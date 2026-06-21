Từ chối nhận đền bù gần 6 tỷ đồng, chủ ngôi nhà ngậm ngùi nhận kết đắng sau 6 năm
GĐXH - Sau 6 năm kiên trì giữ nhà, gia đình ông Hoàng cuối cùng quyết định rời đi hoàn toàn.
Chủ ngôi nhà từ chối đền bù gần 6 tỷ đồng
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi dự án cải tạo quốc lộ G206 tại tỉnh Giang Tây được triển khai. Tuyến đường mới đi đúng qua khu đất nơi gia đình ông Hoàng Bình sinh sống. Trong khi các hộ dân xung quanh lần lượt đồng ý giải tỏa, gia đình ông Hoàng lại quyết định ở lại vì không chấp nhận phương án bồi thường mà chính quyền đưa ra.
Theo thông báo ban đầu, gia đình ông được nhận 1,6 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng) tiền mặt cùng hai suất đất tái định cư. Tuy nhiên, hai lô đất này không được bàn giao cùng thời điểm mà chia thành hai giai đoạn, lần lượt vào năm 2024 và 2025. Ông Hoàng cho rằng điều đó khiến hai người con trai của ông không thể ổn định cuộc sống cùng lúc nên kiên quyết từ chối ký vào phương án di dời.
Để đảm bảo tiến độ thi công, đơn vị xây dựng buộc phải điều chỉnh thiết kế tuyến đường. Thay vì phá dỡ ngôi nhà, họ cho tách dòng xe chạy sang hai bên, phía dưới xây một đường hầm nhỏ để gia đình đi lại, phía trên lắp hàng rào sắt nhằm đảm bảo an toàn.
Ngay khi tuyến quốc lộ hoàn thành, hình ảnh ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa vòng xoay lập tức lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhìn từ trên cao, toàn bộ tuyến đường giống như một con mắt khổng lồ, còn căn nhà nằm giữa như "đồng tử", từ đó xuất hiện biệt danh "Con mắt Kim Khê".
Không ít người hiếu kỳ tìm đến chụp ảnh, quay video. Có thời điểm, căn nhà còn được đánh dấu trên bản đồ trực tuyến như một "địa điểm check-in đặc biệt". Nhưng phía sau sự nổi tiếng ấy lại là cuộc sống ngày càng ngột ngạt của những người bên trong căn nhà.
Cái kết đầy tiếc nuối sau 6 năm
Khi quốc lộ G206 chính thức thông xe vào tháng 4/2025, gia đình ông Hoàng bắt đầu cảm nhận rõ những hệ lụy từ quyết định ở lại.
Từ sáng sớm đến đêm khuya, dòng xe nối dài liên tục chạy qua hai bên căn nhà. Nhiều người từng tới quay video tại đây cho biết chỉ cần đứng trong nhà vài phút cũng cảm thấy khó chịu vì tiếng động cơ và rung chấn quá lớn. Đặc biệt vào ban đêm, mỗi lần xe tải trọng lớn đi qua, cả căn nhà rung lên như xảy ra động đất.
Sau một thời gian, trên các bức tường bắt đầu xuất hiện vết nứt. Khói bụi phủ kín không gian sống, còn tiếng ồn gần như không có lúc nào dừng lại. Điều kiện sinh hoạt cũng ngày càng bất tiện khi căn nhà gần như bị cô lập giữa biển xe cộ.
Theo truyền thông địa phương, gia đình ông Hoàng chỉ còn duy trì được điện và nước sinh hoạt cơ bản. Hệ thống Internet không thể kéo vào vì vị trí quá đặc biệt. Lối ra duy nhất là đường hầm nhỏ bên dưới quốc lộ, nhưng mỗi khi trời mưa, hầm thường xuyên ngập nước tới thắt lưng, việc đi lại vô cùng khó khăn do không di dời khiến cao tốc phải tách đôi.
Căn nhà cũng không còn đầy đủ công năng sinh hoạt như trước. Không gian bếp và nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng, môi trường sống ngày càng bí bách. Trong nhiều năm, cả gia đình vẫn cố gắng bám trụ, có lẽ với hy vọng tìm được giải pháp tốt hơn hoặc nhận được điều kiện bồi thường phù hợp hơn.
Tuy nhiên, thời gian càng kéo dài, áp lực tâm lý càng lớn. Ông Hoàng sau đó thừa nhận với báo chí rằng nếu có thể quay ngược thời gian, ông sẽ đồng ý với phương án giải tỏa ban đầu. Con dâu ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cả gia đình đã phải chuyển ra ngoài thuê nhà từ nhiều tháng trước vì không thể tiếp tục chịu đựng môi trường sống tại đây.
Tháng 8/2025, sau 6 năm kiên trì giữ nhà, gia đình ông Hoàng cuối cùng quyết định rời đi hoàn toàn. Trong ngày chuyển đồ, ông chỉ nói ngắn gọn: "Giống như chơi một canh bạc, và chúng tôi đã thua."
Ngày 15/8/2025, tại huyện Kim Khê, thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), gia đình ông Hoàng Bình chính thức rời khỏi căn nhà hai tầng nằm giữa tuyến quốc lộ G206 sau 6 năm bám trụ. Với nhiều người, đây từng là "ngôi nhà nổi tiếng nhất mạng xã hội", nhưng với chính gia chủ, quãng thời gian sống tại đây lại là chuỗi ngày đầy áp lực và mệt mỏi.
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