Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Tuân (SN 1986, trú tại Tổ dân phố Kim Huy, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" do đã có hành vi đổ, chôn, lấp trái phép chất thải rắn công nghiệp thông thường với quy mô lớn xảy ra tháng 12/2025 trên địa bàn phường Mỹ Hào.

Trước đó, vào đêm 3/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) đã đồng loạt ra quân, bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển, đổ, chôn, lấp chất thải trái phép tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO BKS 89C - 335.08 do L.V.H (SN 1995, ở thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang đổ trái phép chất thải rắn công nghiệp thông thường theo sự chỉ đạo của Phạm Văn Tuân.

Mở rộng kiểm tra tại điểm tập kết chất thải bên trong một công ty (tại Tổ dân phố Bến, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 máy xúc và 4 xe tải nhãn hiệu HOWO khác đang chờ lấy chất thải để vận chuyển về san lấp tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.

Hiện trường xảy ra việc đổ, chôn, lấp chất thải trái phép. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan đều không xuất trình được giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý hay chôn lấp chất thải theo quy định.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuân về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460 kg chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, hồ sơ được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên để đề nghị truy tố bị can trước pháp luật.