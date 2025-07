Từng được nịnh nọt mỗi ngày, nghỉ hưu 2 năm không đồng nghiệp nào hỏi han: Tôi cay đắng tỉnh mộng

Nghỉ hưu: Vỡ mộng về tình nghĩa công sở

Câu chuyện nghỉ hưu của người đàn ông họ Trần trên mạng xã hội Toutiao, Trung Quốc.

Chú Trần, 62 tuổi, từng là quản lý cấp cao ở một công ty tư nhân suốt hơn 40 năm.

Khi còn đi làm, chú được nhiều đồng nghiệp kính trọng, săn đón. Ai cũng niềm nở, rủ đi nhậu, tặng quà nhỏ mỗi dịp lễ.

Thế nhưng kể từ khi nghỉ hưu, mọi thứ dần thay đổi. Ban đầu, vẫn có người gọi điện hỏi thăm, mời cà phê xã giao.

Nhưng chỉ vài tháng sau, điện thoại im bặt, tin nhắn không còn ai hồi âm. Hai năm trôi qua, danh sách bạn bè dần "rơi rụng" không một lời từ biệt.

Chú Trần nhận ra: những lời lẽ ngọt ngào, những cử chỉ thân thiện ngày xưa, thực ra chỉ gắn liền với vị trí và quyền lực mà chú từng nắm giữ.

Khi chú không còn giá trị để "kết nối", người ta cũng chẳng còn lý do để níu giữ.

Ảnh minh họa

Học cách buông bỏ sau nghỉ hưu: Sống cho mình, không sống vì ai

Sau nhiều tháng hụt hẫng, chú Trần học cách chấp nhận. Vợ chú khuyên: "Giờ mình đã nghỉ hưu rồi, đừng bận tâm chuyện cũ. Quan hệ giữa người với người, vốn dĩ chẳng bền nếu không có lợi ích gắn kết".

Chú dần rút lui khỏi các nhóm chat, không còn cập nhật trên mạng xã hội, và bắt đầu sống theo cách mình muốn.

Chú đọc sách, đi dạo, tận hưởng những buổi chiều yên ả trong công viên. Càng ít kỳ vọng, chú càng thấy lòng nhẹ nhõm.

Nghỉ hưu để sống cho bản thân

Một ngày nọ, thấy quảng cáo nhà hàng hải sản mới, chú Trần quyết định cùng vợ đi ăn một bữa thịnh soạn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chú gọi món không nhìn giá, mua cho vợ trang sức, mua vest đắt tiền cho chính mình.

Con gái lớn nghe tin thì gọi điện trách: "Bố nên tiết kiệm để phòng khi già yếu, đừng tiêu hết lương hưu".

Nhưng chú Trần chỉ nhẹ nhàng đáp: "Bố đã dành cả đời để lo cho các con. Giờ đến lúc bố sống cho mình".

Và từ đó, chú sống đúng nghĩa của hai từ "nghỉ hưu": không phải là hết vai trò, mà là bắt đầu một hành trình mới – hành trình tận hưởng.

Nghỉ hưu không đáng sợ nếu bạn học cách buông

Dù đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng chú Trần hiểu rằng: cuộc sống luôn đổi thay, người đến rồi đi.

Quan trọng là mình biết trân trọng hiện tại, sống vui với những điều nhỏ bé và học cách tự thương lấy mình.

Bởi sau tất cả, "nghỉ hưu" không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để sống một lần nữa, nhưng lần này là sống cho chính mình.

Những vấn đề phải đối mặt sau khi nghỉ hưu

Khi nghỉ hưu, các lĩnh vực hoạt động xã hội có thể bị thu hẹp. Ảnh minh họa

Vấn đề tài chính

Cho dù trước đó bạn có kế hoạch tích lũy đầy đủ cho những năm nghỉ hưu, nhưng sự thật sau khi về hưu nhiều người vẫn phải chịu đựng nền kinh tế eo hẹp, tiền bạc thiếu trước hụt sau và chất lượng cuộc sống từ đó cũng giảm sút.

Bạn sẽ phải đắn đo suy nghĩ khi muốn chi tiêu trong việc mua thực phẩm bổ dưỡng hoặc dành tiền cho việc tập luyện môn thể thao nào đó.

Căng thẳng tài chính có thể làm tăng tình trạng sản xuất hóc môn cortisol của cơ thể, một hiệu ứng gây tổn hại cho tuổi thọ nói chung.

Theo About, một báo cáo được công bố trên tạp chí Y tế dự phòng của Mỹ đầu năm cho thấy ảnh hưởng của mất việc làm và áp lực tài chính đối với người Mỹ trung niên khá bi thảm. Tỷ lệ tự tử ở những người trong độ tuổi từ 40 - 64 có chiều hướng tăng so với tỷ lệ tự tử do căng thẳng tài chính và mất việc trong thời buổi kinh tế khó khăn lên đến con số từ 32,9% - 37,5%.

Hỗ trợ xã hội ít hơn

Khi công việc hằng ngày kết thúc, các lĩnh vực hoạt động xã hội có thể bị thu hẹp.

Nếu những người không có quan hệ gia đình lành mạnh hoặc các mối quan hệ gần gũi với bạn bè, có thể cảm thấy bị cô lập và cô đơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc gắn kết xã hội, góp phần kéo dài tuổi thọ của con người.

Mất phương hướng

Nhiều người cảm thấy công việc hoặc nghề nghiệp của họ cung cấp cho họ những mục đích và phương hướng trong cuộc sống, thậm chí công việc đó còn mang ý nghĩa sâu sắc đóng góp cho xã hội.

Nếu về hưu, họ cảm nhận mình trở nên vô dụng, từ đó xuất hiện tâm trạng chán nản.

Nhanh già

Khi cảm thấy chán nản, cô đơn, phiền muộn, những dấu hiệu lão hóa sẽ nhanh chóng ập đến, từ đó kéo theo nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

