Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố
GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Tuân (SN 1986, trú tại Tổ dân phố Kim Huy, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" do đã có hành vi đổ, chôn, lấp trái phép chất thải rắn công nghiệp thông thường với quy mô lớn xảy ra tháng 12/2025 trên địa bàn phường Mỹ Hào.
Trước đó, vào đêm 3/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) đã đồng loạt ra quân, bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển, đổ, chôn, lấp chất thải trái phép tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO BKS 89C - 335.08 do L.V.H (SN 1995, ở thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang đổ trái phép chất thải rắn công nghiệp thông thường theo sự chỉ đạo của Phạm Văn Tuân.
Mở rộng kiểm tra tại điểm tập kết chất thải bên trong một công ty (tại Tổ dân phố Bến, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 máy xúc và 4 xe tải nhãn hiệu HOWO khác đang chờ lấy chất thải để vận chuyển về san lấp tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan đều không xuất trình được giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý hay chôn lấp chất thải theo quy định.
Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuân về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ kết quả điều tra xác định: Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460 kg chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, hồ sơ được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên để đề nghị truy tố bị can trước pháp luật.
Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồngPháp luật - 13 phút trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vongPháp luật - 6 giờ trước
Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dânPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâmXã hội - 23 giờ trước
Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.
Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính hai trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán với tổng số tiền 85 triệu đồng.
Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồngXã hội - 1 ngày trước
Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chếtPháp luật - 1 ngày trước
Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.
Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dânPháp luật
GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.