào kỳ thi chính thức.
Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục được tổ chức theo hình thức thi tuyển với ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Điểm mới đáng chú ý năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập không chuyên nào tại Hà Nội. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 và không được thay đổi sau khi hết hạn đăng ký.
Đề thi năm nay được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong kiến thức lớp 9, hướng tới đánh giá năng lực học sinh thay vì học thuộc lòng, khiến nhiều thí sinh vừa háo hức vừa áp lực trước kỳ thi được xem là "cuộc đua" cam go vào trường công lập.
