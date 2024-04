Cô gái ám ảnh, nguyện cả đời không bao giờ chiều chồng theo cách ấy chỉ vì một sự cố nhiều người có thể gặp

Sự cố phòng the hi hữu

Thừa nhận bản thân thiếu hụt kinh nghiệm về “khoản ấy”- Zaneta (22 tuổi) bẽn lẽn chia sẻ: với Darek, chồng tôi hiện nay, cũng là lần đầu. Chúng tôi đã chờ cái “lần đầu” ấy hơn 5 tháng, bởi cả hai khi ấy vẫn còn sống với đại gia đình.

Cho đến ngày cha mẹ hai bên đồng ý để hai đứa đi tắm biển hai ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thuê căn camping nhỏ, song đủ điều kiện tạo không khí buổi tối thân mật, lãng mạn với nến thơm, lọ hoa và rượu vang đỏ. Cả hai mong muốn có trải nghiệm “lần đầu” tuyệt vời nhất có thể.

Và thực tế, buổi tối bắt đầu như truyện thần thoại: Darek trao tặng tôi hàng loạt nụ hôn , anh nhẹ nhàng, tình cảm và đằm thắm. Tất cả mang đến cho tôi cảm giác an toàn, song tôi vẫn e ngại mở lòng, khi ham muốn thầm kín đã bùng cháy, khiến cả người tôi nóng ran.

Bởi chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, lại chưa muốn sớm có con, chúng tôi thỏa thuận, dẫu sử dụng bao cao su, song Darek sẽ rút ra sau chốc lát. Và chàng yêu cầu tôi dùng tay, đưa chàng lên đỉnh. Tiếc rằng người yêu không biết trước thực tế tôi vẫn chưa có cảm nhận đủ, để thực hiện thao tác dịch chuyển vòng tay- lực bóp quá mạnh, bàn tay lên xuống gấp gáp thái quá, nên… tôi đã vô tình làm rách mũ chụp dụng cụ của chàng!

Choáng váng trước tiếng thét bất thần, kinh hoàng từ nửa thứ hai, tôi luống cuống, ngơ ngác chứng kiến anh quằn quại, khép hai đùi, ôm bụng dưới máu chảy thành dòng.

Hoảng loạn, tôi lục tìm chiếc điện thoại và gọi cấp cứu. Nếu biết trước áp lực xấu hổ phải gánh chịu tại bệnh viện, có các vàng, tôi cũng từ chối “chiều” chồng tương lai theo kiểu đã kể.

Thời khắc buồn, sau thử nghiệm thất bại. Ảnh minh họa.

Đứt dây hãm bao quy đầu có sao không?

Dây hãm bao quy đầu là vùng nhạy cảm, chứa nhiều dây thần kinh và rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, đứt dây hãm bao quy đầu gây ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, nhiều nguy cơ nguy hiểm khác nếu không điều trị kịp thời, đúng cách.

1. Để lại nhiều biến chứng

Dây hãm đứt sẽ lành lại theo thời gian, tuy nhiên nó sẽ hình thành sẹo và tại vị trí mô sẹo hình thành cũng dễ bị rách nhiều lần sau. Ngoài ra, mô sẹo có thể làm cho dây hãm ngắn hơn và làm cho khu vực này kém linh hoạt, gây đau và khó chịu khi quan hệ.

Mặt khác, đứt dây hãm bao quy đầu nếu không chăm sóc đúng cách, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm, sưng bao quy đầu.

2. Bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày và đời sống tình dục

Đứt dây hãm bao quy đầu khiến chúng bị ngắn, gây đau khi cương. Tai nạn này khiến cho tâm lý phái mạnh không được thoải mái, luôn lo lắng lúc quan hệ , dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm…

Rách dây hãm bao quy đầu ảnh hưởng như thế nào tới đời sống?

Không phải khi đứt dây hãm quy đầu mà chỉ cần dây hãm ngắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của nam giới. Khi dây thắng ngắn khiến cho việc cương cứng trở nên khó khăn, “cậu nhỏ” bị đau. Vì khi “cậu nhỏ” cương cứng và to ra khiến cho vùng này trở nên căng tức, gây đau ở dương vật.

Ngoài ra, dây hãm dương vật ngắn hay quá mỏng, khi quan hệ tình dục hoặc thủ dâm quá mạnh sẽ khiến dây hãm rách, bị đứt khiến nam giới cảm thấy đau đớn, chảy máu dữ dội, ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Triệu chứng đứt dây hãm bao quy đầu là gì?

Dây hãm bao quy đầu nói chung và dương vật nói riêng thường rất nhạy cảm, tập trung nhiều dây thần kinh. Từ đó, đứt dây hãm bao quy đầu sẽ gây ra cảm giác đau đớn gấp nhiều lần. Mức độ đau có thể phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và độ dài của vết rách, dẫn đến chảy máu.

Tuy nhiên, mức độ của cơn đau do đứt dây hãm bao quy đầu không hoàn toàn phản ánh tình trạng của chấn thương thực tế. Khi bị đứt dây hãm, bạn sơ cứu tại nhà và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cấp cứu.

Nên xử lý như thế nào khi rách dây hãm bao quy đầu?

Tùy vào mức độ tổn thương sẽ có cách xử lý khác nhau. Nếu gặp tình trạng bị đứt, nam giới cần xử lý theo các cách sau:

1. Xử lý tại nhà

Đầu tiên bạn cần giữ bình tĩnh và sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ bằng cách dùng một miếng vải sạch áp chặt lên vùng tổn thương. Lau khô vết thương và những vùng xung quanh dù máu đã ngừng chảy hẳn.

Sau khi đã xử lý vết thương hoặc thấy máu vẫn chảy liên tục, bạn cần nhanh chóng đến đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám và đưa ra hướng điều trị an toàn, hiệu quả nhất.

2. Điều trị

Những trường hợp dây hãm bao quy đầu bị đứt không đúng cách dễ gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục, ảnh hưởng tâm lý và chuyện “chăn gối”, gây biến dạng dương vật hoặc để lại sẹo làm “cậu nhỏ” mất thẩm mỹ. Do đó, cách tốt nhất nên đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời bằng các phương pháp như sau:

Bác sĩ tiến hành nối lại để khắc phục với trường hợp dây hãm bị đứt do những yếu tố bên ngoài, không phải bẩm sinh. Trường hợp nam giới đứt dây hãm do cấu tạo bẩm sinh của dây ngắn hơn so với bình thường hoặc quá mỏng, lúc này phương pháp tạo hình dây hãm bao quy đầu được ưu tiên lựa chọn và là giải pháp tốt nhất.

Nếu không có vấn đề gì đáng nghiêm trọng, thường dây hãm bao quy đầu khi đứt một thời gian sẽ tự lành, không cần điều trị đặc biệt.