Tuổi 44 rực rỡ của Khánh Thi

Thứ tư, 11:08 25/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Khánh Thi chụp bộ ảnh khoe hình ảnh ở tuổi 44 của mình trong những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Qua những bức ảnh mới nhất của Khánh Thi, khán giả nhận ra dù ở tuổi trung niên nhưng nữ kiện tướng dance sport vẫn rất xinh đẹp.

Khánh Thi sinh nhật ở tuổi 44 có một bộ ảnh ngọt ngào với đầm tông hồng nhạt và đen. Nữ kiện tướng dance sport cho biết kỷ niệm tuổi mới, cô không tổ chức gì mà dành thời gian để lắng lại mọi thứ.

Sang tuổi mới, Khánh Thi nhắn nhủ: "Tuổi mới không cần rực rỡ. Chỉ cần mình vẫn đủ bản lĩnh để đi tiếp và đủ giá trị để được tin tưởng". Nữ kiện tướng dance sport lừng lẫy của làng Khiêu vũ thể thao một thời cũng cho biết hiện tại ở tuổi trung niên cô không còn xuất hiện trên sàn nhảy nhưng cô sẽ ở phía sau đào tạo, giúp đỡ cho các tài năng trẻ tỏa sáng.

Khánh Thi là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng dance sport Việt Nam, không chỉ bởi tài năng nổi bật mà còn bởi câu chuyện đời tư nhiều dấu ấn. Sự nghiệp và hôn nhân của cô luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng trong suốt nhiều năm qua.

Cô bén duyên với dance sport từ khi còn khá trẻ và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu vượt trội. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Khánh Thi từng có thời gian tập luyện và thi đấu tại châu Âu – cái nôi của bộ môn dance sport. Đây chính là bước ngoặt quan trọng giúp cô tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Sau khi trở về Việt Nam, Khánh Thi trở thành một trong những người tiên phong đưa dance sport đến gần hơn với công chúng. Cô không chỉ thi đấu mà còn tham gia huấn luyện, đào tạo nhiều thế hệ vũ công trẻ. Tên tuổi của Khánh Thi được biết đến rộng rãi hơn khi cô xuất hiện trên các chương trình truyền hình như giám khảo và huấn luyện viên. Với chuyên môn cao và phong cách thẳng thắn, cô tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Trong sự nghiệp thi đấu, Khánh Thi đã đạt được nhiều thành tích đáng kể ở cả trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của cô có lẽ không chỉ nằm ở huy chương mà còn ở việc xây dựng nền móng cho dance sport Việt Nam phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Nhiều học trò của cô sau này đã trở thành vận động viên hàng đầu, mang vinh quang về cho quốc gia.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của Khánh Thi cũng từng gây nhiều tranh luận. Mối quan hệ giữa cô và Phan Hiển – học trò kém cô 11 tuổi từng là tâm điểm chú ý của dư luận. Ban đầu, chuyện tình “cô – trò” này gặp không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai đã chứng minh sự gắn bó bền chặt bằng sự đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ là bạn đời mà còn là bạn nhảy ăn ý trên sàn đấu. Họ cùng nhau giành nhiều thành tích ấn tượng, góp phần nâng tầm dance sport Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Khánh Thi và sức trẻ của Phan Hiển đã tạo nên một cặp đôi đặc biệt, vừa chuyên nghiệp vừa giàu cảm xúc.

Về đời sống gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển hiện có ba người con. Tổ ấm của họ thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội với hình ảnh hạnh phúc, gần gũi. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi đã chính thức tổ chức đám cưới, đánh dấu một chặng đường tình yêu viên mãn. Đây được xem là cái kết đẹp cho một chuyện tình từng trải qua không ít thử thách. Điều đáng nói là Khánh Thi vẫn duy trì được sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô tiếp tục giảng dạy, tổ chức các giải đấu và đào tạo tài năng trẻ, trong khi vẫn chăm sóc tổ ấm của mình. Hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng rất đỗi dịu dàng trong vai trò người vợ, người mẹ đã giúp Khánh Thi nhận được sự yêu mến rộng rãi.

