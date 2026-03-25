Tuổi 44 rực rỡ của Khánh Thi

Về đời sống gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển hiện có ba người con. Tổ ấm của họ thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội với hình ảnh hạnh phúc, gần gũi. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi đã chính thức tổ chức đám cưới, đánh dấu một chặng đường tình yêu viên mãn. Đây được xem là cái kết đẹp cho một chuyện tình từng trải qua không ít thử thách. Điều đáng nói là Khánh Thi vẫn duy trì được sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô tiếp tục giảng dạy, tổ chức các giải đấu và đào tạo tài năng trẻ, trong khi vẫn chăm sóc tổ ấm của mình. Hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng rất đỗi dịu dàng trong vai trò người vợ, người mẹ đã giúp Khánh Thi nhận được sự yêu mến rộng rãi.