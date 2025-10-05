Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt
Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.
Theo Cổng thông tin Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) mới đây phát hiện Công ty TNHH Thuận Phong (địa chỉ Lô CN4, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) có hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái ph áp luật gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức đấu tranh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo thông tin, vào ngày 9/9, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, đổ chất thải là bùn thải xuống vị trí khu đất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng).
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật. Ngoài đổ chất thải là bùn thải, các đối tượng còn đổ thải hàng nghìn tấn chất thải là cát cháy (có màu đen) trong một thời gian dài ra môi trường.
Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi trường ngày 15/6/2023 cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.
Tuy nhiên, công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật ra môi trường.
Bước đầu qua cân khối lượng chất thải xác định, Công ty TNHH Tân Thuận Phong cùng Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 đã chôn, lấp, đổ, thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường.
Tiếp đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) nhanh chóng, khẩn trương đấu tranh, củng cố, làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường của các đối tượng. Bên cạnh đó mở rộng điều tra đã làm rõ Công ty TNHH Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu số tiền trên 430 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định, mức thiệt hại trên 34 tỷ đồng.
Đến ngày 1/10, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH thương mại và sản xuất VLXD Đông Dương 3 cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hải Phòng. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm:
Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong về các tội: " Gây ô nhiễm môi trường " quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ Luật hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ Luật hình sự;
Bùi Đức Huy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ Luật hình sự;
Bùi Đình Chung - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ Luật hình sự;
Phan Thị Hương Giang - Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty TNHH Tân Thuận Phong về tội " Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng " quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ Luật hình sự;
Phạm Thị Xuân - Thủ quỹ Công ty TNHH Tân Thuận Phong về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ Luật hình sự.
Vào ngày hôm qua (4/10), Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, bắt tạm giam các đối tượng nêu trên.
Hiện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
