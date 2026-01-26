Mới nhất
Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Thứ hai, 07:25 26/01/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiều Ngọc Hân và Vũ Minh Chung về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235, Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 1/12/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thiều Ngọc Hân (SN 1987, trú thôn Tầm Tang, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) đang chôn lấp, đổ trái phép chất thải xây dựng gồm bùn, đất đào móng, gạch vỡ, xỉ thải tại khu vực cánh đồng thôn Tầm Tang.

Qua đấu tranh, Hân khai đã mua số chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ, đào móng các công trình dân dụng, sau đó vận chuyển về chôn lấp nhằm nâng nền mặt ruộng để trồng cây cảnh.

Đổ chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 1.

Hành vi vi phạm về môi trường sẽ bị khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hoàng Bền.

Tiếp đó, ngày 2/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Vũ Minh Chung (SN 1985, trú xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) có hành vi chôn lấp, đổ trái phép gạch vỡ tại khu vực thi công dự án hạ tầng dân cư thuộc thôn Trung Tỉnh (xã Thái Thụy).

Làm việc với cơ quan Công an, Chung khai do nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, chi phí cao nên đã mua gạch vỡ để làm đường tạm phục vụ vận chuyển vật liệu, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho đơn vị thi công.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiều Ngọc Hân và Vũ Minh Chung về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Việc xử lý nghiêm các vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý, thu gom và xử lý chất thải xây dựng đúng quy định, góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đổ chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 2.Phát hiện nhiều xe môi trường đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long

GiadinhNet – Sau 2 vụ việc các trinh sát mật phục, nằm trong bụi cây nhằm bắt quả tang xe môi trường đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long, người dân mới giật mình nhận ra nhiều mảng tối trong công tác quản lý vệ sinh môi trường trên tuyến đường này.

Top