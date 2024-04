Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm GĐXH – Sau cuộc yêu, người vợ mồ hôi vã như tắm, chân tay lạnh toát… phải nhập viện cấp cứu. Theo chuyên gia, nạn nhân gặp phải chứng thượng mã phong mà đa phần chỉ nghĩ gặp phải ở nam giới.

Làm gì khi bị chấn thương tinh hoàn

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa qua đã tiếp nhận một ca tai nạn chấn thương vùng kín hi hữu. Chú rể nhập viện ngay trong ngày cưới được người nhà đưa vào viện trong tình trạng chấn thương tinh hoàn, tụ máu sưng nề rất lớn.

Bác sĩ cũng xác định bệnh nhân bị tổn thương đứt cơ hành hang và vỡ vật hang. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, khâu cầm máu kỹ các vùng bị tổn thương. Tại Trung tâm Nam học, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, lấy ra khoảng 300gram máu cục từ bìu.

Ảnh minh họa

Ths.Bs Nguyễn Duy Khánh – Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chấn thương tinh hoàn là một trong những chấn thương bộ phận sinh dục gặp phổ biến ở nam giới. Tinh hoàn là bộ phận thuộc hệ sinh dục của phái mạnh thực hiện chức năng sản xuất tinh trùng, nội tiết tố nam testosterone để duy trì các đặc tính sinh dục ở nam giới.

Khi chấn thương sinh hoàn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý nếu không được xử lý kịp thời. Chấn thương ở vùng nhạy cảm này sẽ phải theo dõi sát, xem xét để điều trị bảo tồn được chức năng của tinh hoàn lành.

Theo bác sĩ, có đến 50% các nguyên nhân chấn thương tinh hoàn gặp phải là do chơi thể thao, võ thuật gây ra; 12% do tai nạn giao thông, té ngã, 16% do bất cẩn do leo cây, súc vật cắn, 7% do nắn bóp và đả thương...

Nam giới sau chấn thương tinh hoàn có quan hệ được không?

Theo bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tùy theo mức độ tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ sẽ điều trị phẫu thuật bảo tồn hay cắt bỏ. Nếu chấn thương tụ máu sưng nề cần phải lấy hết, bỏ hết máu cục. Trường hợp tinh hoàn bị dập nát hoàn toàn thì mới cắt bỏ tinh hoàn.

Nếu người bệnh bị vỡ một bên tinh hoàn, điều trị bằng cách cắt bỏ bên tinh hoàn bị vỡ giúp tránh khỏi nguy cơ vô sinh. Trường hợp tinh hoàn bị vỡ nhưng không bị dập nhu mô tinh hoàn sẽ được phẫu thuật bảo tồn, song vẫn cần cắt bỏ tinh hoàn bị vỡ đó khi vỡ tinh hoàn và mô tinh hoàn bị dập.

Việc cắt bỏ một tinh hoàn không làm mất khả năng sinh sản vì tinh hoàn còn lại sẽ tiếp tục sản xuất tinh trùng, không ảnh hưởng tới mức độ tiết testosterone của nam giới. Khi testosterone giảm, người bệnh có thể sẽ gặp phải những triệu chứng như trầm cảm, mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục và có thể gặp khó trong việc đạt cương cứng như bình thường… Nếu cả hai tinh hoàn phải bị loại bỏ, người bệnh sẽ không còn khả năng sản xuất tinh trùng hoặc testosterone, vậy nên sẽ không thể sinh con.

Cắt bỏ tinh hoàn có quan hệ được không?

Chấn thương tinh hoàn dẫn tới phải cắt bỏ tinh hoàn ở nam giới có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động tình dục. Vậy cắt bỏ tinh hoàn có quan hệ được nữa không? Theo chuyên gia, khi một hoặc cả hai tinh hoàn bị cắt bỏ, "cậu nhỏ" vẫn có thể cương cứng để duy trì hoạt động tình dục. Tuy nhiên, cơ thể nam giới sẽ không thể sản xuất testosterone nhiều như bình thường trước đó. Bởi vậy mà có thể làm giảm ham muốn tình dục, gây khó khăn cho dương vật cương cứng.

Với những trường hợp không may chấn thương tinh hoàn phải cắt bỏ cả hai, người bệnh sẽ cần sử dụng liệu pháp thay thế testosterone. Lúc này người bệnh cần được thăm khám bởi chuyên gia nam khoa. Người bệnh có thể chọn cấy ghép tinh hoàn giả vào bìu. Tuy nhiên, tinh hoàn giả không hoàn toàn giống như tinh hoàn thật, có thể khiến một số người bệnh cảm thấy không thoải mái hoặc không thích chỉ có một tinh hoàn. Do đó, mỗi người bệnh nên thảo luận với bác sĩ của mình về việc cấy ghép tinh hoàn giả và thời điểm tốt nhất để thực hiện nếu muốn hoặc có thể chờ đến khi hoàn tất quá trình điều trị để đưa ra quyết định này.

Sau chấn thương tinh hoàn phải phẫu thuật, người bệnh cần được nghỉ ngơi, chú ý vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và giúp nhanh chóng phục hồi. Ở giai đoạn phục hồi này, bệnh nhân cần kiêng các hoạt động như quan hệ tình dục, bê vác vật nặng, tập thể dục quá mức… để tránh làm tổn thương cho vùng da bìu, vết mổ.